Dajka Zsolt és Nunajev Juszup aranyérmes a veterán birkózó-világbajnokság záró napján

K. Zs.K. Zs.
2025.10.12. 20:18
Dajka Zsolt harmadszor lett veterán-világbajnok (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)
Nunajev Juszup veterán birkózó-vb birkózás Dajka Zsolt
Vasárnap véget ért a 2025-ös veterán birkózók világbajnoksága Tatabányán: a zárónapon a legfiatalabbak, az A-kategóriások (35-40 évesek) kötöttfogású küzdelmei zajlottak, és Dajka Zsolt (100 kg, A), valamint Nunajev Juszup (130 kg, A) is aranyérmes lett – derül ki a Magyar Birkózók Szövetsége hírleveléből.

Dajka Zsolt – aki egyben a válogatott szakvezetője is – francia, lett és orosz (egyéni induló) riválist verve jutott be a döntőbe, ahol egy másik orosszal, Dmitrij Dogucsajevvel találkozott. S nemcsak találkozott vele, hanem intést harcolt ki, megpörgette, mögé ment, így joggal ünnepelte 7–0-s győzelmét, egyben a harmadik veterán világbajnoki címét. No, meg a visszavonulását, hiszen a szőnyegen hagyta a birkózócipőjét…

Nunajev Juszup török, német és amerikai ellenfelet felülmúlva birkózhatott a fináléban, ahol az iráni Majszam Laskarival került össze. Először Nunajevet intették passzivitásért, de szerencsére nem ez döntött, hiszen a második menetben gyönyörű, négypontos ledöntéssel fordított, 4–1-re győzött, ezzel duplán bearanyozva a vasárnapot.

A magyar válogatott nyolc arany-, négy ezüst- és öt bronzérmmel zárta a tatabányai világbajnokságot.

Nunajev Juszup török ellenfelet is legyőzött a döntőig vezető úton (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)

 

