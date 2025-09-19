Szőke Alex kikapott a vb-negyeddöntőben, a vigaszágban bízhat

A világbajnoki ezüst- és Eb-bronzérmes klasszisunk, Szőke Alex (97 kg) a súlycsoport harmadik kiemeltjeként a nyolcaddöntőben kezdte meg a küzdelmeket. A selejtezőben a vb- és Eb-harmadik cseh Artur Omarov megverte az Ázsia-bajnoki második japán Nakazato Jurit, így ő küzdött meg az ESMTK sportolójával. Rögtön a meccs legelején összfejeltek a birkózók, Szőkét és Omarovot is ápolni kellett, vérzés miatt bekötötték a fejüket. A győzelemről passzivitási pontok döntöttek, az elsőt Szőkének ítélték, így az ő kezét emelték a magasba.

Az elődöntőbe jutásért az oroszok vb-bronzérmesén, Artur Szargszjanon kellett túljtnia. Ezúttal Szőkével szemben ítéltek először passzivitási pontot, az orosz nem tudott akciózni. A második menetben Szőke is megkapta a lehetőséget (1:1), és nagyon közel állt ahhoz, hogy megpörgesse Szargszjant, azonban az orosz jól mozgott előre, kivédte a támadást. A magyar sportolónak egy perce maradt pontot csinálnia állásból, ez nem jött össze, így el kellett könyvelnie a vereséget, s már csak a vigaszágban bízhat.

„Sajnos ma nem úgy birkóztam, ahogyan szerettem volna, ez már az első meccsemen is látszott. Ezen a szinten, amikor ilyen közel vagyunk egymáshoz, apróságok döntenek, és úgy fest, sajnos én ma rossz lábbal keltem fel, így ebben most nem volt ennél több. Szerintem Szargszjan bejut a döntőbe, így szombaton a bronzéremért küzdhetnék tovább” – nyilatkozta Szőke Alex csalódottan az elveszített negyeddöntőt követően.

Életében először szerepel világbajnokságon 72 kilogrammban a 67 kilósok között Európa-bajnoki ezüstérmes Váncza István. Az FTC sportolója rögtön a nyitó meccsén megmutatta, kiváló állapotban érkezett az Arena Zagrebbe, 2:11 perc alatt, két-két levitellel és pörgetéssel, valamint megnyert challenge-dzsel technikai tusdiadalt aratott a cseh színekben versenyző Dalgat Magomedov felett. A nyolcaddöntőben jöhetett az Ázsia-bajnoki ötödik dél-koreai Noh Jong Hun.

Meglehetősen furcsán alakult az összecsapás, Váncza két percig uralta az összecsapást, szép akciókkal 4:1-es előnyre tett szert, a dél-koreai gyakorlatilag a semmiből, tekintélyt parancsoló dinamikával földre vitte, és négy pontért eldobta a magyart (4:7). A második menetben Jong Hun kapta a passzivitási pontot, lenti helyzetből újabb négypontos dobást hajtott végre, amivel kialakította a 12:4-es technikai tust. Váncza István tehát kikapott, s mint kiderült, ezzel kiesett, mivel a dél-koreai a negyeddöntőben szoros csatában alulmaradt a világ- és Európa-bajnok azeri Ulvi Ganizade ellen.

A 82 kilogramm világranglista-vezetője, a legutóbbi vb-n és Eb-n ezüstérmes Szilvássy Erik csütörtökön kikapott az eddig szinte teljesen ismeretlen iráni Golamreza Farohiszendzsanitól, aki a teljesítményét látva nem meglepő módon bejutott a döntőbe, így a Csepeli BC klasszisa a vigaszágon folytathatta a versenyt. Péntek délelőtt a kínai Li Csing-csö ellen kezdett, 1:1-gyel előbb szerzett ponttal nyert, majd következett az U23-as világbajnoki ezüstérmes svájci Ramon Betschart, akitől meglepetésre 5:0-ra kikapott, ezzel kiesett.

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Kötöttfogás

72 kg. Selejtező: Váncza–Magomedov (cseh) 9:0. Nyolcaddöntő: Váncza–Noh Jong Hun (dél-koreai) 12:4

82 kg. Vigaszág: Szilvássy–Li Csing-csö (kínai) 1:1 – előbb szerzett ponttal, Betschart (svájci)–Szilvássy 5:0

97 kg. Nyolcaddöntő: Szőke–Omarov (cseh) 1:1 – e. sz. p. Negyeddöntő: Szargszjan (orosz) –Szőke 1:1 – e. sz. p.