Visszavonul a japánok kétszeres olimpiai bajnok birkózója

2025.10.13. 11:18
Fotó: Imago Images
Kindzso Riszako birkózás női birkózás
Visszavonul Kindzso Riszako kétszeres olimpiai bajnok japán birkózó.

A 31 éves klasszis sportoló hétfőn jelentette be döntését, egyúttal közölte, hogy második gyermekével várandós.

Kindzso 2016-ban Rióban a nők 63 kilogrammos súlycsoportjában – melyben Sastin Marianna is szerepelt – nyert aranyérmet, majd 2021-ben hazai szőnyegen az 57 kilósok között diadalmaskodott. A kiváló birkózó a riói játékok után azért kezdett fogyasztani, hogy húga, Jukako is szőnyegre léphessen a tokiói játékokon az ő eredeti súlycsoportjában, 62 kg-ban. Klasszisáról mindent elmond, annak ellenére vállalta a fogyasztást, hogy tudta, az 57 kg-os válogatottságért meg kell küzdenie a sportág legendájával, a négyszeres ötkarikás bajnok Icso Kaorival, akit végül legyőzött, majd az olimpián is diadalmaskodott. Ráadásul testvére is aranyérmet szerzett.

A női birkózás elmúlt tíz évének meghatározó alakja a számára hazai olimpia után férjhez ment, és 2022 májusában megszületett első gyermeke. Ezt követően visszatért a szőnyegre, és tavaly a nem olimpiai súlycsoportok világbajnokságon 59 kg-ban győzött, ezzel karrierje negyedik vb-diadalát aratta.

 

Kindzso Riszako birkózás női birkózás
