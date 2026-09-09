Megindult a bérletvásárlás az FTC hazai El-meccseire

A klub közleménye szerint a cseh Viktoria Plzen, a portugál Torreense, a szlovén Celje és az olasz Juventus elleni összecsapásokra szóló belépőknél jelentős kedvezményben részesülnek a NB I-es szezonbérlettel rendelkező drukkerek: ők már 21 ezer forintos áron beszerezhetik jegyeiket a négy találkozóra, a szezonbérlettel nem rendelkezőknek ez 25 200 forint.

A középkategóriás belépők 33 600 vagy 40 300, az első kategóriás jegyek pedig 50 400 vagy 60 500 forintba kerülnek.

A bajnoki mérkőzésekkel ellentétben ezúttal is csak az első, október 15-i hazai Európa-liga-mérkőzést megelőzően lehet átíratni a bérletet, a további találkozók előtt már nincs lehetőség átruházásra. Fontos tudnivaló még, hogy az El-főtáblás mérkőzésekre diák és nyugdíjas kedvezmény nincs, valamint a hét éven aluli gyermekek számára is kötelező a jegyvásárlás.

A Magyar Kupa-győztes Ferencváros jövő csütörtökön a skót Celtic vendégeként kezdi meg szereplését az Európa-ligában, ezután két mérkőzést játszik a Groupama Arénában: a cseh Viktoria Plzen, majd a Portugál Kupa-győztes Torreense érkezik. November elején Olaszországba látogat az FTC, a legendás San Siróban a Milan vendége lesz, majd a szlovén Celjét fogadja. Az utolsó 2026-os mérkőzést Lengyelországban vívja a Lech Poznan ellen, a folytatásban pedig január végén a Juventust látja vendégül. Az alapszakaszt a német Hoffenheim otthonában zárja.

EURÓPA-LIGA 2026–2027

A Ferencváros meccsei

2026. szeptember 17.

21.00: Celtic (skót)–FTC

2026. október 15.

21.00: FTC–Viktoria Plzen (cseh)

2026. október 22.

18.45: FTC–Torreense (portugál II.)

2026. november 5.

18.45: Milan (olasz)–FTC

2026. november 26.

21.00: FTC–Celje (szlovén)

2026. december 10.

21.00: Lech Poznan (lengyel)–FTC

2027. január 21.

18.45: FTC–Juventus (olasz)

2027. január 28.

21.00: Hoffenheim (német)–FTC

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