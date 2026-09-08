A címvédő az élen, a két spanyol gigász a dobogón az NS BL-erősorrendjében
TIZENHATODIK: SPORTING (portugál, az Opta szerint a 13. legesélyesebb a végső győzelemre)
A portugál bajnokságban már öt forduló lement, a Sporting négy győzelmet ért el egy döntetlen mellett. A 13 pont azonban csak a második helyre elég a hibátlan FC Porto mögött. A Sporting tavaly teljesen megérdemelten jutott el a negyeddöntőig, az alapszakaszban többek között a későbbi győztes PSG-t is felülmúlta, míg a nyolcaddöntőben a Bodö/Glimt elleni visszavágón dolgozta le háromgólos hátrányát és az Arsenal is nehezen jutott át a zöld-fehérek védelmén. Távozott ugyan Morten Hjulmand, Ousmane Diomandé és Francisco Trincao, de maradt a tavaly öt BL-gólig jutó Luis Suárez. A Sporting vegyes sorsolást kapott: az első négy körben nem lesz topligás ellenfele, utána viszont jön sorrendben a Manchester United, a Roma, az FC Barcelona és a Manchester City.
TIZENÖTÖDIK: GALATASARAY (török, Opta szerint 29.)
Rafael Leaóval erősödött a Galatasaray kerete, amely az első négy forduló után tíz pontot gyűjtve vezeti a török bajnokságot. Ami aggodalomra adhat okot: a négy meccsen hat kapott gól, ami viszont reményteli, az a 12 szerzett találat. A gólok felét Victor Osimhen szerezte, de a négy meccsből hármat végig játszó Sallai Roland is betalált már. A török együttes legutóbb a 2012–2013-as idényben jutott el a legjobb nyolcig, azonban az Optával ellentétben mi úgy gondoljuk, erre idén minden esélye megvan. Persze az FC Barcelona és a PSG ellen nem Sallaiék az esélyesek, de a másik hat párharcból bőven lehet pontokat gyűjteni, és egy kedvező sorsolással, valamint Osimhen megállíthatatlan formájával számolva akár összejöhet a bravúr. A Galata decemberben Görögországba látogat, az AEK Athén elleni találkozón minden magyar fociszerető reményei szerint Varga Barnabás és Vitális Milán nézhet farkasszemet Sallaival.
TIZENNEGYEDIK: NAPOLI (olasz, Opta szerint 23.)
Tavaly lebőgött a Napoli a Bajnokok Ligájában. Két győzelem (Sporting 2–1, Qarabag 2–0) mellett két döntetlen (Frankfurt 0–0, Köbenhavn 1–1) és négy vereség volt az olasz csapat mérlege, emiatt az alapszakasz tabellájának 30. helyén végzett és még a rájátszásról is lemaradt. A Serie A-ban legalább sikerült a tűzoltás és az Inter mögött begyűjtötte a második helyet a nápolyi együttes. Az új idény viszont nem indult jól, persze a Como és az Inter ellen is benne van a pakliban az egygólos vereség. A Napoli az 1989-as UEFA-kupa-győzelem óta csak egyszer jutott elődöntőbe az európai kupaporondon. Antonio Contét egy másik rutinos olasz mester váltotta, Massimiliano Allegri, de a prioritás valószínűleg nála is a bajnokság lesz természetesen a BL kárára. Bár azért ezzel a kerettel legalább a rájátszásig illene eljutni, ehhez az első lépést Londonban, az Arsenal vendégeként kell megtenni.
TIZENHARMADIK: ASTON VILLA (angol, Opta szerint 10.)
Az Aston Villa kulcsemberei közül távozott Emiliano Martínez kapus, Lucas Digne és Ezri Konsa védők, valamint Youri Tilemans, Ollie Watkins és Morgan Rogers a támadósorból. Persze az érkezők terén is vannak jól csengő nevek, például Nicolas Jackson, Johan Manzambi, Ibrahim Mbaye, Matteo Ruggeri és Szuzuki Zion, vagy a kölcsönszerződést aláíró Leon Goretzka, Alejandro Garnacho, Aaron Wan-Bissaka trió. Mindez változások fényében talán annyira nem meglepő a birminghamiek gyenge bajnoki rajtja. Az Európai Szuperkupában még egész jól tartotta magát az Aston Villa a PSG ellen, a bajnokságban viszont három meccs után szerzett gól nélkül mindössze egy ponttal áll Unai Emery csapata. Az El-címvédő együttesnél örülhetnek, hogy a Bajnokok Ligájában a papíron könnyebb csapatok ellen (Bruges, majd Fenerbahce és Viking) kezdenek, aztán jöhet a fekete leves az FC Barcelona és a PSG képében. Addigra talán jobban összeáll a kicserélődő keret Emery alatt...
TIZENKETTEDIK: ROMA (olasz, Opta szerint 12.)
Elképesztően jól erősített a nyáron a Roma. Egyrészt végleg az olasz fővárosba tette át a székhelyét Donyell Malen, aki rögtön az első két fordulóban négy gólt szerzett, továbbá Rómába igazolt Nahuel Molina, Rodrigo Moura és Santiago Castro is. Gian Piero Gasperini csapata a Fiorentinát és a Leccét is négy góllal tömte ki, míg az Atalantát végig dominálta, de csak a hajrában szerzett két góllal sikerült felülmúlni. Gasperini korábban már a bergamói együttest vezetve is sokáig jutott, most egy még erősebb kerettel még nagyobb dobásra készül. Bár lehet, hogy a nagy dobásra nem a Bajnokok Ligájában, hanem a Serie A-ban kerül sor, ugyanis a szakértők szerint 25 év után ismét olasz bajnok lehet a Roma, ehhez viszont nem biztos, hogy belefér a kettős terhelés.
TIZENEGYEDIK: DORTMUND (német, Opta szerint 11.)
A 2024-es döntős Dortmund tavaly már a rájátszásban búcsúzott az Atalanta ellen, de cserébe a Bundesligában visszatért a második helyre. Karim Adeyemi távozott, de cserébe érkezett a görög duó, Konsztanteliasz és Karecasz. A Dortmund a Bayern München elleni 2–1-es Német Szuperkupa-vereség óta három meccset is megnyert, kettőn ráadásul gólt sem kapott. A németek közepes erősségű sorsolást kaptak, kezdésnek a Villarreal érkezik Dortmundba, majd a Bodö/Glimt és a Sabah következik. Egy jó rajt sok lendületet adhat Niko Kovac csapatának, az pedig újabb kiugró eredményhez vezethet. Egy biztos, Serhou Guirassyn nem fog múlni.
TIZEDIK: MANCHESTER UNITED (angol, Opta szerint 8.)
A 2011-es elvesztett döntő óta kilencszer szerepelt a BL-ben a Manchester United, ebből négyszer a csoportkört sem élték túl a „vörös ördögök", háromszor a legjobb 16 között, kétszer pedig a negyeddöntőben búcsúzott az angol csapat. Michael Carrick együttesébe érkezett Carlos Baleba, Andrey Santos és Youri Tielamans erősítésnek. Ennek ellenére az első fordulóban jött a hidegzuhany az újonc Hull City elleni 2–0-s vereség formájában. Az Ipswich ellen már a triplázó Bruno Fernandes vezérletével jobban mutatott a Manchester, amely az Everton ellen hiába vezetett kétszer is, a győzelem nem jött össze. A Bajnokok Ligájában közepes sorsolás jutott: a Bayern München az egyetlen igazi top csapat, de az Atlético Madrid, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Como hatos hasonló játékerőt képvisel. Akklimatizálódásra tökéletes lesz a Sabah elleni csütörtöki hazai BL-rajt.
KILENCEDIK: ATLÉTICO MADRID (spanyol, Opta szerint 19.)
Az Atlético Madrid nyarát végig a Julián Álvarez körül kialakult se veled, se nélküled helyzet uralta. Az argentin végül nem ment Barcelonába, de hogy ez a madridi vezetőségen kívül kinek jó, az egy másik kérdés. A játékos nyíltan kijelentette, hogy máshol szeretne futballozni, a szurkolók és a csapattársak sem feledik könnyedén az ilyesmit. Morten Hjulmand, Li Kang-In, Cristian Romero és Alejandro Grimaldo érkezett Diego Simeone csapatába, míg a távozók közül Thiago Almadát és Matteo Ruggerit kell kiemelni. A bajnokság felemásan indult: két győzelem mellett a Villarreal elleni négygólos döntetlen és az Athletic Bilbao elleni háromgólos idegenbeli zakó a mérleg másik oldalánál. Az Optánál csak a 19. helyre tették a „matracosokat", többek között a Bodö/Glimt és a VfB Stuttgart is előzi az Atlético Madridot. Ez eléggé megmagyarázhatatlannak tűnik, főleg annak fényében, hogy tavaly sem várta senki, de Diegeo Simeone mégis az elődöntőig vezette a spanyol együttest...
NYOLCADIK: LIVERPOOL FC (angol, Opta szerint 7.)
Az Opta szerint a Liverpool FC kapta a kilencedik legkedvezőbb sorsolást és a legjobbat az angol klubok közül. Arne Slotot a Bournemouthtól érkező Andoni Iraola váltotta a kispadon, de a PL első két fordulójában nem sikerült a győzelem. Az Ipswich vendégeként már begyűjtötte a három pontot a Liverpool, ráadásul bemutatkozott a PSG-től 125 millió euróért érkező Bradley Barcola, de Victor Munoz és Jérémy Jacquet is a kezdőbe érkezik. Mohamed Szalah kilenc év után távozott, de tavalyi formáját nézve ez inkább előny lehet a „vörösöknek". Az előző idény nagy részét sérülés miatt kihagyó Alexander Isak elkezdte megmutatni, miért kellett a Liverpoolnak, az első három fordulóban három góllal segítette csapatát. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos továbbra is alapember, előbbi ráadásul a kapitányi rangsorban is előrébb került, továbbá idén talán kevesebbszer kell jobbhátvédként helyt állnia. Rögtön az 1. fordulóban az Atlético Madrid látogat az Anfieldbe, ott kiderül, hol tart Iraola csapata.
HETEDIK: INTERNAZIONALE (olasz, Opta szerint 9.)
Általában az olasz csapatoknak rendre kihívást jelent a kettős terhelés, de ez alól kivétel lehet a legerősebb kerettel rendelkező Inter. A milánóiak két kötelező győzelemmel nyitottak a bajnokságban, majd szombaton hatalmas fordítás végén Lautaro Martínez vezérletével kétgólos hátrányból felállva legyőzték a tavalyi ezüstérmes Napolit (3–2). A csapat legnagyobb erősítései között négy PL-tapasztalattal rendelkező játékost találunk (Djed Spence, John Stones, Curtis Jones, Manuel Akanji). Christian Chivu abban bízik, hogy a Napoli elleni győzelem lendületet adhat az Internek, amire szükség is lesz kedden a Bernabéuban a Real Madrid vendégeként. Az elmúlt években kétszer is a döntőben alulmaradó Inter az előző idényben a Bodö/Glimt ellen búcsúzott a rájátszásban. Az olaszok most ezt elkerülve akár a legjobb nyolcat is megcélozhatják az alapszakaszban, hiszen az Opta szerint a második legkönnyebb sorsolást kapták, csak négy topligás ellenféllel és csupán három csapattal kell találkozniuk a 16-os listánkról (Liverpool, Real Madrid, Dortmund).
HATODIK: MANCHESTER CITY (angol, Opta szerint 3.)
Tíz év után véget ért a Pep Guardiola-éra Manchesterben. Az Enzo Maresca korszak első tétmérkőzés aggodalomra adhatott okot, az Arsenal nagyon simán verte meg 3–0-ra a manchesterieket a Community Shielden. A bajnokságban az AFC Bournemouth ellen fordítva nyertek Erling Haalandék, aki aztán duplázott a Crystal Palace elleni 4–1-es idegenbeli győzelem során, és az ő gólja jelentette a különbséget az újonc Coventry City ellen is. A norvég csatár tehát továbbra is ontja a gólokat, ő jelenti az állandóságot a Manchesterben. Ellenben távozott Rodri, Bernardo Silva és John Stones is, ezzel több mint 1000 mérkőzéses manchesteri tapasztalattal lett kevesebb a klub. Az Iliman Ndiaye, Ajjubb Bouaddi, Elliot Anderson, Enzo Fernández négyesért több mint 430 millió eurót költött a City. Az új időszámítás első nemzetközi megmérettetésére Portugáliában kerül sor az FC Porto vendégeként. Az Opta szerint a sok változás ellenére a Manchester City a Bajnokok Ligája harmadik legnagyobb esélyese még úgy is, hogy az alapszakaszban a hatodik legnehezebb sorsolását kapta.
ÖTÖDIK: BAYERN MÜNCHEN (német, Opta szerint 2.)
Nagyszerű formában kezdte az idényt a Bayern München. A Dortmund elleni Szuperkupa-mérkőzésen Michael Olise volt a hős, aztán a bajnokságban a Stuttgart egy ötöst, a Német Kupában az Osnabrück négy gólt kapott. Hétvégén a Schalke kihúzta kapott gól nélkül a bajorok rohamait, de a hibátlan mérleg elvesztése miatt aligha vannak álmatlan éjszakái Vincent Kompanynak. A bajorok támadósora a világ egyik legjobbja, ugyan Harry Kane-nek még csak két gólja van négy meccsen, de így is meccsenkénti három lőtt gól felett átlagol a német együttes. A Bayern München a Bodö/Glimttel kezd a BL-ben, majd októberben a Vikinghez látogat, aztán jöhet az igazi erőfelmérő az Arsenal ellen. Minden adott, hogy 2020 után ismét csúcsra érjen a bajor csapat, és ezzel együtt Harry Kane is begyűjtse első nemzetközi trófeáját.
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NEGYEDIK: ARSENAL (angol, Opta szerint 1.)
Az Opta szimulációinak ötödében az Arsenal került ki győztesként a Bajnokok Ligájában, nálunk azonban csak a negyedik helyre ért fel Mikel Arteta csapata. Az „ágyúsok" tavaly hibátlan mérleggel abszolválták a ligaszakaszt, ezúttal az első kalapból a Real Madriddal és a Bayern Münchennel csap össze az Arsenal, de van több könnyebb ellenfél is például a Sabah és a Slavia Praha. A PL címvédője remekül kezdte az új idényt is. Az angol Szuperkupában megsemmisítette a Manchester Cityt (3–0), majd kapott gól nélkül múlta felül a Coventryt és az Aston Villát is, végül a Chelsea elleni rangadót hátrányból felállva húzta be. A nyáron távozott Gabriel Martinelli, Leandro Trossard és Gabriel Jesus is, viszont érkezett Bruno Guimaraes, Ezri Konsa, Pierro Hincapié és Hrisztosz Dzolis, tehát erősödött a keret. Arteta alatt évről évre fejlődik a csapat, és ez tökéletesen tükrözi az Arsenal BL-szereplése is. A 2024-es Bayern München elleni negyeddöntős búcsú után jött a PSG elleni elődöntős vereség, majd a budapesti BL-döntőben elszenvedett kudarc. A sorminta alapján idén csúcsra ér az Arsenal...
HARMADIK: REAL MADRID (spanyol, Opta szerint 6.)
José Mourinho kétszer is nyert Bajnokok Ligáját, de egyszer sem a Real Madriddal. A spanyol fővárosba visszatérve most változtathat ezen. A madridi keret eddig sem volt gyenge, de a nyáron érkezők (Marc Cucurella, Yan Diomandé, Carlos Espi, Denzel Dumfries, Bernardo Silva) további opciókat kínálnak. Mourinho azonban 2015 óta nem nyert bajnokságot csapatával, ráadásul kérdéses az, hogy képes-e megoldani a Real Madrid legnagyobb problémáját. Ugyanis Kylian Mbappé és Vinícius Júnior maradt, ami a támadójátékot tekintve továbbra is mindenki ellen életveszélyes kombináció, de a labda nélküli játék kapcsán két ilyen profilú játékos már nehezen összeegyeztethető az európai topfocival. Könnyen lehet, hogy Mourinho kedvéért még ők is elkezdenek védekezni, és visszatér a jobban kontrákra alapozó együttes. A bajnokságot három győzelemmel kezdték a madridiak, aztán jött a hétvégi Betis elleni drámai végjátékú vereség. A remek formában lévő Inter jó teszt lesz a védelemnek és a támadósornak egyaránt. Egy biztos: sem a szurkolók, sem Florentino Pérez nem nézne jó szemmel sorozatban harmadik alkalommal egy negyeddöntős búcsút.
MÁSODIK: FC BARCELONA (spanyol, Opta szerint: 5.)
Barcelonában Julián Álvarezről szólt a nyár, aki végül hosszas huzavona után maradt Madridban. A katalánok azonban így sem tétlenkedtek: érkezett Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi és az utolsó pillanatban Gabriel Jesus is, míg a védelembe egy újabb La Masia-növendék Xavi Espart került. A másik oldalt nézve Robert Lewandowski ugyan ingyen távozott, de fizetésén így is sokat spórolt a spanyol együttes, míg Ansu Fatiért és Ferran Torresért már átigazolási díjat is kapott. A katalánok félelmetes formában kezdték a bajnokságot, az első négy fordulóban háromszor is öt gólt vágtak, összesítve 17 szerzett és két kapott góllal, hibátlan mérleggel vezetik a bajnokságot. A PSG elleni első komolyabb megmérettetésig még több mint egy hónapot várni kell, addig első körben a Feyenoord vár Hans-Dieter Flick csapatára. A támadójátékkal nem lesz gond. Fermín López és Lamine Yamal is négy gólnál jár, Raphinha meg hatig jutott négy meccs alatt, de az új igazolások is tökéletesen illenek Flick rendszerébe. A védelem mögé betett labdák idén is veszélyesek lehetnek, de az is elképzelhető, hogy ez lesz az az év, amikor az FC Barcelona minden párharcban képes lesz túllőni ellenfeleit.
|A 16-os listánkon szereplő csapatokon kívül további nyolc klub kapott voksot szerkesztőségi szavazásunkon. A Willi Orbán fémjelezte Leipzig és a Porto csak hajszállal maradt le, de a Villarreal sem volt messze. Utóbbinál az a legfontosabb, hogy vajon valóban védhet-e a BL-ben Gulácsi Péter. Érkezett voks a Stuttgartra, az első BL-szereplésére készülő Comóra, a Fenerbahcéra, a tavaly több bravúrt is bemutató Bodö/Glimtre és a holland PSV-re is.
ELSŐ: PARIS SAINT-GERMAIN (francia, Opta szerint: 4.)
Az elmúlt két idény bajnoka ezúttal is a legnagyobb esélyesek között, bár az Optánál a dobogóra sem került fel a párizsi csapat. Ez részben azzal magyarázható, hogy a triplázás korábban eddig csak három csapatnak sikerült (kétszer a Real Madridnak, egyszer a Bayern Münchennek és az Ajaxnak). Ráadásul a PSG elég álmoskásan kezdte az idényt. Az Aston Villa elleni Európai Szuperkupa győzelem után négy meccsen sem tudott nyerni Luis Enrique csapata. A rossz sorozat a Lens elleni elbukott francia Szuperkupával kezdődött, majd jött két 2–2-es bajnoki döntetlen, amikor a párizsiak kétgólos hátrányból mentettek pontot. A Monaco ellen már vezetett a Paris Saint-Germain, de mégis pont nélkül maradt (1–2), így három forduló után két pontot gyűjtve csak a bajnoki tabella 14. helyén áll a klub. Minden bizonnyal nem lesznek kiesési gondjai a PSG-nek, sőt a hétpontos hátrány miatt sem kell aggódni, de egyelőre árnyéka önmagának a fővárosi csapat. Szerencséjükre pont a papíron legkönnyebb ellenféllel, a Slovan Bratislavával kezdenek a BL-ben, aztán októberben jöhet a Manchester City, FC Barcelona kettős. A PSG az elmúlt két évben nem jutott az alapszakaszban a legjobb nyolc közé, de a rájátszás nem okozott gondot és tavasszal belelendülve meg sem áll a csúcsig. Vajon ismét csak altatnak Párizsban?
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
KEDD
18.45: FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2, RTL+)
18.45: AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2, RTL+)
21.00: FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Lille OSC (francia)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)
SZERDA
18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2, RTL+)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák)
21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2, RTL+)
CSÜTÖRTÖK
18.45: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) (Tv: RTL+)
18.45: Fenerbahce (török)–AS Roma (olasz) (Tv: Sport2, RTL+)
21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2, RTL+)
21.00: Manchester United (angol)–Sabah (azeri) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+)