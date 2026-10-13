Varga Barnabás bekerült az AEK BL-keretébe
Az UEFA hivatalos honlapján Varga Barnabás neve is ott szerepel az utazó keretben, igaz, egyelőre a „bizonytalan” megjelöléssel.
Az aek1924.gr oldal szerint is – amely nem azonos a görög csapat hivatalos honlapjával – Varga utazik Londonba, és „versenyt fut az idővel”, hogy pályára léphessen a ukránok ellen. Ugyanakkor a lap megjegyzi, hogy Varga visszatérésére, azaz konkrét pályára lépésre még nagyobb esély van egy héttel később, amikor az athéni együttes a Manchester Cityvel meccselhet.
Varga Barnabás combizma még szeptemberben sérült meg, ami miatt a görögök találkozói mellett ki kellett hagynia a magyar válogatott négy Nemzetek Ligája-mérkőzését is. Azóta külön edzéseket végzett, de hétfőn részben már a csapattal tréningezett.
A görögök keddi edzése magyar idő szerint 16 órakor kezdődik, ott eldőlhet Varga szereplése.
Marko Nikolics BL-keretében Vitális Milán is szerepel.
BAJNOKOK LIGÁJA
2. FORDULÓ
OKTÓBER 13.
18.45: Lens (francia)–Sporting CP (portugál)
18.45: Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Arsenal (angol)–Lille (francia)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol)
21.00: Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga)
21.00: Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol)
21.00: RB Leipzig (német)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Viking (norvég)–Bayern München (német)
21.00: Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz)
OKTÓBER 14.
18.45: Feyenoord (holland)–Como (olasz)
18.45: LASK (osztrák)–Liverpool (angol)
21.00: Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Real Betis (spanyol)–Porto (portugál)
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német)