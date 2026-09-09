Az országban egyedülálló bringaparkot adtak át Balatonfüreden

Holczer András, Balatonfüred alpolgármestere a Forrás Sportpark új fejlesztéseinek átadó ünnepségén hangsúlyozta: mivel a helyi lakosok, illetve a Balatonfüredre érkező turisták is egyre sportosabbak, fontosnak tartották, hogy részükre a gasztro- és kulturális élmények mellett egyre többféle sportolási lehetőséget is biztosítsanak a városban.

A Forrás Sportpark részeként a település északnyugati részén most átadott komplex kerékpáros park az Országos Bringapark Program keretein belül valósulhatott meg, az 59.6 milliós beruházáshoz közel 24 millió forinttal járult hozzá a helyi önkormányzat, a fennmaradó részt pedig az Aktív Magyarország biztosította.

Fotó: Vasvári Tamás

Tóth Etre, a Wintersport Kft. ügyvezetője elmondta, hogy cégük több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a szabadtéri sportlétesítmények üzemeltetésében, többek között a Normafánál és Zamárdiban. A Forrás Sportpark outdoor részlegének üzemeltetését nyílt pályázaton nyerték el, a létesítményben a kerékpáros park mellett egy sípálya és egy outdoor fitneszpark is található. Májusban készült el a bringapark központi kiszolgáló épülete, itt kapott helyet a Balatonfüredi Sport Club (BSC) közelmúltban megalakult kerékpáros-szakosztálya, emellett folyik egy bringakölcsönző, szerviz és információs központ kialakítása, az a távlati cél, hogy a sportpark a jövőben közösségi térré váljon, és minél több túra kiindulópontja legyen.