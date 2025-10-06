Birkózás: kedden kezdődik a 2025-ös veterán-világbajnokság Tatabányán

A múlt század kilencvenes éveiben lezajlott premier óta – az első vb-t 1992-ben rendezték a kolumbiai Caliban – várhatóan ez lesz minden idők legnépesebb ilyen eseménye. Összesen mintegy 700 akkreditált személy érkezett hozzánk, a rekordnagyságú mezőnyben 35 klub 76 magyar veterán birkózója méreti meg magát a hazai szőnyegen – olvasható a Magyar Birkózók-szövetségének hétfői hírlevelében.

A korosztályos vb-t évenként rendezi meg a nemzetközi szövetség (UWW) 35 éves és annál idősebb versenyzőknek szabad- és kötöttfogásban. Ennek célja, hogy lehetőséget biztosítson a profi pályafutásukból már kifelé menő versenyzők számára a sportág folytatására világszínvonalon, világversenyen. Az esélyegyenlőség jegyében a súlycsoportok mellett itt már korosztályok is vannak: A osztály (35-40 év), B (41-45), C (46-50), D (51-55), E (55-60). Természetesen Magyarország is kivette a részét a rendezésből, hiszen korábban háromszor volt házigazda, a budapesti BOK-csarnok mellett vidéki helyszínen is (2007 – Szombathely, 2012 – Budaörs).

Az újabb, immár negyedik hazai világbajnokságra szintén vidéken kerül sor, a remek új tatabányai multifunkcionális sportcsarnokban, 2025. október 7. és 12. között. A kiírás szerint az első három napon (kedd, szerda, csütörtök) zajlanak a szabadfogású, a következő hármon (péntek, szombat, vasárnap) pedig a kötöttfogású küzdelmek. A veterán vb „arcának” sikerült megnyerni egy igazi klasszist, a 2009-es világbajnok, emellett vb-bronz-, valamint Eb-ezüst- és bronzérmes, 42 éves Kiss Balázst, aki 2021-ben vonult vissza, de már hónapok óta újra gőzerővel készül az „öregek” között. Eredeti versenysúlya 97 kilogramm volt, most ezt kell megközelítenie, hiszen 100 kilogrammban versenyez majd pénteken. Ha sikerülne nyernie, elmondhatná magáról, hogy minden korosztályban tudott vb-aranyat szerezni!

Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Mellette is vannak esélyeseink, hiszen honfitársaink legutóbb, 2024-ben a horvátországi Porecben két-két arany és ezüst-, valamint hat bronzérmet szereztek. Közülük Cseperkáló Péter megnyerte az előző két vb-t, s most is megcélozza a dobogót, ahogy azt a Magyar Birkózók-szövetsége (MBSZ) Youtube-csatornáján látható videóban el is mondja.

Szintén itt vall az esélyekről a veterán válogatott szakvezetője, Dajka Zsolt, maga is kétszeres világbajnok:

Dajka az MBSZ honlapján megjelent interjúban így beszélt a felkészülésről és a célokról: „Sokkal nagyobb a létszám, mint eddig valaha, a hazai rendezésű vb rengeteg embert visszahozott a birkózóéletbe, többen újra mezbe bújtak, nekiálltak és felkészültek. Nagyon várják a versenyt, izgatottak, hogy hazai közönség, a család és a barátok előtt mutathatják meg magukat Rendesen felkészültünk, minden csütörtökön Kecskeméten dolgoztunk, általában huszonöt-harminc fővel. Két kemény edzőtábort is rendeztünk idén, Szigetváron és Bócsán, illetve az utóbbi hónapokban Kecskemét mellett Budapesten, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián dolgoztunk, nagy létszámmal, alkalmanként negyven-hatvan fővel. Mindezt persze a klubmunka mellett. Minden idők legnépesebb veterán-vb-je lesz a mostani, ebből kiindulva a valaha volt legkeményebb mezőnyre számítok. Elég, ha csak annyit mondok, hogy például az oroszok az összes súlycsoportban indítanak versenyzőt. A mieinktől összességében négy-hat világbajnoki címet remélek, aranyérmet várunk a 2009-ben felnőttvilágbajnok Kiss Balázstól. Másik klasszis, az olimpiai és vb-bronzérmes, többszörös Eb-dobogós Hatos Gábor is szőnyegre lép, neki szintén jó esélye van a győzelemre, ahogyan a sorozatban kétszeres veterán-világbajnok Cseperkáló Péternek is.”

A veterán-világbajnokság ingyenesen látogatható, előzetes regisztrációt követően.