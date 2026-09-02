Önmagától eltávolodó Liverpool, túl bátor City és az Álvarez-drámát megnyerő Barca – értékeltük a nyári transzfereket

REAL MADRID

Gondolhatnánk, hogyha valaki, akkor pont a Real Madrid az a csapat, amely anyagilag is felveszi a versenyt a legnagyobb Premier League-klubokkal, de az igazság az, hogy még ezen a madridi szempontból kimondottan eseménydús nyáron is csak a világ nyolcadik legnagyobb költője volt a BL-rekordbajnok (hét PL-csapat mögött) – megelőzte az Aston Villa és a Newcastle United is, miközben az újonc Ipswich Town is csak durván négymillió euróval költött kevesebbet. Persze a játékospolitika és a klubhírnév okozta vonzóerő még mindig hatalmas ütőkártya Madridban: Bernardo Silva és Ibrahima Konaté is átigazolási díj nélkül érkezett, míg a Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Carlos Espí hármas mindössze 100 millió euró ellenében érkezett – a piaci értékükkel kb. megegyezően.

Yan Diomandé, a nagy madridi befektetés

A nagy dobás egyértelműen Yan Diomandé volt, a klubrekordot jelentő összegbe (125 millió euró) kerülő, 19 éves elefántcsontparti szélső, akinek vállát egyelőre kicsit sem nyomja az árcetli terhe, hiszen José Mourinho vezetőedző lassan építi be, eleinte nem kezdőként számol vele. Ami az eladásokat illeti, a Fulham alaposan „besegített” a Real Madridnak (a gigásznál edzőként megbukott, Londonban kinevezett Álvaro Arbeloa segítségével), de a csapat végleg megvált Nico Paztól is, aki maradt a Comónál. A Real Madrid összességében viszonylag olcsón, hiányposztokat, szerepköröket betömve, kifejezetten jól igazolt, egy nagy befektetéssel pedig a jövőre is áldozott. Rodriról ugyan lemaradt, de a kerete így is kifejezetten bő, pláne minőségi – ezúttal nem lehet panasz Florentino Pérezékre.



A legdrágább vétel: Yan Diomandé (elefántcsontparti) – 125 millió euró (19 éves, szélső)

A legdrágább eladás: Gonzalo García (spanyol) – 40 millió euró (22 éves, csatár)

Elköltött összeg: 225 millió euró

Befolyt összeg: 59 millió euró

NS-ÉRTÉKELÉS: 9/10 pont

MANCHESTER CITY

Ez aztán bátor volt. Pep Guardiola távozása mindenképp megágyazott egy korszakváltásnak a Manchester Citynél, de látva, hogy helyét a korábban vele együtt dolgozó, tőle tanuló, a klubnál megfordult Enzo Maresca vette át, azt hittük, lassabb lesz az átalakulás – tévedtünk. A Manchester City egyrészt megvált a 2023-ban BL-győztes keret jó néhány kulcsemberétől (így Rodri, Bernardo Silva, Manuel Akanji, Jack Grealish, Nathan Aké és John Stones is távozott), majd „kiszórta a felesleget”, azokat a játékosokat, akik drága pénzért nem váltak be: Savinhót, Tijjani Reijnderst, Nico Gonzálezt, James Traffordot és (kölcsönben) Omar Marmust. Felsorolni is nehéz volt, nem véletlen, hogy a City eladási szempontból világrekordot döntött ezen a nyáron, összesen 337 millió euró folyt be a kasszába.

Ért ennyi pénzt Elliot Anderson?

Na persze nem a Cityről lenne szó, ha ennél nem költött volna markánsan többet. Csak a középpálya renoválása többe került az imént említett, bődületesen magas összegnél, hiszen Enzo Fernández, Elliot Anderson és a 18 éves Ajjub Buaddi összesen 375 millió euróért cserébe érkezett Manchesterbe. Érkezett cserekapus és fiatal támadótehetség is, míg „cseresztárnak” Iliman Ndiaye jött cirka 70 millióért az Evertonból. A City nem finomkodott, alaposan átalakította a keretet. Véleményünk szerint túlságosan nagy lendülettel és merészséggel, de az biztos, hogy minőségből nincsen hiány. Kérdések azért vannak, leginkább a középpályán az, hogy működik-e majd egymás mellett az Anderson, Fernández duó, elegek lesznek-e ők ketten, Rodri nélül?!



A legdrágább vétel: Enzo Fernández (argentin) – 145 millió euró (25 éves, középpályás)

A legdrágább eladás: Savinho (brazil) – 87.7 millió euró (22 éves, szélső)

Elköltött összeg: 525 millió euró

Befolyt összeg: 337 millió euró

NS-ÉRTÉKELÉS: 8.5/10 pont

ARSENAL

Megint nem a támadósor lett jobb. Egyből szubjektív véleménnyel nyitunk, de ha a minőséget, a mélységet és a kombinációs lehetőségeket nézzük, akkor az Arsenal védelménél és középpályájánál nincs erősebb a világon – legfeljebb a PSG versenyezhet. Ezeket a sorokat idén nyáron tovább erősítette Mikel Arteta csapata, hiszen a belső védőként és jobbhátvédként is bevethető Ezri Konsa az előbbi, a 28 éves box to box középpályás, Bruno Guimaraes az utóbbi sorba érkezett erősítésként. Erre a két játékosra összesen csaknem 150 millió eurót költött el a PL-címvédő, de hogyan erősítette meg támadósorát?

Bruno Guimaraes és Dzolisz (középen) már trófeát is nyert az Arsenallal

A rövid válasz a sehogyan, hiszen érkezett ugyan az eddig álomrajttal jelentkező, 24 éves görög szélső, Hrisztosz Dzolisz az FC Bruges-től, de Leandro Trossard távozott, míg Gabriel Martinelli csak egyelőre maradt a keretben, szeptember 6-ig még leléphet Szaúd-Arábiába az Al-Hilalhoz. A BL-ezüstérmes harcba szállt Vinícius Júniorért és Julián Álvarezért is ezen a nyáron, de egyik transzferből sem lett semmi, így a legtöbbet kritizált csapatrész szignifikánsan semmiképp sem erősödött.



A legdrágább vétel: Bruno Guimaraes (brazil) – 87.5 millió euró (28 éves, középpályás)

A legdrágább eladás: Leandro Trossard (belga) – 18 millió euró (31 éves, szélső)

Elköltött összeg: 227 millió euró

Befolyt összeg: 65 millió euró

NS-ÉRTÉKELÉS: 8/10

PARIS SAINT-GERMAIN

Nem várakoztatjuk meg olvasóinkat, nem kell a szöveg aljára görgetni a pontozáshoz, ezt hívják úgy, hogy 10/10. A kétszeres BL-címvédő a Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar Jr. érát végleg maga mögött hagyva évek óta a világ legokosabban igazoló klubja, de amit ezen a nyáron véghez vitt azután, hogy kétszer is megnyerte egymás után az elitsorozatot, az zseniális. A Paris Saint-Germain úgy vált meg többnyire elégedetlenkedő cseretámadóitól, hogy ezáltal 334 (!) millió euró folyt be a kasszába, a keret mégsem gyengült. Bradley Barcola, Goncalo Ramos és Ibrahim Mbaye összesen 254 millió euróba került a riválisoknak, de tisztességes pénzért távozott Kang In-Lee és Randal Kolo Muani is.

Ferran Torres a vb-döntőt eldöntötte, mire megy Párizsban?

Amíg a kezdőcsapathoz egyáltalán nem nyúlt hozzá a PSG, ennél jóval olcsóbban, összesen 152 millió ellenében igazolt egy teljesen új cseretámadósort: Maghnes Akliouche (Monaco) 50, Ferran Torres (FC Barcelona) 48.5, Mika Godts (Ajax) pedig 45 millió euróért érkezett, de még a védelembe is jött egy rutinos csere, Lucas Digne. A világ legerősebb kezdője jelenleg Párizsban van, az öltöző bomlasztására alkalmas cseréket hatalmas pénzért értékesítette a klub, miközben remek, tapasztalt vagy éppen magas fejlődési lehetőséggel rendelkező játékosok érkeztek: hibátlan.



A legdrágább vétel: Maghnes Akliouche (francia) – 50 millió euró (24 éves, támadó)

A legdrágább eladás: Bradley Barcola (francia) – 125 millió euró (23 éves, szélső)

Elköltött összeg: 152 millió euró

Befolyt összeg: 334 millió euró

NS-ÉRTÉKELÉS: 10/10 pont

FC BARCELONA

A Julián Álvarez-dráma nyertese! Bizony, komolyan írjuk, még úgy is, hogy a játékos végül nem kötött ki álmai klubjánál, az FC Barcelonánál. A katalánok pazarul erősítették meg a támadósort, hiszen elhozták Dortmundból Karim Adeyemit Lamine Yamal cseréjének, a kölcsönből Manchesterbe visszatérő Marcus Rashfordot a bal oldalon az eddig brillírozó Anthony Gordonra váltották (80 millió euróért), csatárnak pedig szerződtették a rendkívül sérülékeny, sokat kereső, de mindössze 10 millió euróba kerülő, a játékstílusba beilleszthető Gabriel Jesúst – persze azután, hogy Álvarezről lemondtak. Hogy miért nyertek ezzel a katalánok? Látva, eddig hogyan teljesít Raphinha csatárként (3 forduló, 5 gól), lehet, hogy megérte 130 millió eurót nem elkölteni egy olyan támadóra, aki az egész előző La Liga-idényben összesen nyolcszor volt eredményes, morálja pedig mondjuk úgy, változékony, formája gyakran ingadozó.

Rodri egy kicsit luxusigazolásnak tűnik, de rengeteget érhet

A Barca emellett behúzta örök riválisa orra elől Rodrit, akit beépíteni ugyan idő lesz, de mégis aranylabdás és az amerikai világbajnokság MVP-je, miközben a védelem szélére visszatért Joao Cancelo. Remek átigazolási időszak, főleg úgy, hogy Ferran Torres jó pénzért távozott Párizsba, Robert Lewandowski őrülten magas fizetése pedig kiesett a könyvelésből, mégis van benne hiányérzet: belső védő nem érkezett, pedig talán a kezdőben is elfért volna egy.



A legdrágább vétel: Anthony Gordon (angol) – 80 millió euró (25 éves, szélső)

A legdrágább eladás: Ferran Torres (spanyol) – 48.5 millió eurós (26 éves, támadó)

Elköltött összeg: 184 millió euró

Befolyt összeg: 90 millió euró

NS-ÉRTÉKELÉS: 9/10 pont

CHELSEA

Amikor a Todd Boehly féle hatalomátvétel, az átigazolási mahinációk és az elképesztően zavaros játékosáramlás kezdetét vette a Chelsea-nél, nagy kérdés volt, hogyan tudja majd értékesíteni azt a „felesleget” a klub, amelyik a nagy számok törvénye alapján egyszerűen nem válik be. Kellett hozzá néhány év, de a londoniak részben (a Strasbourgot tartalmazó) multiklub-modelljüknek köszönhetően áthidalták ezt a problémát, s ugyan még mindig rengeteg játékost vesznek, valamint őrült sokat költenek, el is tudják adni azokat, akiket leváltanának. A Chelsea a mögöttünk hagyott nyáron 407 millió eurót költött, ami rengeteg pénz, de így is szemmel látható profittal zárt, hiszen az eladási oldalon 447 millió jelent meg.

Hűvös van Londonban... Palmer után Rogers is tarol a hidegrázós gólörömmel

A legnagyobb és legdrágább érkező Morgan Rogers, aki végre megoldhatja a bal oldal gondjait a támadósorban, ráadásul Cole Palmer legjobb barátja. Megújult a védelem is, Xabi Alonso vezetőedző által kedvelt játékosprofilok érkeztek, tényleg jól néz ki a keret, azonban az mindenképp hiányosság és fájó pont a Chelsea-nél, hogy az utolsó napon 145 millió euróért távozó Enzo Fernándezt már nem sikerül pótolni a középpályán. Télen megpróbálják újra, addig így kell kihúzni, de ez ezért elvesz az érdemekből.



A legdrágább vétel: Morgan Rogers (angol) – 138 millió euró (23 éves, támadó)

A legdrágább eladás: Enzo Fernández (argentin) – 145 millió euró (25 éves, középpályás)

Elköltött összeg: 407 millió euró

Befolyt összeg: 447 millió euró

NS-ÉRTÉKELÉS: 8.5/10 pont

BAYERN MÜNCHEN

Unalmas nyár, de talán éppen ez kellett. A Bayern München kész van, s valójában már a nyár előtt is készen volt, csak finomhangolni kellett. A kezdőtámadósor mozdíthatatlan, a középpálya rendben, a védelem korrekt, a kapuban egyelőre nincs váltás. Persze Jamal Musiala egészségéért lehet aggódni, de a lényegi dolgokon nem volt érdemes változtatni Münchenben, nem is változtattak. Távozott néhány kiegészítő ember, meg felesleg, így Palhinha is hazatért a Benficához, míg érdemi érkezőből csupán kettő akadt.

Szelfi kész: telitalálatnak tűnik Szaibari Münchenben

Belőlük mondjuk kezdő lehet: a vb-t is megjárt Nathaniel Brown Frankfurtból jött 50 millió euróért, s ha Alphonso Davies nem lesz kevésbé sérülékeny hirtelen, sokat fog játszani, míg a marokkói válogatott színeiben kiemelkedő világbajnokságot záró támadó, Iszmael Szaibari (PSV, szintén 50 millió euró) épp akkor lehet kulcsszereplő, ha Musiala játéka nem garantált. Az biztos, hogy mivel utóbbi csatárként és támadó középpályásként is bevethető, hatalmas erősítés. Nem sok, de ennyi kellett.



A legdrágább vétel: Iszmael Szaibari (marokkói) – 50 millió euró (25 éves, támadó)

A legdrágább eladás: Joao Palhinha (portugál) – 14 millió euró (31 éves, középpályás)

Elköltött összeg: 107 millió euró

Befolyt összeg: 52 millió euró

NS-ÉRTÉKELÉS: 9.5/10

LIVERPOOL FC

Közel sem olyan profi, mint éveken át. Az FSG tulajdonlása alatt megszokhattuk, hogy a Liverpool FC okosan, kimérten, a piachoz igazodva költi a pénzét, aztán ezt a koncepciót teljesen felrúgta a legutóbbi, drágára sikeredett nyárral, ami ráadásul rengeteg „besült” transzfert hozott magával. Jól jelzi a korábbi években megszokott gondosság, precizitás múlását, hogy azt semmiképp sem jelentenénk ki, szignifikánsan erősödött ezen a nyáron a Liverpool kerete, miközben az egész világon a „vörösök” zártak a legnagyobb (!) mínusszal, 230 millió euró felett.

Barcola megoldás lesz a góltermésre Liverpoolban?

A sztárigazolás egyértelműen Bradley Barcola, a PSG-től elvágyódó szélső, aki 125 millió euróba fájt, s akinek a játéka ugyan nagyon illik Andoni Iraola rendszerébe, a bal oldalon szeret játszani, ahol ott van Cody Gakpo és Rio Ngumoha is. Persze a jobb szélre végül csak az Osasuna fiatalja, Victor Múnoz jött Mohamed Szalah pótlására, így ha nem akarják Liverpoolban, hogy ő kezdjen, valakit „akarata ellenére” a balról kell átmozgatni. Ez 230 millió euró mínusz után ordító baki... A védelem Jérémy Jacquet-val és a kölcsönben érkező Ronald Araújóval vélhetően erősödött (bár Ibrahima Konaté elment), de a jobbhátvédként továbbra is pocsékul festő Jeremie Frimpong helyére/mellé nem jött senki, ahogy a védekező középpályára sem. Félkésznek tűnik ez a liverpooli „ablak”, főleg egy új edzővel.



A legdrágább vétel: Bradley Barcola (francia) – 125 millió euró (23 éves, szélső)

A legdrágább eladás: Curtis Jones (angol) – 30 millió euró (25 éves, középpályás)

Elköltött összeg: 265 millió euró

Befolyt összeg: 32 millió euró

NS-ÉRTÉKELÉS: 7/10 pont

MANCHESTER UNITED

Visszatérés a topszintre? A Manchester United egy 8. és egy 15. hely után bronzérmes pozícióban zárta az előző PL-idényt, végre visszatérhetett a Bajnokok Ligája főtáblájára is, de azért még sok dolga van addig, hogy újra a legnagyobbak között emlegessék. Az MU-nak olyan kerete van, amelyet rengeteg kiváló futballista alkot, de kis túlzással mindenkit le kellene cserélni ahhoz, hogy olyan csapatokhoz mérjük, mint a PSG vagy a Bayern München.

Már tavaly is akarta Balebát az MU, most megszerezte

Az pozitívum, hogy az MU nem rohant, kicsiben haladt a transzferpiacon is, s végre okosan igazolt. Főleg a középpályát húzták újra Manchesterben, hiszen Kobbie Mainoo mellé Youri Tielemans, Andrey Santos és Carlos Baleba is érkezett – utóbbi a legnagyobb dobás, 22 éves játékos 76 millió euróért. A támadósor nemrég kapott vérfrissítést, a védelem pedig lehet, nem betonbiztos, de bő. Lehetett volna ennél jobb is, de hiányposztra érkeztek játékosok, nem méregdrágán, nem túlfizetve – ez már hatalmas pozitívum az MU-nál.



A legdrágább vétel: Carlos Baleba (kameruni) – 75.9 millió euró (22 éves, középpályás)

A legdrágább eladás: Rasmus Höjlund (dán) – 44 millió euró (23 éves, csatár)

Elköltött összeg: 173 millió euró

Befolyt összeg: 56 millió euró

NS-ÉRTÉKELÉS: 8/10 pont

TOTTENHAM HOTSPUR

Kötelező a BL-indulás... A Tottenham Hotspur egymás után kétszer lett 17. (!) a Premier League-ben, miközben a világ egyik leggazdagabb klubja – ez tarthatatlan. Fogta hát a Spurs, s miután sikerült az angol élvonalban maradni, meg Roberto De Zerbi személyében új edzőt kinevezni, a világ összes pénzét elköltötte ezen a nyáron. Eddig két meccs, két vereség, nulla gól a PL-ben, de nyilvánvaló, hogy idő kell, mire ez a csapat összeér.

Lesz ez még jobb is a Spursnél? Tonali ezen lesz...

Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, Tosin Adarabioyo és Marcos Senesi a védelembe, Sandro Tonali és Mateus Fernandes a középpályára, Savinho, Omar Marmus és Mihajlo Mudrik (ez egy külön cikket is megérne...) a támadósorba érkezett, összesen közel 370 millió eurót költött el a Spurs, hogy a fizetésekről ne is beszéljünk. Kiváló játékosok mentek a Tottenhamhez, de ha ez a csapat nem lesz ott legalább az El-főtáblán, de inkább a Bajnokok Ligájában jövőre, akkor kezdhetnek aggódni az anyagiakon Észak-Londonban.



A legdrágább vétel: Sandro Tonali (olasz) – 108 millió euró (26 éves, középpályás)

A legdrágább eladás: Luka Vuskovic (horvát) – 54 millió euró (19 éves, védő)

Elköltött összeg: 366 millió euró

Befolyt összeg: 164 millió euró

NS-ÉRTÉKELÉS: 7.5/10 pont

1. PSG (10 pont)

2. Bayern München (9.5)

3. Barcelona (9)

3. Real Madrid (9)

5. Chelsea (8.5)

5. Manchester City (8.5)

7. Arsenal (8)

7. Manchester United (8)

9. Tottenham (7.5)

10. Liverpool (7) A SZERZŐ SZUBJKETÍV NYÁRI ÁTIGAZOLÁSI RANGSORA