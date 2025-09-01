Hétfői sportműsor: folytatódik a US Open és a férfi kosárlabda Eb

SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB
19.00: Detroit Tigers–New York Mets (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
A-CSOPORT, RIGA
13.45: Észtország–Törökország
17.00: Portugália–Lettország
20.15: Szerbia–Csehország
B-CSOPORT, TAMPERE
12.30: Svédország–Montenegró
15.30: Németország–Nagy-Britannia
19.30: Finnország–Litvánia
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1129 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női világbajnokság, Thaiföld
Nyolcaddöntő
12.00: Egyesült Államok–Kanada
15.30: Törökország–Szlovénia
TENISZ
US Open, New York
17.00: egyes, nyolcaddöntő; férfiak, páros, 2. forduló; nők, páros, nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Benne: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 11.)–Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszüan (kínaiak)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Az NB I-es bajnoki forduló összefoglalója
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: 60 éves lenne Simon Tibor – a Ferencváros néhai válogatott futballistájáról Wukovics Lászlóval és Ballai Attilával beszélgetünk
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Visszatekintés a hétvége sporteseményeire
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgó-válogatottunk vb-selejtezőre készül, vendégünk Nagy Antal, 32-szeres válogatott futballista
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: triatlon-vb-sorozat, kézilabda, Formula–1, US Open
20.00: Összeállítás az Eb-pótselejtezőre készülő magyar futsalválogatottról
21.30: Aktuális sporthírek, interjúk
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával