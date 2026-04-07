Álom vagy rémálom a Bayernnek a Real ellen játszani?

Micsoda meccs! Jön az újabb európai klasszikus, vagyis a Real Madrid és a Bayern München ismét összecsap egymással a Bajnokok Ligájában – ezúttal a negyeddöntőben. A két klub a dicső múltja miatt is különleges helyet foglal el a futballtörténelemben, ha pedig egymás ellen játszik, rendre felejthetetlen élményben van részük a szurkolóknak. Az örökmérlegük elképesztően kiegyenlített: az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) statisztikája szerint 28 mérkőzésen négy döntetlen mellett 13 Real Madrid- és 11 Bayern München-győzelem született, a spanyolok 45, a németek 42 gólt szereztek. A keddi (első) mérkőzés előtt a madridi As sportnapilapnál a Real Madrid mindennapjaival foglalkozó rovat újságírója, Fernando Sánchez Tavero mondta el véleményét a párharcról.

„Lehetetlen megunni az ilyen meccseket – válaszolta a Nemzeti Sportnak a spanyol szakértő. – A rivalizálás mindig intenzív a két klub között, s nem kérdés, az utóbbi évek legjobb Bajnokok Ligája-történetei a Real Madrid–Bayern München összecsapásokon születtek. Ezek olyan futballélmények, amelyek korszakokat határoznak meg, történelmi pillanatokkal, feszültséggel és elképesztően magas szintű futballal. Kedden szórakoztató mérkőzésre számítok, amelyen a támadófutball kerül előtérbe, de nagyobb kontrollal, mint amit a Manchester City elleni visszavágón láthattunk. A Bayern rendkívül erős támadásban, ám a védekezése igencsak sebezhető. A Madrid minden bizonnyal a pálya közepén letámad, és igyekszik kihasználni a védelem mögötti területeket. Egységesnek, kiegyensúlyozottnak és mozgékonynak kell lenniük a játékosoknak, ki kell használniuk az üres területeket. Habár felépültek a sztárok, de ha játszik a saját nevelésű fiatal Thiago Pitarch, akkor nagyon fontos szerepe lesz a középpályán, illetve Dean Huijsen megbízható védekezésére is szükség lesz. Nagyon sok múlik majd a részleteken.”

A két csapat ellentétes előjellel várja a meccset, amíg a bajorok a múlt hétvégén kétgólos hátrányból győzték le 3–2-re a Freiburgot, a Real Madrid 2–1-re kikapott Mallorcán, így már-már lemondhat a bajnoki címről. Ezzel szemben a Bayern München gyakorlatilag ledózerolja a Bundesligát, hat fordulóval a vége előtt kilenc ponttal vezet a Borussia Dormund előtt és immár száz találatot jegyzett. Elképesztő, hogy Vincent Kompany irányítása alatt 99 mérkőzésen háromszáz gólt szerzett a csapat, amely bombaformában érkezik a Santiago Bernabéu Stadionba.

„A Bayern München a Bajnokok Ligája egyik nagy esélyese, kétség sem férhet hozzá, hogy a Bundesligában mutatott játékát át tudja menteni az európai kupaporondra. Ez a klub Európa egyik óriása, régen nyerte már meg a BL-t, így igencsak éhes lehet a sikerre. Éppen ez az, ami igazán veszélyessé teszi. Ami a Real Madridot illeti, a hétvégi, Mallorca elleni bajnoki vereség nem befolyásolja a Bayern elleni mérkőzést és az ottani hozzáállást. A királyiak a La Ligában nagyon nehéz helyzetbe kerültek, így immár minden idegszálukkal a Bajnokok Ligájára összepontosítanak, ez pedig előny lehet nekik. Kiélezett párharcot várok, hatvan–negyven százalékot adok a Bayern javára, de a Real Madridnak igenis van esélye a továbbjutásra.”

Amíg a spanyolok a Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Federico Valverde triótól, a németek a Michael Olise, Luis Díaz, Harry Kane hármastól várják a kimagasló teljesítményt. Az angol csatár kisebb sérüléssel küzdött a napokban, azonban felépült, s vélhetően kezdőként lép pályára Madridban.

Harry Kane (9) tíz gólnál tart a BL idei kiírásában, az angol csatárban Madridban is nagyon bíznak a müncheniek (Fotó: AFP)

„A Bayern triója összességében erősebb és jobb idényt produkált, de szerintem kedden a madridiak hármasa tündököl majd. Álvaro Arbeloa vezetőedző játékterve az átmenetekre és a villámgyors kontrákra épül, ebben pedig a Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Federico Valverde trió elképesztően jó. A sebességük és a védelmi vonal feltörése eldöntheti a keddi mérkőzést.”

A Real Madrid legutóbbi, Santiago Bernabéu Stadionban lejátszott Bajnokok Ligája-mérkőzése hőse Federico Valverde volt, aki egy félidő alatt mesterhármast szerzett a Manchester City elleni nyolcaddöntő-odavágón. Fernando Sánchez Tavero szerint az uruguayi kiválóság most is főszereplővé léphet elő.

„Federico Valverde most is hős lehet – élete legjobb formájában játszik. Arbe­loa megtalálta neki a tökéletes szerepet, a szélen minden erősségét ki tudja használni, márpedig elég sok van neki. A jelenlegi formájában a világ egyik legjobb játékosa.”

A két klub előző négy Bajnokok Ligája-párharcából (2014 elődöntő, 2017 negyeddöntő, 2018 elődöntő, 2024 elődöntő) egyaránt a Real Madrid jutott tovább, sőt ekkor meg is nyerte a Bajnokok Ligáját. Legutóbb, a 2023–2024-es idényben, az odavágón Münchenben 2–2-es döntetlen született, Madridban pedig hiába vezetett sokáig a Bayern és állt továbbjutásra, Joselu 88. és 91. percben szerzett góljával a királyiak jutottak be a döntőbe, amelyben a Borussia Dortmundot legyőzve megszerezték a 15. BEK-/BL-trófeájukat. Az elmúlt évadokban többször előfordult, hogy a Real Madrid vesztes állásból kapaszkodott vissza az utolsó percekben a Bajnokok Ligájában, erről is beszélt Fernando Sánchez Tavero.

„A mentalitás kulcsfontosságú. Ez pedig hatással van a Real Madridra és az ellenfelekre is. A legnehezebb pillanatokban a történelem és a múlt sokat nyom a latban. Emlékezhetünk, a közelmúltban a Real Madrid rendre kiejtette a Bayern Münchent a Bajnokok Ligájából, így a németek biztosan revansot akarnak venni. A legutóbbi összecsapásuk elképesztő volt: a Real az utolsó percekben fordította meg a párharcot, az a két Joselu-gól örök életre beleégett a retinánkba. A Bayern München szemszögéből nézve az ilyen rémálmokat nem felejtik el könnyen…”

Habár még csak a negyeddöntő következik, az As újságírója arról is beszélt, hogy különleges lenne a Real Madridnak eljutni, és döntőt játszani a Puskás Ferencről elnevezett stadionban.

„A Real Madridnak minden idényben az a fő motiváció, hogy bejusson a Bajnokok Ligája döntőjébe, a mostani idényben pedig már csak ebben a sorozatban van valós esélye trófeát nyerni. A Puskás-kapcsolat miatt különleges lenne Budapesten döntőt játszani a legendáról elnevezett stadionban, de az igazi motivációt maga a Bajnokok Ligája jelenti a klubnak és a játékosoknak.”