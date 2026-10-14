Hiába Malen duplája, a Real Madrid a hajrában hét perc alatt három szögletből gólt szerezve nyert a Stadio Olimpicóban

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) 3–4 (1–1)

Róma, Stadio Olimpico, 64 256 néző. Vezette: Letexier (francia)

ROMA: Gollini – Mancini (Balerdi, 63.), Ndicka, Hermoso (Kulierakisz, 81.) – Molina, De Roon, Koné (Pisilli, 17.), Wesley – Dybala (Mora, a szünetben), Soulé (Lorenzo Pellegrini, 63.) – Malen. Vezetőedző: Gian Piero Gasperini

REAL MADRID: Courtois – Dumfries (Güler, 60.), Konaté, Rüdiger, Cucurella (Carreras, 78.) – Valverde, Tchouameni (Bernardo Silva, 70.) – Y. Diomandé (Espí, 78.), Jude Bellingham, K. Mbappé – Vinícius Júnior (Endrick, 60.). Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: De Roon (20.), Malen (51., 58.), ill. K. Mbappé (25.), Espí (84.), Endrick (86.), Rüdiger (90+1.)

ÖSSZEFOGLALÓ

José Mourinho 2021 és 2024 között irányította a Romát. Az olasz csapattal Konferencialigát nyert, és bejutott az Európa-liga döntőjébe is. A nemzetközi kupaporondon elért trófea miatt a portugál szakember nagy megbecsülésnek örvend Rómában. A mérkőzés során több José Mourinho képmását ábrázoló molinót is felmutatott a Stadio Olimpico közönsége.

José Mourinhót köszöntötték a Stadio Olimpicóban (Fotó: Getty Images)

Nem csak volt edzőjük miatt ünnepelhettek a hazaiak, a Roma agresszívan és lendületesen kezdett, ami látszólag meglepte a Real Madridot. Az első öt percben már három lövése is volt a hazai gárdának, kétszer pedig védenie is kellett Thibaut Courtois-nak. A Roma többször is labdát szerzett a madridiak térfelén, ebből pedig többször eljutottak lövésig. Az egyik ilyennél a 20. percben Paulo Dybala szerzett labdát a bal oldali oldalvonal mellett, már úgy tűnt, visszazárt a vendégek védelme, de a második hullámból érkező Marten de Roonról lemaradt Yan Diomandé, a holland távoli lövése megpattant, így Courtois-nak esélye sem volt. Megpattanó távoli lövésre megpattanó távoli lövéssel válaszolt a Real Madrid. A spanyolok is az ellenfél térfelén szereztek labdát, Kylian Mbappé kísérlete Mario Hermoso combján megpattanva jutott a hálóba.

Az 1–1-es első félidőt követően nem változott a játék képe a második játékrészre. Courtois kirúgását sarokkal tette volna tovább Vinícius Júnior, de a labda elakadt egy hazai lábban. A szünetben a sérült Dybala helyére beálló Lucas Mora Donyell Malenhez továbbított, aki meglőtte idénybeli első BL-gólját. Alig hat perccel később már kettővel vezetett a Roma. Jude Bellingham elesett a hazai tizenhatoson belül, szabálytalanság nem történt, a gyors kontratámadás végén Malen lőtt a jobb alsó sarokba. A partjelző először lest ítélt, de a videózás után Francois Letexier megadta a gólt.

Malen duplázott a második félidőben (Fotó: Getty Images)

A kétgólos hátrányt követően azonnal több cserélt Mourinho: beállt Endrick, Arda Güler, majd később többek között Carlos Espí is. A Roma játékosai elfáradtak a nagy tempóban, a madridiak ezt kihasználva megint csodát tettek. A 83. percben még két góllal vezetett a Roma, hét perc alatt azonban három szöglet nyomán három gólt szerzett a Real. Először a Pierluigi Golliniről kijövő labdát Espí lőtte közelről a kapuba, majd Endrick fejelt hét méterről a jobb sarokba, végül pedig Antonio Rüdiger kotorta be a kapuba a labdát. Mindhárom szögletet Arda Güler végezte el, mindhárom az ötös környékére érkezett, de egyiket sem tudták levédekezni a rómaiak.

A mérkőzés elején még a hazaiak éltették José Mourinhót, a hajrában viszont már a vendégszurkolók. A Real Madrid kétgólos hátrányból felállva elhozta a három pontot a Stadio Olimpicóból, és két meccs után hibátlan a Bajnokok Ligájában. 3–4