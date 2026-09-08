A címvédő az élen, a két spanyol gigász a dobogón az NS BL-erősorrendjében

TIZENHATODIK: SPORTING (portugál, az Opta szerint a 13. legesélyesebb a végső győzelemre)

A portugál bajnokságban már öt forduló lement, a Sporting négy győzelmet ért el egy döntetlen mellett. A 13 pont azonban csak a második helyre elég a hibátlan FC Porto mögött. A Sporting tavaly teljesen megérdemelten jutott el a negyeddöntőig, az alapszakaszban többek között a későbbi győztes PSG-t is felülmúlta, míg a nyolcaddöntőben a Bodö/Glimt elleni visszavágón dolgozta le háromgólos hátrányát és az Arsenal is nehezen jutott át a zöld-fehérek védelmén. Távozott ugyan Morten Hjulmand, Ousmane Diomandé és Francisco Trincao, de maradt a tavaly öt BL-gólig jutó Luis Suárez. A Sporting vegyes sorsolást kapott: az első négy körben nem lesz topligás ellenfele, utána viszont jön sorrendben a Manchester United, a Roma, az FC Barcelona és a Manchester City.

TIZENÖTÖDIK: GALATASARAY (török, Opta szerint 29.)

Rafael Leaóval erősödött a Galatasaray kerete, amely az első négy forduló után tíz pontot gyűjtve vezeti a török bajnokságot. Ami aggodalomra adhat okot: a négy meccsen hat kapott gól, ami viszont reményteli, az a 12 szerzett találat. A gólok felét Victor Osimhen szerezte, de a négy meccsből hármat végig játszó Sallai Roland is betalált már. A török együttes legutóbb a 2012–2013-as idényben jutott el a legjobb nyolcig, azonban az Optával ellentétben mi úgy gondoljuk, erre idén minden esélye megvan. Persze az FC Barcelona és a PSG ellen nem Sallaiék az esélyesek, de a másik hat párharcból bőven lehet pontokat gyűjteni, és egy kedvező sorsolással, valamint Osimhen megállíthatatlan formájával számolva akár összejöhet a bravúr. A Galata decemberben Görögországba látogat, az AEK Athén elleni találkozón minden magyar fociszerető reményei szerint Varga Barnabás és Vitális Milán nézhet farkasszemet Sallaival.

Rafael Leao és Victor Osimhen duója bármelyik ellenfélre veszélyt jelenthet (Fotó: Getty Images)

TIZENNEGYEDIK: NAPOLI (olasz, Opta szerint 23.)

Tavaly lebőgött a Napoli a Bajnokok Ligájában. Két győzelem (Sporting 2–1, Qarabag 2–0) mellett két döntetlen (Frankfurt 0–0, Köbenhavn 1–1) és négy vereség volt az olasz csapat mérlege, emiatt az alapszakasz tabellájának 30. helyén végzett és még a rájátszásról is lemaradt. A Serie A-ban legalább sikerült a tűzoltás és az Inter mögött begyűjtötte a második helyet a nápolyi együttes. Az új idény viszont nem indult jól, persze a Como és az Inter ellen is benne van a pakliban az egygólos vereség. A Napoli az 1989-as UEFA-kupa-győzelem óta csak egyszer jutott elődöntőbe az európai kupaporondon. Antonio Contét egy másik rutinos olasz mester váltotta, Massimiliano Allegri, de a prioritás valószínűleg nála is a bajnokság lesz természetesen a BL kárára. Bár azért ezzel a kerettel legalább a rájátszásig illene eljutni, ehhez az első lépést Londonban, az Arsenal vendégeként kell megtenni.

TIZENHARMADIK: ASTON VILLA (angol, Opta szerint 10.)

Az Aston Villa kulcsemberei közül távozott Emiliano Martínez kapus, Lucas Digne és Ezri Konsa védők, valamint Youri Tilemans, Ollie Watkins és Morgan Rogers a támadósorból. Persze az érkezők terén is vannak jól csengő nevek, például Nicolas Jackson, Johan Manzambi, Ibrahim Mbaye, Matteo Ruggeri és Szuzuki Zion, vagy a kölcsönszerződést aláíró Leon Goretzka, Alejandro Garnacho, Aaron Wan-Bissaka trió. Mindez változások fényében talán annyira nem meglepő a birminghamiek gyenge bajnoki rajtja. Az Európai Szuperkupában még egész jól tartotta magát az Aston Villa a PSG ellen, a bajnokságban viszont három meccs után szerzett gól nélkül mindössze egy ponttal áll Unai Emery csapata. Az El-címvédő együttesnél örülhetnek, hogy a Bajnokok Ligájában a papíron könnyebb csapatok ellen (Bruges, majd Fenerbahce és Viking) kezdenek, aztán jöhet a fekete leves az FC Barcelona és a PSG képében. Addigra talán jobban összeáll a kicserélődő keret Emery alatt...

TIZENKETTEDIK: ROMA (olasz, Opta szerint 12.)

Elképesztően jól erősített a nyáron a Roma. Egyrészt végleg az olasz fővárosba tette át a székhelyét Donyell Malen, aki rögtön az első két fordulóban négy gólt szerzett, továbbá Rómába igazolt Nahuel Molina, Rodrigo Moura és Santiago Castro is. Gian Piero Gasperini csapata a Fiorentinát és a Leccét is négy góllal tömte ki, míg az Atalantát végig dominálta, de csak a hajrában szerzett két góllal sikerült felülmúlni. Gasperini korábban már a bergamói együttest vezetve is sokáig jutott, most egy még erősebb kerettel még nagyobb dobásra készül. Bár lehet, hogy a nagy dobásra nem a Bajnokok Ligájában, hanem a Serie A-ban kerül sor, ugyanis a szakértők szerint 25 év után ismét olasz bajnok lehet a Roma, ehhez viszont nem biztos, hogy belefér a kettős terhelés.

Vajon a Bajnokok Ligájára is átmenti-e jó formáját Donyell Malen? (Fotó: Getty Images)

TIZENEGYEDIK: DORTMUND (német, Opta szerint 11.)

A 2024-es döntős Dortmund tavaly már a rájátszásban búcsúzott az Atalanta ellen, de cserébe a Bundesligában visszatért a második helyre. Karim Adeyemi távozott, de cserébe érkezett a görög duó, Konsztanteliasz és Karecasz. A Dortmund a Bayern München elleni 2–1-es Német Szuperkupa-vereség óta három meccset is megnyert, kettőn ráadásul gólt sem kapott. A németek közepes erősségű sorsolást kaptak, kezdésnek a Villarreal érkezik Dortmundba, majd a Bodö/Glimt és a Sabah következik. Egy jó rajt sok lendületet adhat Niko Kovac csapatának, az pedig újabb kiugró eredményhez vezethet. Egy biztos, Serhou Guirassyn nem fog múlni.

TIZEDIK: MANCHESTER UNITED (angol, Opta szerint 8.)

A 2011-es elvesztett döntő óta kilencszer szerepelt a BL-ben a Manchester United, ebből négyszer a csoportkört sem élték túl a „vörös ördögök", háromszor a legjobb 16 között, kétszer pedig a negyeddöntőben búcsúzott az angol csapat. Michael Carrick együttesébe érkezett Carlos Baleba, Andrey Santos és Youri Tielamans erősítésnek. Ennek ellenére az első fordulóban jött a hidegzuhany az újonc Hull City elleni 2–0-s vereség formájában. Az Ipswich ellen már a triplázó Bruno Fernandes vezérletével jobban mutatott a Manchester, amely az Everton ellen hiába vezetett kétszer is, a győzelem nem jött össze. A Bajnokok Ligájában közepes sorsolás jutott: a Bayern München az egyetlen igazi top csapat, de az Atlético Madrid, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Como hatos hasonló játékerőt képvisel. Akklimatizálódásra tökéletes lesz a Sabah elleni csütörtöki hazai BL-rajt.

Talán Julián Álvarez sem érti, mit keres még mindig Madridban (Fotó: Getty Images)

KILENCEDIK: ATLÉTICO MADRID (spanyol, Opta szerint 19.)

Az Atlético Madrid nyarát végig a Julián Álvarez körül kialakult se veled, se nélküled helyzet uralta. Az argentin végül nem ment Barcelonába, de hogy ez a madridi vezetőségen kívül kinek jó, az egy másik kérdés. A játékos nyíltan kijelentette, hogy máshol szeretne futballozni, a szurkolók és a csapattársak sem feledik könnyedén az ilyesmit. Morten Hjulmand, Li Kang-In, Cristian Romero és Alejandro Grimaldo érkezett Diego Simeone csapatába, míg a távozók közül Thiago Almadát és Matteo Ruggerit kell kiemelni. A bajnokság felemásan indult: két győzelem mellett a Villarreal elleni négygólos döntetlen és az Athletic Bilbao elleni háromgólos idegenbeli zakó a mérleg másik oldalánál. Az Optánál csak a 19. helyre tették a „matracosokat", többek között a Bodö/Glimt és a VfB Stuttgart is előzi az Atlético Madridot. Ez eléggé megmagyarázhatatlannak tűnik, főleg annak fényében, hogy tavaly sem várta senki, de Diegeo Simeone mégis az elődöntőig vezette a spanyol együttest...

NYOLCADIK: LIVERPOOL FC (angol, Opta szerint 7.)

Az Opta szerint a Liverpool FC kapta a kilencedik legkedvezőbb sorsolást és a legjobbat az angol klubok közül. Arne Slotot a Bournemouthtól érkező Andoni Iraola váltotta a kispadon, de a PL első két fordulójában nem sikerült a győzelem. Az Ipswich vendégeként már begyűjtötte a három pontot a Liverpool, ráadásul bemutatkozott a PSG-től 125 millió euróért érkező Bradley Barcola, de Victor Munoz és Jérémy Jacquet is a kezdőbe érkezik. Mohamed Szalah kilenc év után távozott, de tavalyi formáját nézve ez inkább előny lehet a „vörösöknek". Az előző idény nagy részét sérülés miatt kihagyó Alexander Isak elkezdte megmutatni, miért kellett a Liverpoolnak, az első három fordulóban három góllal segítette csapatát. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos továbbra is alapember, előbbi ráadásul a kapitányi rangsorban is előrébb került, továbbá idén talán kevesebbszer kell jobbhátvédként helyt állnia. Rögtön az 1. fordulóban az Atlético Madrid látogat az Anfieldbe, ott kiderül, hol tart Iraola csapata.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a BL-ben is csúcsra törne (Fotó: Getty Images)

HETEDIK: INTERNAZIONALE (olasz, Opta szerint 9.)

Általában az olasz csapatoknak rendre kihívást jelent a kettős terhelés, de ez alól kivétel lehet a legerősebb kerettel rendelkező Inter. A milánóiak két kötelező győzelemmel nyitottak a bajnokságban, majd szombaton hatalmas fordítás végén Lautaro Martínez vezérletével kétgólos hátrányból felállva legyőzték a tavalyi ezüstérmes Napolit (3–2). A csapat legnagyobb erősítései között négy PL-tapasztalattal rendelkező játékost találunk (Djed Spence, John Stones, Curtis Jones, Manuel Akanji). Christian Chivu abban bízik, hogy a Napoli elleni győzelem lendületet adhat az Internek, amire szükség is lesz kedden a Bernabéuban a Real Madrid vendégeként. Az elmúlt években kétszer is a döntőben alulmaradó Inter az előző idényben a Bodö/Glimt ellen búcsúzott a rájátszásban. Az olaszok most ezt elkerülve akár a legjobb nyolcat is megcélozhatják az alapszakaszban, hiszen az Opta szerint a második legkönnyebb sorsolást kapták, csak négy topligás ellenféllel és csupán három csapattal kell találkozniuk a 16-os listánkról (Liverpool, Real Madrid, Dortmund).

HATODIK: MANCHESTER CITY (angol, Opta szerint 3.)

Tíz év után véget ért a Pep Guardiola-éra Manchesterben. Az Enzo Maresca korszak első tétmérkőzés aggodalomra adhatott okot, az Arsenal nagyon simán verte meg 3–0-ra a manchesterieket a Community Shielden. A bajnokságban az AFC Bournemouth ellen fordítva nyertek Erling Haalandék, aki aztán duplázott a Crystal Palace elleni 4–1-es idegenbeli győzelem során, és az ő gólja jelentette a különbséget az újonc Coventry City ellen is. A norvég csatár tehát továbbra is ontja a gólokat, ő jelenti az állandóságot a Manchesterben. Ellenben távozott Rodri, Bernardo Silva és John Stones is, ezzel több mint 1000 mérkőzéses manchesteri tapasztalattal lett kevesebb a klub. Az Iliman Ndiaye, Ajjubb Bouaddi, Elliot Anderson, Enzo Fernández négyesért több mint 430 millió eurót költött a City. Az új időszámítás első nemzetközi megmérettetésére Portugáliában kerül sor az FC Porto vendégeként. Az Opta szerint a sok változás ellenére a Manchester City a Bajnokok Ligája harmadik legnagyobb esélyese még úgy is, hogy az alapszakaszban a hatodik legnehezebb sorsolását kapta.

Idén sem lesz egyszerű megállítani a Bayern München támadósorát (Fotó: Getty Images)

ÖTÖDIK: BAYERN MÜNCHEN (német, Opta szerint 2.)

Nagyszerű formában kezdte az idényt a Bayern München. A Dortmund elleni Szuperkupa-mérkőzésen Michael Olise volt a hős, aztán a bajnokságban a Stuttgart egy ötöst, a Német Kupában az Osnabrück négy gólt kapott. Hétvégén a Schalke kihúzta kapott gól nélkül a bajorok rohamait, de a hibátlan mérleg elvesztése miatt aligha vannak álmatlan éjszakái Vincent Kompanynak. A bajorok támadósora a világ egyik legjobbja, ugyan Harry Kane-nek még csak két gólja van négy meccsen, de így is meccsenkénti három lőtt gól felett átlagol a német együttes. A Bayern München a Bodö/Glimttel kezd a BL-ben, majd októberben a Vikinghez látogat, aztán jöhet az igazi erőfelmérő az Arsenal ellen. Minden adott, hogy 2020 után ismét csúcsra érjen a bajor csapat, és ezzel együtt Harry Kane is begyűjtse első nemzetközi trófeáját.