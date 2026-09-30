Nemzeti Sportrádió

Gyász: lelőtték a Botev Plovdiv tulajdonosát

M. B.M. B.
2026.09.30. 11:26
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Ilijan Filipov (Fotó: sportal.bg)
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Ilijan Filipov gyász bolgár labdarúgás Botev Plovdiv
Gyilkosság áldozata lett Ilijan Filipov, a bolgár élvonalban szereplő Botev Plovdiv elnöke, egyben tulajdonosa – írja a sportal.bg.

A bolgár portál beszámolója szerint a hatóságok első körben annyit közöltek, hogy Filipovot a saját birtokán lőtték fejbe hajnali egy óra körül, s az esetet az 112-es segélyhívó számon jelentették a rendőrségnek. 

A rendőrség később közölte, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az üzletembert fenyegették volna, továbbá azt is cáfolták, hogy Filipov felesége jelentette volna be a gyilkosságot. A nyomozás jelenleg még korai szakaszban van, így a hatóságok még nem neveztek meg gyanúsítottakat az üggyel kapcsolatban.

Az 53 éves Ilijan Filipov volt a PIMK nevű logisztikai és építőipari vállalat tulajdonosa, s 2025 nyarán – miután az előző tulajdonost, az orosz Anton Zingarevicset a bolgár állam nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette és tíz évre kitiltotta az országból – az ő vállalata vette át pénzügyi gondokkal küzdő Botev Plovdiv részvényeinek 100 százalékát, s jelentősen csökkentette a klub adósságait, de a PIMK nevéhez fűződik a plovdivi Hriszto Botev Stadion újjáépítése is.

 

 

Ilijan Filipov gyász bolgár labdarúgás Botev Plovdiv
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