Mol Magyar Kupa: vezet az MTK és a KTE – élő eredménykövető

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Cikkünk folyamatosan frissül...

12.30-kor kezdődött:

Szentlőrinc (NB II)–Vasas FC 2–2 (Weisz 30., Pálfalvi 42., ill. Horváth R. 19., Pálinkás 37.) – szünet

ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III) 0–0 – szünet

Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC 1–1 (Tóth L. 37., ill. Dénes V. 42.) – szünet

Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1 (Süttő 37. – 11-esből, ill. Batoum 40.) – szünet

Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC 0–1 (Gyurkits 25.) – szünet

Monor SE (NB III)–MTK Budapest 0–2 (Szuhodovszki 14., Klausz 36.) – szünet

Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II) 0–2 (Merényi 5., 38.) – szünet

Bicskei TE (NB III)–Ferencvárosi TC 1–1 (Király P. 17., ill. Fodor 5. – öngól) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

KÉSŐBB

17.00: FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC

18.00: Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good

19.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II) 0–2 (Csizmadia Z. 45., Artner D. 72.)

Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC 3–1 (Novák Cs. 5., Kicsun 56., Berecz 78., ill. Csontos D. 41.)