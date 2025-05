Birkózás: rangos versenyt nyert Dagesztánban Kuramagomedov

Tartja remek formáját a 2019 óta magyar színeket képviselő, s azóta háromszor, így idén Somorján is Európa-bajnoki ötödik helyet szerző szabadfogású birkózója, Kuramagomedov Murad. A Tatabánya 74 kilós versenyzője a nemzetközi szövetség két 2025-ös rangsorversenyén (UWW Rankings), Zágrábban és Tiranában is bronzérmet szerzett, most pedig a szakág őshazájában, a dagesztáni Kaszpijszkban megnyerte az immár 55. alkalommal megrendezett híres és színvonalas Ali Alijev-emlékversenyt – közölte hírlevelében a Magyar Birkózók Szövetsége.

A szövetség közleménye kiemeli: Kuramagomedov a menetelés során két olyan riválist is legyőzött, akitől korábban vereséget szenvedett. Ilyen volt például az Európa-bajnoki bronzérmes, U23-as vb-ezüstérmes orosz Imam Ganisov, akitől 2024-ben a bukaresti Eb bronzcsatájában kapott ki, de sikerült visszavágni a szintén orosz U20-as kontinensbajnok Aznajur Tavajevnek is, aki szintén tavaly győzte őt le éppen az Ali Alijev-emlékversenyen.