Kihasználta az Inter hibáit, így egy góllal jobb volt a Real Madrid a nap rangadóján

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2–1 (2–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 74 858 néző. Vezette: M. Oliver (angol)

Real Madrid: Courtois – Dumfries, I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Alexander-Arnold (Tchouaméni, 79.), Jude Bellingham, Valverde – Brahim Díaz (Y. Diomandé, 79.), K. Mbappé (Espí, 90+3.), Vinícius Júnior (Carreras, 88.). Vezetőedző: José Mourinho

Internazionale: J. Martínez – Pavard (Stones, a szünetben), Bisseck, Bastoni – A. Diouf, Barella (P. Sucic, 60.), Calhanoglu (Zielinski, 60.), C. Jones, Carlos Augusto (Mhitarjan, 83.) – M. Thuram (Bonny, 60.), Lautaro Martínez. Vezetőedző: Cristian Chivu

Gólszerző: K. Mbappé (14.), Valverde (23.), ill. Carlos Augusto (77.)

MOSOLYOGVA VETTE ÁT Luís Figótól az előző BL-idény gólkirályának járó Aranycipőt Kylian Mbappé, negyedórával később pedig már annak örülhetett, hogy az új kiírásban is megszerezte az első gólját. Curtis Jones és Yann Aurel Bisseck ügyetlenkedését használta ki a Real Madrid, amely nem sokkal később már 2–0-ra vezetett az Internaionale ellen.

Igaz, ehhez kellett Josep Martínez ügyetlenkedése: a spanyol kapus az ötös bal sarkánál akarta kicselezni Federico Valverdét, csakhogy addig vacakolt, amíg az uruguayi középpályás a kapuba lőtte a labdát. Ezen a szinten ritkán látni ekkora hibát. Az olaszok pedig bosszankodhattak, mert nem kezdtek rosszul.

A félidő hajrájában aztán Josep Martínez javított, bravúrral védte Jude Bellingham közeli lövését, de így sem volt sok esélye a pontszerzésre a milánói együttesnek. Az 57. percben ennél is nagyobb ziccert hagyott ki az angol középpályás, akinek csak az üres kapuba kellett volna fejelnie a labdát, de ő előbb le akarta venni, ezzel pedig időt vesztett.

Az Inter ugyan szépített, de többre nem futotta az erejéből.

José Mourinho tizenhárom év elteltével nyert ismét BL-mérkőzést a Bernabéu-stadionban, ott, ahol 2010-ben éppen az Interrel ünnepelhetett BL-diadalt a Bayern München elleni fináléban.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, KEDD

Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 3–2 (R. Veiga 53. – öngól, Guirassy 80., 85. – a másodikat 11-esből, ill. Mourino 66., Guirassy 90+4. – öngól)

FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) 0–2 (Haaland 47., 90+1.)

Lille OSC (francia)–Real Betis (spanyol) 2–3 (Ueda 12., Alexsandro 36., ill. Bartra 33., 49., Parrott 53.)

Kiállítva: E. Mbappé (56., Lille)

AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (R. Marin 21.)

AEK Athén: Varga Barnabás és Vitális Milán is végig a pályán volt.

FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) 2–3 (Vetlesen 19., Tresoldi 61. – 11-esből, ill. McGinn, 11., Buendía 22., N. Jackson 43.)