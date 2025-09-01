Hétfői sportműsor: folytatódik a US Open és a férfi kosárlabda Eb

SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

19.00: Detroit Tigers–New York Mets (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT, RIGA

13.45: Észtország–Törökország

17.00: Portugália–Lettország

20.15: Szerbia–Csehország

B-CSOPORT, TAMPERE

12.30: Svédország–Montenegró

15.30: Németország–Nagy-Britannia

19.30: Finnország–Litvánia

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1129 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női világbajnokság, Thaiföld

Nyolcaddöntő

12.00: Egyesült Államok–Kanada

15.30: Törökország–Szlovénia

TENISZ

US Open, New York

17.00: egyes, nyolcaddöntő; férfiak, páros, 2. forduló; nők, páros, nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Benne: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 11.)–Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszüan (kínaiak)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Az NB I-es bajnoki forduló összefoglalója

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: 60 éves lenne Simon Tibor – a Ferencváros néhai válogatott futballistájáról Wukovics Lászlóval és Ballai Attilával beszélgetünk

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Visszatekintés a hétvége sporteseményeire

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgó-válogatottunk vb-selejtezőre készül, vendégünk Nagy Antal, 32-szeres válogatott futballista

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: triatlon-vb-sorozat, kézilabda, Formula–1, US Open

20.00: Összeállítás az Eb-pótselejtezőre készülő magyar futsalválogatottról

21.30: Aktuális sporthírek, interjúk

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával