Nemzeti Sportrádió

Kihasználta az Inter hibáit, így egy góllal jobb volt a Real Madrid a nap rangadóján

2026.09.08. 23:00
Győzött a Real a rangadón! (Fotó: AFP)
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Real Madrid BL-alapszakasz internazionale
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában a Real Madrid 2–1-re megverte odahaza az Internazionale csapatát.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2–1 (2–0) 
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 74 858 néző. Vezette: M. Oliver (angol)
Real Madrid: Courtois – Dumfries, I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Alexander-Arnold (Tchouaméni, 79.), Jude Bellingham, Valverde – Brahim Díaz (Y. Diomandé, 79.), K. Mbappé (Espí, 90+3.), Vinícius Júnior (Carreras, 88.). Vezetőedző: José Mourinho
Internazionale: J. Martínez – Pavard (Stones, a szünetben), Bisseck, Bastoni – A. Diouf, Barella (P. Sucic, 60.), Calhanoglu (Zielinski, 60.), C. Jones, Carlos Augusto (Mhitarjan, 83.) – M. Thuram (Bonny, 60.), Lautaro Martínez. Vezetőedző: Cristian Chivu
Gólszerző: K. Mbappé (14.), Valverde (23.), ill. Carlos Augusto (77.)

MOSOLYOGVA VETTE ÁT Luís Figótól az előző BL-idény gólkirályának járó Aranycipőt Kylian Mbappé, negyedórával később pedig már annak örülhetett, hogy az új kiírásban is megszerezte az első gólját. Curtis Jones és Yann Aurel Bisseck ügyetlenkedését használta ki a Real Madrid, amely nem sokkal később már 2–0-ra vezetett az Internaionale ellen. 

Igaz, ehhez kellett Josep Martínez ügyetlenkedése: a spanyol kapus az ötös bal sarkánál akarta kicselezni Federico Valverdét, csakhogy addig vacakolt, amíg az uruguayi középpályás a kapuba lőtte a labdát. Ezen a szinten ritkán látni ekkora hibát. Az olaszok pedig bosszankodhattak, mert nem kezdtek rosszul. 

A félidő hajrájában aztán Josep Martínez javított, bravúrral védte Jude Bellingham közeli lövését, de így sem volt sok esélye a pontszerzésre a milánói együttesnek. Az 57. percben ennél is nagyobb ziccert hagyott ki az angol középpályás, akinek csak az üres kapuba kellett volna fejelnie a labdát, de ő előbb le akarta venni, ezzel pedig időt vesztett. 

Az Inter ugyan szépített, de többre nem futotta az erejéből. 

José Mourinho tizenhárom év elteltével nyert ismét BL-mérkőzést a Bernabéu-stadionban, ott, ahol 2010-ben éppen az Interrel ünnepelhetett BL-diadalt a Bayern München elleni fináléban. 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, KEDD
Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 3–2 (R. Veiga 53. – öngól, Guirassy 80., 85. – a másodikat 11-esből, ill. Mourino 66., Guirassy 90+4. – öngól) 
FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) 0–2 (Haaland 47., 90+1.) 
Lille OSC (francia)–Real Betis (spanyol) 2–3 (Ueda 12., Alexsandro 36., ill. Bartra 33., 49., Parrott 53.)
Kiállítva: E. Mbappé (56., Lille)  
AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (R. Marin 21.)
AEK Athén: Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt. 
FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) 2–3 (Vetlesen 19., Tresoldi 61. – 11-esből, ill. McGinn, 11., Buendía 22., N. Jackson 43.)

 

Real Madrid BL-alapszakasz internazionale
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