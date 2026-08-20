Gyász: elhunyt a korábbi olimpikon birkózó, Rizmayer Antal

„Pályafutását szabadfogásban kezdte, ahol 1959-ben országos bajnoki bronzérmet szerzett váltósúlyban. Később kötöttfogásban ért el jelentős sikereket: 1964-ben és 1967-ben is országos bajnoki címet nyert, emellett öt alkalommal végzett a második helyen. Ekkor már a Ferencváros színeiben versenyzett, és tíz éven át a magyar válogatott tagja volt. Két olimpián és három világbajnokságon képviselhette hazánkat. Az 1960-as római olimpián hetedik, az 1964-es tokiói játékokon pedig ötödik helyen végzett. (...) Rizmayer Antalt 2026. augusztus 28-án, pénteken 14 órakor, a római katolikus egyház szertartása szerint a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben helyezik örök nyugalomra” – olvasható az MBSZ közleményében.