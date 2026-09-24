Nemzeti Sportrádió

Megvásárolhatják az Old Trafford gyepdarabjait a Manchester United szurkolói

2026.09.24. 15:28
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Fotó: Getty Images
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Bajnokok Ligája Manchester United Old Trafford Premier League
Manchester United lehetőséget biztosít arra, hogy a labdarúgócsapat szurkolói megvásárolhassák az Old Trafford gyepkockáit.

Az „Álmok színházaként” is ismert stadion 1910 óta a United otthona, így helyszíne volt az együttes számos jelentős sikerének.

„Győzelmek és vereségek, sikerek és kudarcok, hullámvölgyek: valamennyit megéltük már. Most a szurkolók birtokolhatják a pálya egy darabját” – írta közleményében a klub. Hozzáfűzte: a drukkereknek nem kell aggódniuk amiatt, hogy lyukak lennének a gyepszőnyegben, hiszen 14 év után először júniusban az alapjaiig kiásták és visszabontották a pályát. Az új gyepszőnyeget úgy tervezték meg, hogy komfortosabb legyen a játékosoknak és segítse a vízelvezetést, a régi darabjait pedig üvegkockákba helyezték, a szurkolók 125 fontos (53 ezer forintos) áron megvásárolhatják ezeket a különleges emlékeket őrző darabokat.

A 13 Premier League-elsőségével csúcstartó Manchester United az elmúlt idényben a harmadik helyen zárta a bajnokságot, jelenleg viszont öt forduló alatt szerzett öt pontjával csupán a 12. pozíciót foglalja el.

 

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