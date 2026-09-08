Az ég kék, a fű zöld, Haaland-gólokkal nyert a City

Hat évvel ezelőtt, a csoportkörben találkozott legutóbb egymással az FC Porto és a Manchester City – a gól nélküli döntetlennel zárult mérkőzés volt a két csapat eddigi négy összecsapásból az egyetlen, amely nem az angolok sikerével végződött. Ahogyan azt várni lehetett, hatalmas volt a labdabirtoklási fölény a City javára az első negyedórában, de sem a vendégcsapat, sem pedig a hazai pályán a labdaszerzés utáni gyors átmenetekre építő portóiak nem jelentettek semmilyen veszélyt a másik kapujára.

A 21. percben aztán a manchesteriek jóval aktívabb bal oldaláról jött az ívelés Erling Haaland fejére, a norvég gólgyáros a léc alá is bólintott volna, ám Diogo Costa hatalmas bravúrral hárított. A portugál válogatott kapus nyolc perccel később ha lehet, még nagyobbat védett, Phil Foden ugyanis egy az egyben vihette rá a labdát, ám neki sem sikerült túljárnia az eszén. A fantasztikus napot kifogó Costa ezután elképesztő dupla védéssel jelentkezett, előbb Haaland lövését szedte ki a bal alsóból, majd a kipattanóra lecsapó Rayan Cherki sem tudott kifogni rajta – mint ahogyan senki az első félidőben.

A szünet után azonban hamar betaláltak a vendégek: a 47. percben ismét balról jött a beívelés, ezúttal Enzo Fernándeztől, Erling Haaland megint a levegőbe emelkedett, s tökéletesen helyezte fejesét, amely a jobb kapufa segítségével jutott a gólvonal mögé. Két perccel később a Porto brazil szélsője, Pepe ütközött Gianluigi Donnarummával a tizenhatoson belül, de Szymon Marciniak nem ítélt büntetőt. Mintegy húsz perc múlva Enzo Maresca, a látogatók menedzsere alighanem leizzadt: egy hanyag manchesteri hátrapasszra Donnarumma és William Gomes startolt, az olasz kapus ért oda előbb, de a brazil szélsőbe rúgta a labdát, amely nem sokkal csorgott a kapu mellé.

A 83. percben ezúttal jobbról, Iliman Ndiaye-tól érkezett a beadás Haaland fejére, azonban ezúttal még a szálfatermetű norvégnak is hajszálnyit magas volt, így a kobakjáról kapu fölé szállt a labda. Kisvártatva Rajan Ait-Nuri puskázott el egy ígéretes lövőhelyzetet. A végére még Diogo Costa is tartogatott egy bravúrt, aki egy Elliot Anderson-lövést szedett ki, de Erling Haaland újra lecsapott: a center ezúttal Ait-Nuri passzból lőtte ki jobb belsővel a bal alsót.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

FC Porto (portugál)–Manchester City (angol) 0–2 (Haaland 47., 90+1.)

