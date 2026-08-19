Felső sarkos gólokkal került nagy előnybe a Celtic, a Bodö/Glimt szintén háromszor talált be a BL-playoffban

Celtic–LASK 3–0

Majdnem fél perc után előnybe került, de Moses Usor lesről indult, így hiába lőtte ki gyönyörűen a bal felsőt. A folytatásban is veszélyesebbek voltak a vendégek, mégis ők kapták a gólokat, nem pedig rúgták. A 26. percben Benjamin Nygren lőtte ki 18 méterről a bal felsőt, majd 12 perccel később Camilo Duran ugyanígy tett, de az ő kapáslövésénél még csak le sem pattant a labda a bombája előtt. A fordulást követően a Celticnek volt kapufája, de a LASK is közel járt a gólhoz, hogy aztán ismét kapjon egyet. Újfent Camilo Duran volt az „elkövető”, aki ezúttal a jobb felső sarokba lőtt 15 méterről. Még volt hátra egy fél félidő, és a linziek igyekeztek legalább a szépítő gólt megszerezni, ám nem jártak sikerrel.

A skót csapat az előző öt alkalommal a selejtezőből érkezve nem tudta felverekedni magát a főtáblára a Bajnokok Ligájában, most viszont ott van a ligaszakasz kapujában, és nagy blama lenne, ha innen elbukna jövő kedden.

Slovan–Celje 1–1

Yaya Touré érkezésével új időszak köszöntött be a pozsonyi Slovan életében. A csapat attraktív, gólra törő játékot preferál, ami az eddigi eredményeken is megmutatkozott. A Bajnokok Ligájában simán vette a selejtező két fordulóját a grúz Iberia Tbiliszi és a svéd Mjällby ellen, míg a Niké Ligában eddig százszázalékos, ráadásul még gólt sem kapott. A Bajnokok Ligája főtáblájára jutásért azzal az NK Celjével került össze, amelyet két éve magabiztosan ejtett ki (5–0, 1–1). A keretek értéke alapján is a Slovan számított esélyesebbnek, játékoskerete ugyanis mintegy háromszor többet ér, mint a szlovén bajnoké.

A telt házas pozsonyi Téglamezőn (21 640 néző) a szurkolók gyönyörű, egész stadiont betöltő koreográfiával készültek, amely alaposan feltüzelte a hazaiakat. Már az 5. percben góllal mutatkozhatott volna be Roman Cerepkai, de a hétfőn Kassáról érkezett játékos nagy helyzetben a kapu mellé emelte a labdát. Nemsokára azonban már örülhettek a hazai drukkerek: szép jobb oldali akció végén Roman Cerepkai közelről nem hibázott, és megszerezte a vezetést. Szinte állandóan a szlovénok kapuja előtt folyt a játék, a pozsonyiak próbálkozásai azonban rendre nem találták el a kaput.

Ahogy közeledett az első félidő vége, úgy kezdett egyre veszélyesebben játszani a Celje. Az első kapura tartó lövéséből pedig gólt is szerzett – nem is akármilyet! Milot Avdyli a bal oldalon kapta meg a labdát, César Blackman csak hátrált, a szlovén balhátvéd pedig gyönyörű lövéssel a kapu bal felső sarkába csavarta a labdát.

A szünet után ugyan aktívabb szeretett volna lenni a Slovan, a Celje azonban ügyesen megszervezte a játékát, besűrítette a pálya közepét, és nem engedte kibontakozni a hazaiakat. Sőt, a 65. percben kevés hiányzott ahhoz, hogy a szlovénok megfordítsák a mérkőzést. Előbb Szvetozar Markovics mentett nagyot, majd Dominik Takác védett kétszer is bravúrral. A találkozó hajrájában nagy volt a hazaiak igyekezete, pályára lépett a pozsonyiak sérülés után visszatérő gólzsákja, Andraz Sporar is, de további gól nem esett, így maradt a döntetlen.

Hapoel Beer-Seva–Sabah 2–1

Bukarestben 1048 néző előtt fogadta az izraeli csapat a BL-főtáblán még szinte soha nem járó azeri ellenfelét. Először a Sabah talált be, Veljko Szimics fejjel volt eredményes a 6. percben. Szerencsés találattal egyenlített a Hapoel Beer-Seva, Javon East lábáról bepattant a labda a kapuba a szünet előtt. A hajrá elején aztán a vendéglátó döntötte el a meccset, Igor Zlatanovics csúsztatott a kapuba.

NEC–Bodö/Glimt 1–3

A 25. percben került előnybe a norvég csapat, szép támadás végén Sondre Brunstad Fet lőtte ki a jobb alsót kilenc méterről. A szünet előtt megduplázódott a különbség, amikor a vendégek tizenegyeshez jutottak, melyet Andreas Helmersen értékesített. A fordulás után öt perccel pedig már három volt közte, ugyanis Haitam Aleesami a kapuba fejelt a szögletnél. Hogy némi esélye maradjon a holland együttesnek a továbbjutásra, azért Clement Bischoff tett, aki a 85. percben a hosszún érkezve becsúszva lőtt a kapuba. Azonban így is meglepetés lenne, ha a tavasszal még BL-nyolcaddöntőben szereplő Bodö/Glimt nem tudná kiharcolni a főtáblára jutást hazai pályán.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

Celtic (skót)–LASK (osztrák) 3–0 (Nygren 26., C. Duran 38., 67.)

Slovan (szlovák)–Celje (szlovén) 1–1 (Cerepkai 15., ill. Avdyli 41.)

Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Sabah (azeri) 2–1 (East 43., Zlatanovics 79., ill. Szimics 6.)

Kedden játszották

Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög) 0–0

Dinamo Zagreb (horvát)–Viking (norvég) 2–2 (Beljo 6., Lisica 10., ill. Christiansen 26., Tripic 39.)

NEM BAJNOKI ÁG

NEC (holland)–Bodö/Glimt (norvég) 1–3 (Bischoff 85., ill. Fet 25., Helmersen 44. – 11-esből, Aleesami 50.)

Kedden játszották

Fenerbahce (török)–Lyon (francia) 1–1 (Greenwood 47., ill. Openda 40.)