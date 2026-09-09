Nemzeti Sportrádió

Megindult a bérletvásárlás az FTC hazai El-meccseire

2026.09.09. 17:38
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
FTC Európa-liga Ferencváros
Az FTC szerdán megkezdte a bérletek értékesítését a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hazai mérkőzéseire.

A klub közleménye szerint a cseh Viktoria Plzen, a portugál Torreense, a szlovén Celje és az olasz Juventus elleni összecsapásokra szóló belépőknél jelentős kedvezményben részesülnek a NB I-es szezonbérlettel rendelkező drukkerek: ők már 21 ezer forintos áron beszerezhetik jegyeiket a négy találkozóra, a szezonbérlettel nem rendelkezőknek ez 25 200 forint.

A középkategóriás belépők 33 600 vagy 40 300, az első kategóriás jegyek pedig 50 400 vagy 60 500 forintba kerülnek.

A bajnoki mérkőzésekkel ellentétben ezúttal is csak az első, október 15-i hazai Európa-liga-mérkőzést megelőzően lehet átíratni a bérletet, a további találkozók előtt már nincs lehetőség átruházásra. Fontos tudnivaló még, hogy az El-főtáblás mérkőzésekre diák és nyugdíjas kedvezmény nincs, valamint a hét éven aluli gyermekek számára is kötelező a jegyvásárlás.

A Magyar Kupa-győztes Ferencváros jövő csütörtökön a skót Celtic vendégeként kezdi meg szereplését az Európa-ligában, ezután két mérkőzést játszik a Groupama Arénában: a cseh Viktoria Plzen, majd a Portugál Kupa-győztes Torreense érkezik. November elején Olaszországba látogat az FTC, a legendás San Siróban a Milan vendége lesz, majd a szlovén Celjét fogadja. Az utolsó 2026-os mérkőzést Lengyelországban vívja a Lech Poznan ellen, a folytatásban pedig január végén a Juventust látja vendégül. Az alapszakaszt a német Hoffenheim otthonában zárja.

EURÓPA-LIGA 2026–2027
A Ferencváros meccsei
2026. szeptember 17.
21.00: Celtic (skót)–FTC
2026. október 15.
21.00: FTC–Viktoria Plzen (cseh)
2026. október 22.
18.45: FTC–Torreense (portugál II.)
2026. november 5.
18.45: Milan (olasz)–FTC
2026. november 26.
21.00: FTC–Celje (szlovén)
2026. december 10.
21.00: Lech Poznan (lengyel)–FTC
2027. január 21.
18.45: FTC–Juventus (olasz)
2027. január 28.
21.00: Hoffenheim (német)–FTC

Az összes csapat menetrendjét ide kattintva érheti el.

Európa-liga
2026.08.28. 13:31

A Juventust fogadja, a Milanhoz és a Celtichez látogat a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában

A selejtezősorozatot veretlenül teljesítő FTC-re német és lengyel túra is vár.

 

 

FTC Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

„Na, kezdjük el normálisan!” – az FTC férfi pólósainak nyílt edzésén jártunk

Vízilabda
22 órája

Az ETO, a Nyíregyháza és a ZTE is jelentett be új játékost a csütörtöki piaczárás után – körkép

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:28

Szappanos Péter: Kihoztuk a maximumot a derbiből!

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:05

„Az akarat és a koncentráció volt a kulcs” – Mucsányi Miron a derbi után

Labdarúgó NB I
2026.09.07. 09:50

Elégedett semlegesek – Deák Zsigmond jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.09.06. 23:36

Négy gól, FTC-bánat és Újpest-öröm – ilyen volt képekben az ikszes derbi a Groupama Arénában

Labdarúgó NB I
2026.09.06. 22:42

Osváth Attila: Úgy örültek, mintha nyertek volna

Labdarúgó NB I
2026.09.06. 21:11

Borbély Balázs: Nem állt mellénk a szerencse, többet tettünk a győzelemért

Labdarúgó NB I
2026.09.06. 21:08