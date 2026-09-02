NS-infó: Cipruson folytatja Tamás Márk

Kedden beszámoltunk arról, hogy Tamás Márk távozik a Diósgyőrtől. Az egyszeres válogatott védő először 2015 nyarától 2020 februárjáig volt a DVTK játékosa, aztán légióskodott a lengyel, a román és az azeri bajnokságban is, mielőtt 2025 nyarán visszatért volna Magyarországra. A 32 éves Tamás a DVTK-ban 142 tétmeccsen lépett pályára, az NB I-ben 2013-ban még a Puskás Akadémia színeiben mutatkozott be.

A DVTK nem számolt be róla, hogy hová igazol Tamás, de a Nemzeti Sport megírta, hogy az egyik lehetséges célállomás Ciprus lehet. Információink szerint a magyar védő már el is utazott Ciprusra, és hamarosan aláírhat a nicosiai Olimpiakoszhoz.



