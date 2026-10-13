„Eléggé középszerű képnek tűnt” – a Real Madrid galaktikusait szemből egyszerre megörökítő egyetlen fotó készítője saját alkotásáról

Egyedülálló bravúrral dicsekedhet az olasz fotóriporter, Domenico Stinellis: ő az egyetlen ember, akinek sikerült szemből megörökítenie egy képen a Real Madrid öt galaktikusát: David Beckhamet, Luís Figót, Ronaldót, Zinédine Zidane-t és Raúlt. Az ikonikus felvétel az üres Stadio Olimpicóban, az AS Roma–Real Madrid Bajnokok Ligája-csoportmeccsen készült 2004. december 8-án, miután az UEFA a Dinamo Kijevvel vívott hazai mérkőzésen történt szurkolói atrocitások miatt zárt kapus mérkőzéssel büntette meg az olaszokat. A rómaiak és a madridiak szerdán ismét összecsapnak a legrangosabb európai kupasorozatban – ebből az apropóból szólaltatta meg a a fotóst a Diário As.



„Azt kell mondanom, akkor fogalmam sem volt, hogy ilyen különleges képet készítettem. Egyszerűen csak tettem a dolgomat, és lefotóztam öt kiváló játékost, akik egy rövid pillanat erejéig összegyűltek a pályán. Roberto Carlos nincs a képen, mert miután gratulált Figónak, továbbállt. Akkor igazából úgy véltem, egy középszerű képet készítettem. A pálya túloldaláról fotóztam, és Figo sikeres büntetője után nem tudtam olyan jól elkapni a gólöröm pillanatát, ahogy szerettem volna, így a fotón az látszik, amikor sétálnak vissza a középkezdéshez. Végül azért döntöttem úgy, hogy megtartom, mert öt kiváló labdarúgó volt egy képen. Évek teltek el, mire rájöttem, milyen nehéz volt egyszerre lekapni Beckhamet, Figót, Ronaldót, Zidane-t és Raúlt – öt korszakos játékost– mesélte el a fénykép készítésének sztoriját Stinellis. – Az, hogy az As madridi szerkesztőségében látom kitéve a képemet, tudatosítja bennem, mekkora utat járt be az alkotás, s természetesen ez remek érzés. Egy akkora stadionban, mint az Olimpico, a csend még különlegesebbé tette a pillanatot. Sokkal tisztábban lehet hallani a labda pufogását, azt, hogy mit mondanak az edzők és a játékosok – szinte megtisztelő volt, hogy olyasmi is eljutott hozzánk, amit normálisan elnyom a több tízezer szurkoló által keltett zaj. Gyakran előfordul, hogy a legjobb fotókat nem akkor készíted, ha régóta vársz a pillanatra, hanem akkor, amikor egy másodperc törtrésze alatt, döntöd el, mit fogsz csinálni – még azelőtt, mielőtt megtörténik.”





On Wednesday, Real Madrid return to the scene of where one of the most iconic photos in the club's history was taken.https://t.co/OsmwJh8ahf — AS USA (@English_AS) October 13, 2026



