Varga Barnabás bekerült az AEK BL-keretébe

Az UEFA hivatalos honlapján Varga Barnabás neve is ott szerepel az utazó keretben, igaz, egyelőre a „bizonytalan” megjelöléssel.

Az aek1924.gr oldal szerint is – amely nem azonos a görög csapat hivatalos honlapjával – Varga utazik Londonba, és „versenyt fut az idővel”, hogy pályára léphessen a ukránok ellen. Ugyanakkor a lap megjegyzi, hogy Varga visszatérésére, azaz konkrét pályára lépésre még nagyobb esély van egy héttel később, amikor az athéni együttes a Manchester Cityvel meccselhet.

Varga Barnabás combizma még szeptemberben sérült meg, ami miatt a görögök találkozói mellett ki kellett hagynia a magyar válogatott négy Nemzetek Ligája-mérkőzését is. Azóta külön edzéseket végzett, de hétfőn részben már a csapattal tréningezett.

A görögök keddi edzése magyar idő szerint 16 órakor kezdődik, ott eldőlhet Varga szereplése.

Marko Nikolics BL-keretében Vitális Milán is szerepel.