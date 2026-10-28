A továbbjutás már zsebben, mégis nyerni megy Portóba a Veszprém

A biztos csoportelsőség mellett már az sem kérdés, hogy a Veszprém a maximális négy pontot viszi magával a Bajnokok Ligája következő körébe, a középdöntőbe. Ennek oka, hogy mind az Építők első, mind az általa oda-vissza simán legyőzött Füchse Berlin második helye biztos a tabellán.

Carlos Martingo, a Porto vezetőedzője: „A legjobbak ellen játszani a motivációnk és a koncentrációnk szintjét is megemeli. Úgy vágunk neki, hogy nyerni szeretnénk az idénybeli utolsó BL-mérkőzésünkön, ezzel is mutatva, hogy igenis sikerült fejlődnünk az ősszel. Bízom benne, hogy telt ház lesz a Dragao Arenában, a szurkolóink támogatására mindenképp szükség lesz Európa egyik legjobb csapatával szemben.”

Hiába szerzett Mathias Gidsel tíz, illetve kilenc gólt a magyar csapat ellen, a berliniek dán zsenije egyedül kevésnek bizonyult. Noha a végeredmények elsőre nem ezt sugallják, a Veszprém mindkét meccsén erődemonstrációt tartott a legutóbbi két évad döntősével szemben: a német fővárosban 35–29-re, a „királynék városában” 39–35-re diadalmaskodott.

„Nagyszerű érzés volt hazai pályán egy ilyen presztízsű csapat ellen játszani, ez volt eddig az idény legnagyobb hazai mérkőzése számunkra – mondta a veszprémi klubhonlapnak Yanis Lenne, a Veszprém francia jobbszélsője. – Örülünk az eredménynek, bár nagyon nehéz meccs volt. Szerintem egyáltalán nem könnyű egymás után háromszor legyőzni a Füchse Berlint, de nekünk sikerült. A Porto nagyon jó kézilabdát játszik ebben az idényben, jó játékosai és remek edzője van, ráadásul sokféle játékrendszert alkalmaz.”

A Porto még egyszer sem tudta legyőzni a Veszprémet, pedig már kilenc alkalma is lett volna rá… A két klub egymás elleni összevetésében nyolc veszprémi siker mellett csupán egyetlen döntetlent találhatunk. Szeptember 9-én, a One Veszprém Arénában szoros első félidő után 36–28 lett a vége. Rögtön beindult a szekér, a védéseket legtöbbször egy és két tucat között szállító dán Emil Nielsen stabil kapusteljesítményére támaszkodva a többiek elöl nyugodtan kibontakozhattak. Ez rendre simábbnál simább sikereket eredményezett.

Xavier Pascual, a Veszprém vezetőedzője: „Nekem nem az a legfontosabb kérdés, hogy nyerünk-e vagy sem. Sokkal inkább az számít, hogyan szeretnénk játszani, milyen csapat akarunk lenni és milyen a hozzáállásunk. Úgy gondolom, az alázatnak mindig jelen kell lennie. Mindennap és minden mérkőzésen a legjobb arcunkat kell mutatnunk, függetlenül a sorozattól, az ellenféltől vagy attól, hogy hazai pályán vagy idegenben játszunk. Ez a munkánk része, és ezt a mentalitást nagyon nehéz felépíteni, de mindennap dolgoznunk kell rajta. Ebben a pillanatban nem az számít, hogy megnyertük a klubvilágbajnokságot. Az a fontos, hogyan teljesítünk a következő mérkőzésen.”

„Tudjuk, hogy eddig nagyon jól játszottunk, de szeretnénk tovább fejlődni, még jobb teljesítményt nyújtani és csapatként is tovább építkezni. Egyetlen célunk van ebben az idényben: minden mérkőzésen győzni akarunk, ezért ezen nem is kell sokat gondolkodnunk. Természetesen tudjuk, hogy már biztosítottuk a továbbjutásunkat, ettől függetlenül ezt a meccset is meg akarjuk nyerni” – mondta Lenne, akinél kevés technikásabb szélső van a jelenlegi mezőnyben.

A Veszprém már 17/17-nél jár az idényben, és várhatóan nem Portóban fog megszakadni a sorozata. A november 14-i, Szeged elleni rangadón is esélyesként léphet majd pályára, bár a meccset az ősi rivális otthonában játsszák, így biztosra azért nem mehet.

Néhány nappal a bajnoki alapszakasz legnehezebbnek ígérkező találkozója után kezdődik a BL-középdöntő, s már biztosan a Veszprém ellenfelei között lesz a dán Aalborg és a francia PSG, a másik két csapat a lengyel Wisla Plock, a német Melsungen és a francia Nantes triójából kerül ki.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Porto (portugál)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!