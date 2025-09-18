Vitek Dárius elődöntős, Fritsch Róbert is az lehet a zágrábi vb-n

Kétszeres Európa-bajnoki bronzérmesünk, Vitek Dárius (130 kg) selejtezős meccsével kezdték meg kötöttfogású birkózóink a világbajnokságot az Arena Zagrebben. A BHSE nehézsúlyúja a kirgiziek kétszeres U23-as Ázsia-bajnokával, Nurmanbet Raimaly Uluval mérte össze a tudását. Nem indult jól az összecsapás, Vitek kitolással próbálkozott, a rivális ellépett előle, a magyar elesett, Ulu pedig ezt kihasználva mögé került (0:2). Továbbra is Vitek hajtott, ismét megindult kifelé a kirgizzel, ám ezúttal is elveszítette az egyensúlyát, és a kirgiz léptette ki (0:3). Benne volt a levegőben a fordítás, és lett is, a második menetben Vitek kitolással és levitellel fordított, s még egy passzivitási pontot is szerzett, ezzel 4:3-ra diadalmaskodott. A negyeddöntőbe jutásért az olimpikon dél-koreai Li Szeung Csan lesz az ellenfél.

„Megnehezítettem magamnak, ennek a meccsnek sokkal könnyebbnek kellett volna lennie, de a lényeg, hogy nyertem, elkezdtük a világbajnokságot. A dél-koreaival találkoztam már, tavaly, épp a budapesti Polyák Imre–Varga János-emlékversenyen, akkor nyertem, remélem, ezúttal is így lesz. A sorsolásommal alapvetően elégedett vagyok, szerintem az én ágam nevezhető jobbnak. Meglátjuk, hogy alakul” – nyilatkozta Vitek Dárius a Zagrab Arenában.

Vitek Dárius (kékben) győzelmével kezdtek a kötöttfogásúak (Fotó: Róth Tamás)

Vitek a dél-koreai ellen is játszott az idegeinkkel, csak ezúttal még jobban: passzivitási ponttal és két pörgetéssel ötpontos hátrányba került. Aztán ismét megindult, de nem akárhogy! Három kitolással, levitellel, és fejlefogásból indított két pörgetéssel 9:5-re módosította az állást, s ha ez nem lenne elég, tusdiadalt aratott! Jöhet a negyeddöntő, az ukránok Eb-bronzérmese, Mikola Kucsmi ellen.

Vitek ezúttal nem engedte távol magától vetélytársát, sőt, az első pontot ő szerezte meg, passzivitásból. Noha a második három percben is ő tűnt az aktívabbnak, Kucsminak is megadták lenti helyzetben a lehetőséget, Vitekhez hasonlóan ő sem tudott akciózni. A magyarnak innentől annyi volt a dolga, hogy kibekkelje a hátralévő másfél percet, hiszen az előbb szerzett pont neki kedvezett. Ezt meg is tette, ezzel bejutott a világbajnokság elődöntőjébe, amelyben a fehérorosz Pavel Hlincsukkal birkózhat.

„Második meccsem is úgy kezdődött sajnos, mint az első, szerencsére ezúttal is javítottam – így Vitek. –Az ukrán elleni meccs már nagyjából rendben volt, nagyon elfáradtam. A fehérorosz kilencvenhét kilós volt, a kvalifikációs versenyekre fellépett nehézsúlyba, sok embert meglepett a dobásaival, de az olimpiára végül nem jutott ki. Soha nem birkóztunk még egymással, elég ügyesen dob, ezt tudom, igyekszem elkerülni, taktikus, a nézőknek kicsit unalmasabb elődöntőre készülük.”

A 72 kilogrammban Európa-bajnok és vb-második Fritsch Róbert először szerepel világbajnokságon az olimpiai súlycsoportban, 77 kilogrammban. A sorsolása abból a szempontból semmiképp nem nevezhető kedvezőnek, hogy rögtön a nyitó meccsén, a 16 közé jutásért az elsőszámú kiemelttel, az idei Ázsia-bajnok, vb-második üzbég Aram Vardanyannal került szembe. Energikusan kezdett az üzbég, kiharcolta a passzivitási pontot (0:1), ám lentről egyből felállt Fritsch, Vardanyan meglepettségében csak pislogott, Fritsch ezt ravaszul kihasználva egyből ráugrott két pontért (2:1). A második menetben kitolással, megnyert challenge-dzsel és passzivitási ponttal továb növekedett a magyar előnye, Vardanyannak már csak kitolásra futotta, Fritsch Róbert 5:2-es sikerrel továbbjutott.

„Számítottottunk rá, hogy nem lesz könnyű meccs, ennek fényében melegítettem be, örülök, hogy sikerült nyernem. Azt néztem, hogy ez akár vízválasztó is lehetett, de nem akarok előre rohanni. Most nagyon besavasodtam, szóval megyek levezetni” – mondta Fritsch közvetlenül a meccs után.

Fritsch Róbert (kékben) az Ázsia-bajnok üzbég Vardanyan legyőzésével nyitott Zágrábban (Fotó: Róth Tamás)

A negyeddöntőben a kétszeres U23-as világbajnok, egyszeres U23-as Európa-bajnok moldovai Alexandrin Gutuval került szembe, a vetélytárs kezdett jobban, kitolással és passzivitási ponttal 2:0-s előnyre tett szert. A második menetben eszetlenül ment előre, ennek az lett a következménye, hogy durván megfejelte a magyart, amiért két pontra megintették (2:2). Ráadásul duplán rosszul járt, mivel az ő fejét kellett ápolni vérzés miatt percekig. Fritsch is begyűjtött egy passzivitási pontot, és ezzel 3:2-vel meglett a találkozó, egyben a negyeddöntő, amelyben az Eb-bronzérmes horvát Antonio Kamenjasevic lesz az ellenfél, aki melepetésre megverte az orosz Szergej Kutuzovot.

Szinte semmit nem lehetett tudni az iráni Dzsavad Farohiszendzsaniról, azt leszámítva, hogy idén megnyerte a zágrábi UWW-rangsorversenyt. Azt azonban sejteni lehetett, hogy kiemelkedő erőt képvisel, hiszen olyan országban lett válogatott, amelyben nemzeti sportág a birkózás, mintegy másfél millióan űzik. Szóval hiába Szilvássy Erik (82 kg) az első számú kiemelt, a legutóbbi világ- és Európa-bajnokság ezüstérmese, tudtuk, hogy nagyon vigyázni kell Farohiszendzsanival. S amit a szőnyegen mutatott az iráni srác, arra ezúttal nem lehetett ellenszert találni: elképesztő dinamikával ugrott neki Szilvássynak, kiléptetésekkel, levitelekkel és pörgetéssel 4:23 perc alatt technikai tussal nyert. Farohiszendzsani képességeit elnézve Szilvássy jó eséllyel bízhat a vigaszágban.

A háromszoros U23-as Európa-bajnoki bronzérmes Szabados Noémi (68 kg) csütörtökön a vigaszágon kapott lehetőséget arra, hogy szépítsen. A bronzmérkőzéshez két meccset kellett volna megnyernie, elsőként az ukránok kétszeres U20-as Eb-győztesével, Manola Szkobelszkával találkozott. Az első és a második menetben is az FTC sportolójával szemben rendeltek el aktivitási időt, egyik alkalommal sem tudott akciózni (0:2), sőt, levitellel négypontos hátrányba került. Szabados is szőnyegre vitte ellenfelét, zárkózott, ám Szkobelszka hamarosan visszaállította a különbséget, és 6:2-vel lezárta a találkozót. Női válogatottunknak ezzel véget ért a zágrábi világbajnokság, Dollák Tamara (57 kg) révén egy nyertes összecsapással zárt a négyfős csapat.

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Kötöttfogás

77 kg. A 16 közé jutásért: Fritsch–Vardanyan (üzbég) 5:2. Nyolcaddöntő: Fritsch–Gutu (moldovai) 3:2

82 kg. Nyolcaddöntő: Farohiszendzsani (iráni)–Szilvássy 8:0

130 kg. Selejtező: Vitek–Raimaly Ulu (kirgiz) 4:3. Nyolcaddöntő: Vitek–Li Szeung Csan (dél-koreai) 9:5-nél tus. Negyeddöntő: Vitek–Kucsmi (ukrán) 1:1 – előbb szerzett ponttal.

Női birkózás

68 kg. Vigszág: Szkobelszka (ukrán)–Szabados 6:2