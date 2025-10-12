Dajka Zsolt és Nunajev Juszup aranyérmes a veterán birkózó-világbajnokság záró napján

Dajka Zsolt – aki egyben a válogatott szakvezetője is – francia, lett és orosz (egyéni induló) riválist verve jutott be a döntőbe, ahol egy másik orosszal, Dmitrij Dogucsajevvel találkozott. S nemcsak találkozott vele, hanem intést harcolt ki, megpörgette, mögé ment, így joggal ünnepelte 7–0-s győzelmét, egyben a harmadik veterán világbajnoki címét. No, meg a visszavonulását, hiszen a szőnyegen hagyta a birkózócipőjét…

Nunajev Juszup török, német és amerikai ellenfelet felülmúlva birkózhatott a fináléban, ahol az iráni Majszam Laskarival került össze. Először Nunajevet intették passzivitásért, de szerencsére nem ez döntött, hiszen a második menetben gyönyörű, négypontos ledöntéssel fordított, 4–1-re győzött, ezzel duplán bearanyozva a vasárnapot.

A magyar válogatott nyolc arany-, négy ezüst- és öt bronzérmmel zárta a tatabányai világbajnokságot.