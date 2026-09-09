Andoni Iraola: Segítek Kerkez Milosnak, hogy szintet lépjen

Egyből a mély vízbe! A Liverpool szerdán kezdi el a Bajnokok Ligája-szereplést, és a nyolc ellenfél közül rögtön az egyik legerősebbel, az Atlético Madriddal találkozik. A két csapat eddig kilencszer játszott egymással, és némi angol fölény mérhető (négy győzelem, három döntetlen és három vereség a mérleg liverpooli szemszögből), a legutóbbi három ütközet azonban egyaránt a Mersey-partiak sikerét hozta. Érdekesség, hogy ezek közül az utolsót szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt játszották, szintén az Anfieldben, ahol a Liverpool egy utolsó pillanatos góllal verte meg 3–2-re az Atléticót – Virgil van Dijk találatához Szoboszlai Dominik adta a gólpasszt.

Azóta sok minden megváltozott az angol csapatnál: Arne Slot menedzser helyét a nyáron Andoni Iraola vette át, az Atlético ellen az első két gólt jegyző Andrew Robertson és Mohamed Szalah távozott, a tulajdonosi struktúra is átalakult, Szoboszlai Dominik pedig aláírta a sokak által várt szerződéshosszabbítását. A magyar válogatott csapatkapitánya, aki várhatóan szerdán is a kezdőben kap helyet, a klub egy korábbi legendájának, Steven Gerrardnak adott interjút nem sokkal a BL-mérkőzést megelőzően. A TNT Sportsra készült beszélgetésen érintették többek között az új edzőt, akiről Szoboszlai a következőket mondta: „Nagyon kedvelem. Tudtam róla, hogy intenzív, direkt futballt játszat a csapataival, ami nekem is kedvemre való. Előzetesen beszéltem Kerkez Milossal, mert ő már dolgozott vele a Bournemouthban, és nagyjából erre számítottam. Megyünk előre, sokat futunk és vállalnunk kell az egy egy elleni párharcokat. Ez az intenzitás, ez az energia hiányzott az előző évadban a csapatból.”

A magyar légiós elmondta, hogy a pozíciójáról is beszélt a vezetőedzővel.

„Egy alkalommal egyértelművé tette, hogy nem játszom jobbhátvédet, ami sokat jelentett nekem, de ha jobbhátvédként van rám szüksége, akkor természetesen rendelkezésére állok. Az egyetlen poszt, amit nemigen szeretek, az a hetes – fogalmazott Szoboszlai, majd elárulta, hogy szíve szerint hol játszana. – Valahol a nyolcas és a tízes pozíció között, a két tizenhatos közötti területet bejátszó középpályásként. Megkapnám a labdát a védőtől, hosszú passzokat adnék, de megérkeznék a tizenhatoson belülre, és meglennének a távoli lövéseim is.”

Ezek után az Atlético elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Iraola Kerkez Milosról is beszélt.

„Milos nagyon jól játszott pénteken – mondta a baszk edző, utalva a legutóbbi, Ipswich elleni bajnokira (2–0). – Kiválóan ismerem őt, és tudom, mire képes. Óriási fejlődési lehetőség rejlik még benne, és bár fiatal, jelentős tapasztalattal rendelkezik, és a válogatottban is bizonyított már. Sok mindenen kell még javítania, ahogy mindenki másnak is, különben nem tud szintet lépni. A célom, hogy segítsek neki még jobb játékossá válni. Jó úton halad.”

Szoboszlaihoz hasonlóan Kerkez szintén a kezdőcsapatba várható szerda este, Iraola ugyanakkor nem számíthat a BL-keretből kimaradó Federico Chiesa, Endo Vataru párosra, a sérült Hugo Ekitikére, Conor Bradley-re és Giovanni Leonira, az izomhúzódással bajlódó Joe Gomez játéka pedig kérdéses.

A jobb oldali védő posztján megragadhat az Ipswich ellen kiválóan játszó Ronald Araújo, aki Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk és Milos Kerkez mellett szerepelhetne a négyvédős rendszerben. Egy sorral előrébb Szoboszlai Dominik várható az egyik, Ryan Gravenberch a másik szűrő pozícióba (Alexis Mac Allister tehát pihenhet), míg támadó középpályásként a nyár végén igazolt Bradley Barcola kezdhet a jobb, a jó formában játszó Cody Gakpo a bal szélen, köztük Florian Wirtz, előttük a bajnokin duplázó Alexander Isak kaphat helyet.

Az Atlético Madridnál Alexander Sörloth combsérülés miatt hiányozhat, Arnau Ortiz pedig el van tiltva. Diego Simeone edző visszateheti a kezdőbe a nyáron távozni vágyó csatárt, Julián Álvarezt, miután csereként pályára lépett az Athletic Bilbao elleni bajnokin (0–3), de a Juventustól kölcsönvett Jonathan David is esélyes a posztra, míg a Tottenhamtől érkező új igazolás, Cristian Romero most lehet először kezdő a védelem tengelyében.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ – a szerdai program

21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

További mérkőzések

18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2, RTL+) – élőben az NSO-n!

18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) (Tv: RTL+)

21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2, RTL+)