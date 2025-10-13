Visszavonul a japánok kétszeres olimpiai bajnok birkózója

A 31 éves klasszis sportoló hétfőn jelentette be döntését, egyúttal közölte, hogy második gyermekével várandós.

Kindzso 2016-ban Rióban a nők 63 kilogrammos súlycsoportjában – melyben Sastin Marianna is szerepelt – nyert aranyérmet, majd 2021-ben hazai szőnyegen az 57 kilósok között diadalmaskodott. A kiváló birkózó a riói játékok után azért kezdett fogyasztani, hogy húga, Jukako is szőnyegre léphessen a tokiói játékokon az ő eredeti súlycsoportjában, 62 kg-ban. Klasszisáról mindent elmond, annak ellenére vállalta a fogyasztást, hogy tudta, az 57 kg-os válogatottságért meg kell küzdenie a sportág legendájával, a négyszeres ötkarikás bajnok Icso Kaorival, akit végül legyőzött, majd az olimpián is diadalmaskodott. Ráadásul testvére is aranyérmet szerzett.

A női birkózás elmúlt tíz évének meghatározó alakja a számára hazai olimpia után férjhez ment, és 2022 májusában megszületett első gyermeke. Ezt követően visszatért a szőnyegre, és tavaly a nem olimpiai súlycsoportok világbajnokságon 59 kg-ban győzött, ezzel karrierje negyedik vb-diadalát aratta.