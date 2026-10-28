Mol Magyar Kupa: vezet az MTK és a KTE – élő eredménykövető

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.28. 13:20
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Az NB I-es csapatok közül a Vasasnak (piros-kékben) lehet a legnehezebb dolga a kora délutáni meccseket, de a Paksnak is oda kell figyelnie (Fotó: Czinege Melinda, archív)
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Magyar Kupa 4. forduló Magyar Kupa élő eredménykövetés Mol Magyar Kupa
A labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójában 13 mérkőzést rendeznek szerdán, ebből nyolc találkozó kezdődik 12.30-kor, míg a további öt meccset este játsszák le. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, kommenteljen, mondja el véleményét az összecsapásokról!

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

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12.30-kor kezdődött:

Szentlőrinc (NB II)–Vasas FC 2–2 (Weisz 30., Pálfalvi 42., ill. Horváth R. 19., Pálinkás 37.) – szünet
ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III) 0–0 – szünet
Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC 1–1 (Tóth L. 37., ill. Dénes V. 42.) – szünet
Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1 (Süttő 37. – 11-esből, ill. Batoum 40.) – szünet
Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC 0–1 (Gyurkits 25.) – szünet
Monor SE (NB III)–MTK Budapest 0–2 (Szuhodovszki 14., Klausz 36.) – szünet
Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II) 0–2 (Merényi 5., 38.) – szünet
Bicskei TE (NB III)–Ferencvárosi TC 1–1 (Király P. 17., ill. Fodor 5. – öngól) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

KÉSŐBB
17.00: FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)
17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II)
18.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC
18.00: Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good
19.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II) 0–2 (Csizmadia Z. 45., Artner D. 72.)
Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC 3–1 (Novák Cs. 5., Kicsun 56., Berecz 78., ill. Csontos D. 41.)

 

Magyar Kupa 4. forduló Magyar Kupa élő eredménykövetés Mol Magyar Kupa
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