Gyász: lelőtték a Botev Plovdiv tulajdonosát

A bolgár portál beszámolója szerint a hatóságok első körben annyit közöltek, hogy Filipovot a saját birtokán lőtték fejbe hajnali egy óra körül, s az esetet az 112-es segélyhívó számon jelentették a rendőrségnek.

A rendőrség később közölte, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az üzletembert fenyegették volna, továbbá azt is cáfolták, hogy Filipov felesége jelentette volna be a gyilkosságot. A nyomozás jelenleg még korai szakaszban van, így a hatóságok még nem neveztek meg gyanúsítottakat az üggyel kapcsolatban.

Az 53 éves Ilijan Filipov volt a PIMK nevű logisztikai és építőipari vállalat tulajdonosa, s 2025 nyarán – miután az előző tulajdonost, az orosz Anton Zingarevicset a bolgár állam nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette és tíz évre kitiltotta az országból – az ő vállalata vette át pénzügyi gondokkal küzdő Botev Plovdiv részvényeinek 100 százalékát, s jelentősen csökkentette a klub adósságait, de a PIMK nevéhez fűződik a plovdivi Hriszto Botev Stadion újjáépítése is.