Nemzeti Sportrádió

Kiderült, pontosan mikor lépnek pályára a magyar kupacsapatok

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.23. 20:14
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Izlandon kezdenek a győriek (Fotó: Kovács Péter)
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Bajnokok Ligája ETO FC Európa-liga Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) oldalán már megtalálhatóak az ETO FC és a Ferencváros nemzetközi kupamérkőzésének kezdési időpontjai.

A győriek a Víkingur Reykjavík otthonában kezdenek, az első mérkőzést július 7-én, kedden rendezik meg az izlandi fővárosban, közép-európai idő szerint 21 órás kezdettel. A visszavágóra egy héttel később kerül sor Győrben, 19 órától.

A Ferencváros július 9-én, csütörtökön 20 órakor lép pályára a Vojvodina vendégeként, majd egy héttel később 20.15-kor fogadja az újvidékieket.

A Konferencialigában csak a második fordulóban csatlakozik a Paks és a Debrecen, a meccseik időpontja csak később derül ki.

 

Bajnokok Ligája ETO FC Európa-liga Ferencváros
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