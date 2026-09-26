Elhunyt az NBA történetének első MVP-díjazottja

Pettit az 1954-től 1965-ig tartó NBA-karrierjét egy klubnál töltötte, a mai Atlanta Hawks jogeldőjénél, a Milwaukee, 1955-től pedig St. Louis Hawksnál. Az NBA 1956-ban először választotta meg az idény legértékesebb játékosát, és Pettit lett az MVP (Most Valuable Player) – ezt a díjat 1959-ben is elnyerte, míg az All Star-gála legjobbjának négyszer választották meg. Bob Pettit 11 idényének mindegyikén All Star-válogatott lett, tízszer az abszolút álomötösbe is beválasztották.

A Hawksszal 1958-ban bajnok lett, s máig klubrekorder a 12 849 lepattanójával, valamint meccsenkénti 16.2 lepattanós átlagával. Az NBA történetében elsőként érte el a 20 ezer pontos határt, 1970-ben a Hírességek Csarnokába is beválasztották, a Hawks visszavonultatta a 9-es mezszámát.

Haláláról korábbi egyeteme, az LSU számolt be csütörtökön.