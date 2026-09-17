Daniel Arzani: Örülök, hogy most megtapasztalhattam, amit itt korábban nem tudtam

Miután Dibusz Dénes sérüléssel bajlódik, Varga Ádám kapott bizalmat Borbély Balázstól a Celtic elleni meccsen.

„Nagyon örülök a győzelemnek, tényleg úgy alakult, ahogy vártuk. Taktikailag nagyon jól felkészültünk, nem engedélyeztük nekik a mélységi labdákat, a beadásaik pedig nem voltak pontosak.”

A kapus hozzátette, készültek arra, hogy a Celtic megnyomja a meccs elejét a hétvégi veresége után.

„Mindent egy lapra feltéve támadtak a vezetésért, mi viszont jól helytálltunk, és utána kisebb is lett a nyomás.”

Varga még 3–1-nél sem érezte úgy, hogy lezárták a mérkőzést.

„Végig fenn kellett tartanunk a koncentrációt, a góljuk is a semmiből jött. Rossz lett volna döntetlennel bemenni a szünetre, miután kontrolláltuk az első félidőt, de jókor jött a második gól, úgy tértünk az öltözőbe, hogy mentális előnyben vagyunk, a második félidőből pedig kihoztuk a maximumot.”

A győzelmet Deák Bill Gyulának ajánlja, akinek halálhírét a meccs előtt hallották, és örül, hogy győzelemmel tisztelegtek a legendás, nagy Fradi-drukker zenész emléke előtt.

Daniel Arzani remekül játszott, és hatalmas gólt lőtt a második félidő elején.

„Elképesztő pillanat volt, nagyon örülök, hogy a részese lehettem. Boldog vagyok, hogy most megtapasztalhattam, amit itt korábban nem tudtam. Nagyon minőségi volt a játékunk, a csapatszellem pedig remek” – mondta az ausztrál labdarúgó, aki kiemelte Bamidele Yusuf gólpasszát, valamint az önbizalmat és a bizalmat, mert ha ez hiányzik, akkor a jó teljesítmény is elmarad,

Bamidele Yusuf is kulcsszerepet játszott a sikerben, egy megpattanó lövése után szerzett vezetést az FTC, majd adott két gólpasszt is.

„Igen nehezen megszerzett három pont volt, de nagyon elégedett vagyok a teljesítményemmel, a góllal és a két gólpasszal. Az első találat nagyon fontos volt” – mondta a támadó, aki dicsérte Daniel Arzanit is, biztos volt benne, hogy az ausztrál betalál ezen a meccsen.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

CELTIC (skót)–FERENCVÁROSI TC 1–3 (1–2)

Glasgow, Celtic Park. Vezette: Patrik Kolaric (Luka Pajic, Ivan Starcevic) – horvátok

CELTIC: Sinisalo – Donovan (Ralston, 80.), Carter-Vickers, Scales, Tierney – McGregor, Baur (McCowan, 66.) – Forrest (Nygren, 57.), Sörensen (K. Högh, a szünetben), Hasszan (Tunekti, 57.) – C. Durán. Vezetőedző: Martin O'Neill.

FTC: Varga Á. – Nagy O. (Osváth, a szünetben), Raemaekers, M. Gómez (Zohoré, 81.), Cadu – Corbu, Nagy Á. – Arzani (O'Dowda, 66.), Zachariassen, Yusuf (Levi, 66.) – Bagi (Lisztes, 71.). Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gólszerző: Baur (44.), ill. Scales (20. – öngól), Zachariassen (45+1.), Arzani (47.)

Sárga lap: Levi (86.), Osváth (87.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!