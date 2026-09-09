Érdi Máriának nem sikerült jól az első aranycsoportos futam az ILCA 6-vb-n

A Dublini-öbölben zajló viadalon az MVM Zrt. 28 éves világ- és Európa-bajnok hajósa az ötödik helyről várta a 108 fős mezőny kettébontása után kialakult arany csoport szerdai futamát, azonban csak 25. lett.

Az aranycsoportból az éremfutamba a legjobb tíz kerül majd, az ő pontjaikat megfelezik és rájuk még két futam vár, így a kisebb pontkülönbségek miatt az eddigieknél nagyobb változások történhetnek a végső sorrendben.

Ez a szisztéma kedvezett Vadnai Jonatánnak, aki két hete ugyanitt megszerezte az ILCA 7 osztály első magyar világbajnoki címét.

Érdi célja, hogy éremmel zárja a vb-t.