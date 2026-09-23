Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Konkoly Tamás, a Győri ETO korábbi kézilabdázója

T. Z.T. Z.
2026.09.23. 14:11
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Konkoly Tamás (1976-2026) (Fotó: Győri Audi ETO KC/Facebook)
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Hosszan tartó, súlyos betegség után életének 51. évében elhunyt Konkoly Tamás, a Győri ETO korábbi kézilabdázója, a Győri Audi ETO utánpótlásedzője, sportmunkatársa – közölte szerdán a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) hivatalos honlapján.

Konkoly Tamás számos NB I-es találkozón szerepelt a Győri ETO csapatában, majd 2012-től a Győri Audi ETO utánpótlásedzőjeként, sportszervezőjeként dolgozott tizenöt esztendőn keresztül – olvasható az MKSZ honlapján. Serdülőedzőként, az U18-as csapat vezetőjeként, később pedig az U14-es korosztály mellett is meghatározó szerepet vállalt. Keze alatt rengeteg tehetséges játékos pallérozódott, akik közül sokan később az élvonalig jutottak. Betegsége miatt az edzősködést fel kellett adnia, ám sportmunkatársként a sportágban maradt.

Az egykori sportolót a Győri Audi ETO KC és Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete saját halottjának tekinti. Temetésére szeptember 29-én, kedden 15 órakor kerül sor a győri Szabadi úti Szabadhegyi új köztemetőben.

 

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