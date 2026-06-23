Kiderült, pontosan mikor lépnek pályára a magyar kupacsapatok

A győriek a Víkingur Reykjavík otthonában kezdenek, az első mérkőzést július 7-én, kedden rendezik meg az izlandi fővárosban, közép-európai idő szerint 21 órás kezdettel. A visszavágóra egy héttel később kerül sor Győrben, 19 órától.

A Ferencváros július 9-én, csütörtökön 20 órakor lép pályára a Vojvodina vendégeként, majd egy héttel később 20.15-kor fogadja az újvidékieket.

A Konferencialigában csak a második fordulóban csatlakozik a Paks és a Debrecen, a meccseik időpontja csak később derül ki.