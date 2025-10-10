Szakolczi Zoltán ezüstérmet szerzett a birkózó veterán-vb-n

A 2025-ös veterán-világbajnokság harmadik, csütörtöki versenynapján a szabadfogású A-kategória (35-40 évesek), vagyis a „legifjabbak” küzdelme zajlott az új tatabányai multifunkcionális sportcsarnokban – számolt be róla a magyar szövetség hírlevele.

Összesen hat magyar birkózónak szurkolhattunk, akik közül ketten az esti programban az éremért csatázhattak. Szakolczi Zoltán (70 kg, A) két egyéni induló orosz és egy német rivális testén át berobogott a döntőbe, amelyben a kazah Amandik Bakejevtől kikapva ezüstérmet szerzett. Egy vereség és a vigaszág sikeres abszolválása után Sárvári Manesh Amir (88 kg, A) az amerikai Andrew Lowy elleni bronzmérkőzést elveszítette, így az ötödik helyen zárt. A magyar szabadfogásúak a háromnapos szakági küzdelmek során összesen három arany-, két ezüst- és két bronzérmet szereztek.

Pénteken már a másik szakág, a kötöttfogás következik, a B- (41–45 évesek) és E-kategória (55–60) képviselői lépnek majd szőnyegre. Előbbiek között ott lesz a tatabányai vb hivatalos „arca”, az aktív pályafutása alatt világbajnok (2009), vb-bronz-, valamint Eb-ezüst- és bronzérmes Kiss Balázs is.

„A legnagyobb lendületet az adja, hogy a kisfiam láthasson birkózni versenykörülmények között, a másik fontos húzóerő, hogy jó példát mutassak a tanítványaimnak. Hazai rendezésű világversenyről van szó, ez eddig kétszer adatott meg nekem, a 2013-as és a 2018-as vb-n, fantasztikus élmény volt. Azt mondtam, hogy ha most elindulok, az kizárólag a versenysúlyomban valósulhat meg, több mint tizenhét kilótól szabadultam meg! Természetesen nyerni szeretnék, de nem mondom azt, hogy ez az elvárás. Motivált vagyok és ég bennem a bizonyítási vágy, s ha győznék, elmondhatnám, hogy utánpótlásban, a felnőttek és veteránok között is ünnepeltem világbajnoki címet” – fogalmazott Balu becenevű klasszisunk a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) honlapjának adott interjúban.