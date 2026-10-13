Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás bekerült az AEK BL-keretébe

R. P.R. P.
2026.10.13. 08:28
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Bajnokok Ligája Varga Barnabás AEK Athén Sahtar Doneck Manchester City
Varga Barnabás bekerült az AEK Athén Bajnokok Ligája-keretébe, amely a Stamford Bridge-re utazik a szerdai, Sahtar Doneck elleni mérkőzésre.

Az UEFA hivatalos honlapján Varga Barnabás neve is ott szerepel az utazó keretben, igaz, egyelőre a „bizonytalan” megjelöléssel.

Az aek1924.gr oldal szerint is – amely nem azonos a görög csapat hivatalos honlapjával – Varga utazik Londonba, és „versenyt fut az idővel”, hogy pályára léphessen a ukránok ellen. Ugyanakkor a lap megjegyzi, hogy Varga visszatérésére, azaz konkrét pályára lépésre még nagyobb esély van egy héttel később, amikor az athéni együttes a Manchester Cityvel meccselhet.

Varga Barnabás combizma még szeptemberben sérült meg, ami miatt a görögök találkozói mellett ki kellett hagynia a magyar válogatott négy Nemzetek Ligája-mérkőzését is. Azóta külön edzéseket végzett, de hétfőn részben már a csapattal tréningezett.

A görögök keddi edzése magyar idő szerint 16 órakor kezdődik, ott eldőlhet Varga szereplése.

Marko Nikolics BL-keretében Vitális Milán is szerepel.

Légiósok
2026.10.08. 06:38

Varga Barnabás talán már a jövő heti BL-mérkőzésen visszatérhet

Az AEK ügyeiben jól értesült források szerint már a Sahtar Doneck ellen kaphat pár percet a magyar csatár.

BAJNOKOK LIGÁJA
2. FORDULÓ
OKTÓBER 13.
18.45: Lens (francia)–Sporting CP (portugál)
18.45: Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Arsenal (angol)–Lille (francia)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol)
21.00: Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga)
21.00: Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol)
21.00: RB Leipzig (német)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Viking (norvég)–Bayern München (német)
21.00: Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz)
OKTÓBER 14.
18.45: Feyenoord (holland)–Como (olasz)
18.45: LASK (osztrák)–Liverpool (angol)
21.00: Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Real Betis (spanyol)–Porto (portugál)
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német)

Bajnokok Ligája Varga Barnabás AEK Athén Sahtar Doneck Manchester City
Legfrissebb hírek

Bombaformában lévő Barcelonát kell megfékezniük Sallai Rolandéknak

Bajnokok Ligája
16 perce

A Liverpool edzője szerint jogtalan volt a piros lap; Maresca a Man. City erejéről beszélt

Angol labdarúgás
23 órája

A kiállítás mindent eldöntött, a City megnyerte a Liverpool elleni rangadót

Angol labdarúgás
2026.10.11. 19:25

Szoboszlai Dominik nincs ott a Liverpool keretében a Manchester City ellen – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.10.11. 16:17

Veszélyben lehet Szoboszlai játéka a Manchester City ellen – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.10.11. 14:32

Főszereplők lehetnek a feszült légkörben a Liverpool magyarjai a City elleni rangadón

Angol labdarúgás
2026.10.11. 11:36

Gakpo és Isak nélkül fogadja a Liverpool a Manchester Cityt

Angol labdarúgás
2026.10.10. 13:21

Haaland: Szoboszlainak hagynia kellett volna, hogy gólt szerezzek

Angol labdarúgás
2026.10.10. 11:23