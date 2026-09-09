Nemzeti Sportrádió

Dick Advocaat maradt a szövetségi kapitány Curacaón

2026.09.09. 16:52
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Dick Advocaat (Fotó: Getty Images)
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curacaói labdarúgó-válogatott Dick Advocaat Curacao
Dick Advocaat maradt a világbajnoki résztvevő curacaói labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A karibi ország szövetségének szerdai bejelentése szerint a 78 éves holland edző új megállapodása júliusig szól.

„Fantasztikus csapattal dolgozhatok. A játékosokkal és a szakmai stáb tagjaival együtt elértünk valami különlegeset, és már nagyon várom, hogy tovább építkezzünk” – nyilatkozta.

Curacao első alkalommal jutott ki a világbajnokságra, amelynek csoportkörében gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral, Németországtól és Elefántcsontparttól viszont kikapott, így nem jutott tovább.

A CONCACAF Nemzetek Ligájában Costa Rica, Nicaragua, valamint Trinidad és Tobago lesz Curacao ellenfele.

 

curacaói labdarúgó-válogatott Dick Advocaat Curacao
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