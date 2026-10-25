Óriási magyar sikerek Asztanában: Váncza István és Vitek Dárius is vb-döntőbe jutott!

A párosítás ugyanaz, mint tavaly, de vajon az eredmény sem változik? Reméljük, nem! Merthogy csakúgy, mint 2025-ben, a zágrábi világbajnokságon, most, az asztanai Barisz Arénában is Vitek Dárius és a fehérorosz Pavel Hlincsuk küzdött meg egymással a döntőért. Akkor 1:1-re, előbb szerzett ponttal nyert a mi fiunk. Hlincsuk vb-bronzéremmel vigasztalódott, idén pedig Eb-harmadik helyet is szerzett.



A Tatabánya kiválósága a regnáló világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes, a papírforma inkább mellette szólt, viszont nem lehetett leírni Hlincsukot.



Vitek Dárius idén is világbajnoki döntőt birkózhat! (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Nos, Vitek végig irányított, rendkívül megfontoltan, határozottan birkózott, kemény fejre rántásokkal jelezte, ő az erősebb, Hlincsuk teljesen elveszett mellette. Kísérletei voltak, az egyikbe keményen bele is fogta a magyart, a meccs végéhez közeledve tehetetlenségében a fejét is elvesztette a fehérorosz, szabálytalankodásért kapott sípszó után dobta el a magyart, intés és két pont járt érte. Vitek Dárius sima, 5:0-s diadallal verekedte be magát a magyar idő szerint hétfő délutáni döntőbe, amelyben tavalyhoz hasonlóan idén is iráni ellenféllel kell megküzdeni, ám most nem Amin Mirzazadeh-val, hanem a talán még veszélyesebbnek tűnő kétszeres U23-as világbajnok, felnőtt Ázsia-bajnok Fardin Hedajatival.



Jött a vad tapsolás és az égbe kiáltás Váncza Istvántól! Az FTC Eb-ezüstérmese életében először – két győztes meccset követően – verekedte be magát világbajnoki elődöntőbe, amelyben a grúzok kétszeres Eb-másodikjával, Juri Lomadzéval találkozott. Volt itt minden, az első menetben Lomadze passzivitási ponttal és dobással – amelyről nagyon szépen fordul le a magyar – 2:0-s előnyre tett szert, a másodikban Váncza is próbálkozhatott lentről, kétszer csúszott ki a fogásból Lomadze, Lőrincz Viktor szövetségi kapitány szabálytalanság miatt challenge-et kért, nem adtak helyt neki, amiért pont járt Lomadzénak (1:3).



Szőnyegszéli helyzetben kavarodtak össze a srácok, mindketten kiestek, Váncza indította az akciót, a bírók úgy látták, Lomadze ért ki előbb, megítélték a magyarnak a pontot (2:3). Szerencsénkre a vb talán eddigi legrosszabb edzői húzását láthattuk a grúzoktól: challenge-et kértek. Bebukták. Újabb pont ide. A 3:3 nekünk kedvezett. Az óra lepörgött. Váncza István világbajnoki döntőbe jutott! Volt tehát miért az égbe kiáltania… Ő is iránival, a vb-bronzérmes, Ázsia-bajnok Szejed Szohrabival ütközik meg hétfőn a világbajnoki címért.



Sajnos nem csak jó hírekkel szolgálhatunk, mindezek után Szőke Alex (97 kg) legyőzője, az egész nap rendkívül domináns formát mutató bolgár Kiril Milov az elődönőtben 5:0-s előnyről kikapott a fehérorosz Kiril Maszkevicstől, az ESMTK klasszisa ezzel búcsúzott a világbajnokságtól.

– Az első meccsén úgy tűnt, kicsit nehézkesen indul a napja.

– Kellemetlen ellenfél volt a chilei, aki amúgy kubai és az apukája világbajnok – mondta Váncza István a Barisz Arénában. – Olyan genetikája van, hogy alapból nagyon erős. Egyszer birkóztunk már egymással, akkor technikai tussal nyertem, most meglepően kellemetlen volt. Egyébként nem zavart, amikor megpörgetett a második menetben, mert tudtam, hogy nyerek.



– Jött a negyeddöntő, a kétszeres olimpiai bajnoki ezüstérmes klasszis Parviz Naszibov ellen.

– Három nullra vezettem, ő is érezte és én is tudtam, hogy nem tud pontot csinálni, de azért még vagy ötször megfejelt. Nem értetettem, miért nem szankcionálják. Igazából teljesen indokolatlan volt, mert neki az lett volna a jó, ha én tovább hajtok és megyek előre, így magával is kiszúrt. Örülök, hogy sikerült megvernem, mert eddig kettő null volt az egymás elleni mérlegünk, az ő javára.



– És hát micsoda meccs volt az az elődöntő?!

– Nagy mentés volt, hogy egy pontra le tudtam jönni a dobásáról! Jártak nálunk táborban többször is a grúzok, edzésen csak egyszer emelt meg – mondjuk akkor öt pontért dobott... Szerintem a második menetben egyébként tényleg szabálytalankodott védekezés közben, a bírók másképp látták. Ők is kikérték a challenge-et, ezzel felém billent a mérleg nyelve, az utolsó másfél perc élet-halál harc volt, de éreztem, hogy nem tud akciót végrehajtani.



– Hogy tekint a világbajnoki döntőre?

– A címért megyünk! Alszunk rá egyet, a legjobb tudásom szerint küzdök, aztán meglátjuk. Váncza istván: az utolsó másfél perc élet-halál harc volt

– Heiki Nabi ellen kellett a legnagyobbat küzdenie az első meccsén, aztán úgy tűnt, minden összeállt.

– A vén róka! Egyébként végtelenül kedvelem, nagyon rendes fickó. Igazából tudtam, hogy mit csinál, nem akciódús birkózó, még mindig borzalmasan erős, és valahogy fel szerettem volna törni a statikus védekezését, hogy megszerezzem az első passzivitási pontot. Ez összejött, viszont amikor engem is leküldtek a szőnyegre, az nagyon necces szituáció volt. Én azt hittem, megadják neki a két pontot… – nyilatkozta Vitek Dárius a megnyert elődöntőjét követően. – A negyeddöntője és az elődöntője magabiztosnak tűnt. Utóbbit hogyan értékeli?

– Hlincsuknál is próbáltam az egy egyes taktikát követni. Azért, mert ha csak az jön be, akkor már biztosítottam a győzelmemet. Így kezdtem, aztán meglepően jól mentek a fejről mozgatások, amelyekben hamar elfáradt, így maradtak a sportszerűtlenségei… – Vitek Dárius ismét világbajnoki döntőt birkózhat. Hogy tekint a hétfői fináléra?

– Este és hétfő délelőtt beszélgetünk a taktikáról, megpróbálunk kitalálni valamit az iráni fiú ellen! Vitek Dárius: Megpróbálunk kitalálni valamit az iráni fiú ellen

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Vasárnap

Kötöttfogás

72 kg. Elődöntő: Váncza–Lomadze (grúz) 3:3 – később szerzett ponttal

130 kg. Elődöntő: Vitek–Hlincsuk (fehérorosz) 5:0

Korábban

72 kg

Nyolcaddöntő: Váncza István–Almanze Truyol (chilei) 5:3. Negyeddöntő: Váncza–Naszibov (ukrán) 3:0

82 kg

Vigaszág: Bradu (moldovai)–Lévai 3:1

97 kg

Nyolcaddöntő: Milov (bolgár)–Szőke Alex 3:2

130 kg

Nyolcaddöntő: Vitek Dárius–Nabi (észt) 1:1 – előbb szerzett ponttal. Negyeddöntő: Vitek–Tsitsuashvili (üzbég) 4:0