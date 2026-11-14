Berke Balázs ismét a Nemzetek Ligájában vezet

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a hivatalos honlapján tette közzé a hétfői Nemzetek Ligája-küldéseket, és ezen a játéknapon Berke Balázs is szerepet kap.

Az elsőszámú magyar játékvezető korábban már vezetett egy meccset a mostani sorozatban, október 3-án az Izland–Bulgária (3–0) C-ligás összecsapáson fújta a sípot. Ezúttal a D-ligás Gibraltár–Málta mérkőzést vezeti. Korábban egyik válogatottal sem találkozott.

Berke munkáját Tóth II Vencel és Buzás Balázs segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezetői feladatkört Bogár Gergő látja el. A videobíró Karakó Ferenc, segítője Bognár Tamás lesz. Munkájukat a svájci Cyril Zimmermann ellenőrzi.