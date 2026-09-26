Nemzeti Sportrádió

Elhunyt az NBA történetének első MVP-díjazottja

I. SZ.I. SZ.
2026.09.26. 10:04
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Bob Pettit 93 évet élt (Fotó: Getty Images)
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NBA Bob Pettit gyász Atlanta Hawks
Szerdán 93 éves korában elhunyt Bob Pettit, az első kosárlabdázó, akit az NBA-ben megválasztottak az év legjobb játékosának, azaz MVP-nek.

Pettit az 1954-től 1965-ig tartó NBA-karrierjét egy klubnál töltötte, a mai Atlanta Hawks jogeldőjénél, a Milwaukee, 1955-től pedig St. Louis Hawksnál. Az NBA 1956-ban először választotta meg az idény legértékesebb játékosát, és Pettit lett az MVP (Most Valuable Player) – ezt a díjat 1959-ben is elnyerte, míg az All Star-gála legjobbjának négyszer választották meg. Bob Pettit 11 idényének mindegyikén All Star-válogatott lett, tízszer az abszolút álomötösbe is beválasztották.

A Hawksszal 1958-ban bajnok lett, s máig klubrekorder a 12 849 lepattanójával, valamint meccsenkénti 16.2 lepattanós átlagával. Az NBA történetében elsőként érte el a 20 ezer pontos határt, 1970-ben a Hírességek Csarnokába is beválasztották, a Hawks visszavonultatta a 9-es mezszámát.

Haláláról korábbi egyeteme, az LSU számolt be csütörtökön.

 

NBA Bob Pettit gyász Atlanta Hawks
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