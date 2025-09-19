Nemzeti Sportrádió

Vitek Dárius: Túl hamar elfáradtam, nem így terveztem

• Zágráb
2025.09.19. 20:57
Fotó: MBSZ/Róth Tamás
Vitek Dárius kötöttfogás birkózó vb
Mint ismert, Vitek Dárius (130 kg) ezüstérmes lett a zárgábi birkózó-világbajnokság pénteki, kötöttfogású versenynapján. A döntő után a kétszerers Eb-bronzérmes magyar birkózó értékelt.

– Remekül kezdett a döntőben, de az iráni átvette az irányítást és végül hét kettőre nyert. Hogyan értékeli a történteket?
– A terv az volt, hogy az elején nekimegyek, ez sikerült, szerencsés szituációban sikerült mögé ugranom. Jól kezdtem, de rosszul folytattam a meccset – nyilatkozta Vitek Dárius a Nemzeti Sportnak.

– Miben döntött Amin Mirzazadeh javára?
– Megmondom őszintén, túl hamar elfáradtam, nem így terveztem. Amíg nem fáradtam el, addig nem éreztem, hogy erősebb lenne nálam. Utána neki sikerült tartani ugyanazt a szintet, amit addig, nekem meg sajnos ment lefele a teljesítményem. Jobb volt most nálam, mondhatjuk, hogy erőnlétben.

– A dereka hogy van?
– Az Eb óta fáj, a pörgetésnél nagyon megszorult, ahogy felálltunk, már nem tudtam megindulni. Most is nagyon fáj, remélem, nincs nagy gond.

– Vitek Dárius az ötödik kötöttfogású nehézsúlyú magyar birkózónk, aki világbajnoki döntőbe jutott. Ez azért nem hangzik rosszul!
– Én is így állok hozzá! Noha kikaptam, az egész versenyt nézve elégedett vagyok a történtekkel.

 

