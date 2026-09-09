Már a harmadik percben vezetést szerzett a Barcelona a Feyenoord ellen
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában a Barcelona a holland Feyenoordot fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
BARCELONA (spanyol)–FEYENOORD (holland) 1–0 – élőben az NSO-n!
Barcelona, Camp Nou, 18.45 (Tv: Sport 2). Vezeti: Jablonski (német)
BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, A. Christensen, Joao Cancelo – Dani Olmo, Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi. Vezetőedző: Hansi Flick
FEYENOORD: Ernst – Read, St. Juste, Vatanabe, Marmol – Zechiel, Vanhoutte, Valente – Hadzs Mussza, Nacho Ferri, J. López. Vezetőedző: Giovanni van Bronckhorst
Gólszerző: Raphinha (3.)
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