Mourinho nem érez nyomást a BL megnyerése miatt

A 63 éves portugál tréner 2010–től 2013-ig irányította már a királyi gárdát és három trófeát zsebelt be ezalatt az egyesülettel, ám a BL-diadal akkor nem sikerült. Amint elmondta: abban az időszakban megnyerték, amit meg tudtak.

A Hyundai Motor Company szeptember 7-én bejelentette, hogy egy több évre szóló együttműködési megállapodás értelmében hivatalos autóipari partnerként támogatja az UEFA Bajnokok Ligáját. Ezzel a vállalat elkötelezi magát az európai labdarúgás legmagasabb szintje mellett. Az együttműködés a 2026–2027-es évaddal veszi kezdetét, és egészen a 2030–2031-es szezon végéig lesz érvényben. A Hyundai támogatja a bl-t

„Most már egyáltalán nem kell foglalkoznom a múlttal” – jelentette ki José Mourinho. Felidézte, hogy 2010-ben még a negyeddöntőbe sem jutott be a klub, amely akkor már hosszú ideje nem tudott bekerülni a legjobb négy közé. Azóta viszont bő egy évtized alatt hatszor is a csúcsra ért a Bajnokok Ligájában a Real Madrid.

A spanyol csapat kedden (ma) 21 órakor az Internazionalét fogadja az alapszakasz 1. fordulójában, Mourinho 2008 és 2010 között volt vezetőedzője a milánói együttesnek, amellyel BL-t nyert. A kék-feketék kispadján most a román Cristian Chivu ül, aki a portugál szakvezető játékosa volt Milánóban.

„Chivu mindig is egy lesz az enyémek közül. Boldog vagyok miatta és örülök annak, amit elért. A találkozó előtt és után is üdvözlöm majd, a mérkőzés alatt viszont minden a meccsről szól, nem fogok a múltra gondolni” – fogalmazott egykori „tanítványa” kapcsán, aki az előző idényben duplázott az Interrel, azaz a bajnoki címet és az Olasz Kupát is begyűjtötte.

„Minden meccset meg akarunk nyerni, valamennyi sorozatban. Ugyanakkor a stabilitásért meg kell dolgoznunk, ezt el kell érnünk ahhoz, hogy valami nagyszerűt érjünk el. A Real Madrid a Real Madrid, itt bármi áron győznöd kell” – utalt Mourinho a Real Betis vendégeként pénteken elszenvedett 1–0-s vereségre a bajnokságban.

A Real Madrid 15 végső sikerével csúcstartó a BL-ben, amelyet 2024-ben nyert meg legutóbb, az azóta eltelt két idényt jelentős trófea nélkül zárta az egyesület.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Keddi mérkőzések

18.45: FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2, RTL+)

18.45: AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (RTL+)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Lille OSC (francia)–Real Betis (spanyol) (RTL+)