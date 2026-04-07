Álom vagy rémálom a Bayernnek a Real ellen játszani?

Micsoda meccs! Jön az újabb európai klasszikus, vagyis a Real Madrid és a Bayern München ismét összecsap egymással a Bajnokok Ligájában – ezúttal a negyeddöntőben. A két klub a dicső múltja miatt is különleges helyet foglal el a futballtörténelemben, ha pedig egymás ellen játszik, rendre felejthetetlen élményben van részük a szurkolóknak. Az örökmérlegük elképesztően kiegyenlített: az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) statisztikája szerint 28 mérkőzésen négy döntetlen mellett 13 Real Madrid- és 11 Bayern München-győzelem született, a spanyolok 45, a németek 42 gólt szereztek. A keddi (első) mérkőzés előtt a madridi As sportnapilapnál a Real Madrid mindennapjaival foglalkozó rovat újságírója, Fernando Sánchez Tavero mondta el véleményét a párharcról.
„Lehetetlen megunni az ilyen meccseket – válaszolta a Nemzeti Sportnak a spanyol szakértő. – A rivalizálás mindig intenzív a két klub között, s nem kérdés, az utóbbi évek legjobb Bajnokok Ligája-történetei a Real Madrid–Bayern München összecsapásokon születtek. Ezek olyan futballélmények, amelyek korszakokat határoznak meg, történelmi pillanatokkal, feszültséggel és elképesztően magas szintű futballal. Kedden szórakoztató mérkőzésre számítok, amelyen a támadófutball kerül előtérbe, de nagyobb kontrollal, mint amit a Manchester City elleni visszavágón láthattunk. A Bayern rendkívül erős támadásban, ám a védekezése igencsak sebezhető. A Madrid minden bizonnyal a pálya közepén letámad, és igyekszik kihasználni a védelem mögötti területeket. Egységesnek, kiegyensúlyozottnak és mozgékonynak kell lenniük a játékosoknak, ki kell használniuk az üres területeket. Habár felépültek a sztárok, de ha játszik a saját nevelésű fiatal Thiago Pitarch, akkor nagyon fontos szerepe lesz a középpályán, illetve Dean Huijsen megbízható védekezésére is szükség lesz. Nagyon sok múlik majd a részleteken.”
A két csapat ellentétes előjellel várja a meccset, amíg a bajorok a múlt hétvégén kétgólos hátrányból győzték le 3–2-re a Freiburgot, a Real Madrid 2–1-re kikapott Mallorcán, így már-már lemondhat a bajnoki címről. Ezzel szemben a Bayern München gyakorlatilag ledózerolja a Bundesligát, hat fordulóval a vége előtt kilenc ponttal vezet a Borussia Dormund előtt és immár száz találatot jegyzett. Elképesztő, hogy Vincent Kompany irányítása alatt 99 mérkőzésen háromszáz gólt szerzett a csapat, amely bombaformában érkezik a Santiago Bernabéu Stadionba.
„A Bayern München a Bajnokok Ligája egyik nagy esélyese, kétség sem férhet hozzá, hogy a Bundesligában mutatott játékát át tudja menteni az európai kupaporondra. Ez a klub Európa egyik óriása, régen nyerte már meg a BL-t, így igencsak éhes lehet a sikerre. Éppen ez az, ami igazán veszélyessé teszi. Ami a Real Madridot illeti, a hétvégi, Mallorca elleni bajnoki vereség nem befolyásolja a Bayern elleni mérkőzést és az ottani hozzáállást. A királyiak a La Ligában nagyon nehéz helyzetbe kerültek, így immár minden idegszálukkal a Bajnokok Ligájára összepontosítanak, ez pedig előny lehet nekik. Kiélezett párharcot várok, hatvan–negyven százalékot adok a Bayern javára, de a Real Madridnak igenis van esélye a továbbjutásra.”
Amíg a spanyolok a Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Federico Valverde triótól, a németek a Michael Olise, Luis Díaz, Harry Kane hármastól várják a kimagasló teljesítményt. Az angol csatár kisebb sérüléssel küzdött a napokban, azonban felépült, s vélhetően kezdőként lép pályára Madridban.
„A Bayern triója összességében erősebb és jobb idényt produkált, de szerintem kedden a madridiak hármasa tündököl majd. Álvaro Arbeloa vezetőedző játékterve az átmenetekre és a villámgyors kontrákra épül, ebben pedig a Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Federico Valverde trió elképesztően jó. A sebességük és a védelmi vonal feltörése eldöntheti a keddi mérkőzést.”
A Real Madrid legutóbbi, Santiago Bernabéu Stadionban lejátszott Bajnokok Ligája-mérkőzése hőse Federico Valverde volt, aki egy félidő alatt mesterhármast szerzett a Manchester City elleni nyolcaddöntő-odavágón. Fernando Sánchez Tavero szerint az uruguayi kiválóság most is főszereplővé léphet elő.
„Federico Valverde most is hős lehet – élete legjobb formájában játszik. Arbeloa megtalálta neki a tökéletes szerepet, a szélen minden erősségét ki tudja használni, márpedig elég sok van neki. A jelenlegi formájában a világ egyik legjobb játékosa.”
A két klub előző négy Bajnokok Ligája-párharcából (2014 elődöntő, 2017 negyeddöntő, 2018 elődöntő, 2024 elődöntő) egyaránt a Real Madrid jutott tovább, sőt ekkor meg is nyerte a Bajnokok Ligáját. Legutóbb, a 2023–2024-es idényben, az odavágón Münchenben 2–2-es döntetlen született, Madridban pedig hiába vezetett sokáig a Bayern és állt továbbjutásra, Joselu 88. és 91. percben szerzett góljával a királyiak jutottak be a döntőbe, amelyben a Borussia Dortmundot legyőzve megszerezték a 15. BEK-/BL-trófeájukat. Az elmúlt évadokban többször előfordult, hogy a Real Madrid vesztes állásból kapaszkodott vissza az utolsó percekben a Bajnokok Ligájában, erről is beszélt Fernando Sánchez Tavero.
„A mentalitás kulcsfontosságú. Ez pedig hatással van a Real Madridra és az ellenfelekre is. A legnehezebb pillanatokban a történelem és a múlt sokat nyom a latban. Emlékezhetünk, a közelmúltban a Real Madrid rendre kiejtette a Bayern Münchent a Bajnokok Ligájából, így a németek biztosan revansot akarnak venni. A legutóbbi összecsapásuk elképesztő volt: a Real az utolsó percekben fordította meg a párharcot, az a két Joselu-gól örök életre beleégett a retinánkba. A Bayern München szemszögéből nézve az ilyen rémálmokat nem felejtik el könnyen…”
Habár még csak a negyeddöntő következik, az As újságírója arról is beszélt, hogy különleges lenne a Real Madridnak eljutni, és döntőt játszani a Puskás Ferencről elnevezett stadionban.
„A Real Madridnak minden idényben az a fő motiváció, hogy bejusson a Bajnokok Ligája döntőjébe, a mostani idényben pedig már csak ebben a sorozatban van valós esélye trófeát nyerni. A Puskás-kapcsolat miatt különleges lenne Budapesten döntőt játszani a legendáról elnevezett stadionban, de az igazi motivációt maga a Bajnokok Ligája jelenti a klubnak és a játékosoknak.”
Oda és vissza – Malonyai Péter jegyzete
Vinícius Júnior, a Real Madrid támadója a sajtótájékoztatón
Nagyszerű csapattal játszhatunk, ráadásul a Bayern alig veszített az idényben, de felkészültünk, és azért van tapasztalatunk az ilyen nagy meccsekről. Nagyszerű a kapcsolatom Kylian Mbappéval, nehéz feladat vár ránk. Kiváló formában vagyok, a szerződéshosszabbítást a megfelelő időben bejelentjük, sokáig itt akarok maradni, a Real Madrid álmaim klubja.
Joshua Kimmich, a Bayern München középpályása a klub oldalának
Nagyon izgatottak vagyunk, egyértelműen győzni akarunk a Santiago Bernabéu Stadionban. Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű mérkőzést látnak majd a szurkolók, hiszen kiváló játékosok alkotják mindkét csapatot.
Nehéz feladat: Párizsban kell talpra állnia a Liverpoolnak
Az idényben szenvedő, és már csak a BL-trófeáért harcban lévő Liverpool szerdán a címvédő PSG otthonában lép pályára.
Nagy pofonból kell felállnia a Liverpoolnak. A „vörösök” a hétvégén 4–0-ra kikaptak a Manchester Citytől az FA-kupában, szerdán pedig talán még nagyobb kihívás vár rájuk a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain ellen. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató angol
csapat már csak a Bajnokok Ligájában nyerhet trófeát az idényben, így hatványozottan fontos ez a párharc számára.
A hétvégi súlyos vereség után a liverpooliak közül többen is a harci szellem és az akarat hiányát hozták fel, a szurkolók pedig elfogadhatatlannak
tartják a borzasztó hozzáállást, valamint a hit teljes hiányát, szerintük a játékosok testbeszéde kritikán aluli volt. Nos, ha e téren nem lesz jelentős javulás, akár már Párizsban eldőlhet a továbbjutás kérdése…
Az angol sajtóban sokan rácsodálkoztak Arne Slot menedzser szavaira, miszerint nem magától értetődő, hogy egy csapat BL-negyeddöntőt játszik. Nos, erre a legtöbben úgy reagáltak, hogy lehet, az első negyeddöntőjére készülő szakvezetőnek ez különleges, de a Liverpoolnál ennek minden idényben meg kellene történnie.
„Nem minden idényben játszol a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, szóval kifejezetten fontos mérkőzés vár ránk – idézte athisisanfield.com oldal a holland szakvezetőt. – Azonban vannak még céljaink, a következő idényben is a Bajnokok Ligájában akarunk szerepelni. Rengeteget csalódtunk már ebben az idényben, sokszor nem teljesítettünk jól, de ez a futballban és az életben is egyaránt előfordul. Pozitívan kell előrenézni akkor is, amikor a dolgok nem mennek jól. A játékosaim már rengeteg örömöt szereztek a szurkolóinknak és megmutatták, hogy micsoda minőség van bennük, most a címvédő Paris Saint-Germain ellen ismét bizonyíthatnak.”
A Liverpool a PL-ben címvédőként jelenleg csak az ötödik helyen áll az angol élvonalban, így a hátralévő fordulókban meg kell küzdenie a Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyezésért – ám ha megnyeri a sorozatot, alanyi jogon ott lehet a következő kiírásban.
A PSG viszont egyre jobb formában játszik, pénteken a duplázó Ousmane Dembélé vezetésével 3–1-re legyőzte a Toulouse-t. Az aranylabdás francia támadó kiválóan futballozott, két hónap után szerzett két gólt egy mérkőzésen, a formája alapján bizakodhatnak a francia szurkolók a Liverpool elleni BL-párharc előtt. A címvédő ráadásul pihentetni is tudta néhány kulcsjátékosát, így Vitinha, Joao Neves, Marquinhos és Nuno Mendes is frissen várhatja a szerdai mérkőzést.
„A válogatott szünet után pénteken játszani mindig nehéz, talán nem ideális egy Bajnokok Ligájamérkőzés előtt, de megmutattuk, hogy milyen jó csapat vagyunk – idézte a L’Équipe Luis Enriquét, a Paris Saint-Germain vezetőedzőjét. – Bebizonyítottuk, hogy készen állunk az idény legfontosabb részére, de természetesen ki kell javítanunk a hibákat és fejlődnünk kell. Ousmane Dembélé ismét aranylabdás formában játszik, örülök neki, hogy pénteken kilencven percet tudott a pályán tölteni, ez fontos volt a fizikai állapota szempontjából.”
A szerdai mérkőzésen vélhetően Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a Liverpool kezdőcsapatában kap helyet, a klub hivatalos oldala a magyar középpályással kapcsolatban kiemelte, hogy öt góljával ő a legeredményesebb játékosa a csapatnak a Bajnokok Ligája 2025-2026-os idényében.
Demetrio Albertini: A Barca a favorit
Szerdán a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében az idény során ötödször mérkőzik meg egymással az FC Barcelona és az Atlético Madrid (a mérkőzést a nagykárolyi Kovács István vezeti), s a mindkét együttesben légióskodó Demetrio Albertini szerint a katalánok a párharc esélyesei.
A legizgalmasabb párharc ebben az évadban az Atlético Madrid és a Barcelona versenyfutása. Bár az eddigi négy összecsapásból hármat – éppen a legutóbbi, szombati bajnokit (2–1) is beleértve – a katalánok nyerték, a legnagyobb ütést a madridiak vitték be, amikor februárban 4–0-ra győztek a Király-kupa-elődöntő első felvonásán – lényegében szertefoszlatva ezzel a Barcelona triplázós álmait. A bajnokságban viszont a Barcának áll a zászló, hiszen a 30. fordulót követően – a hétvégén Mallorcán meglepő 2–1-es vereséget szenvedő – legfőbb riválisa, a Real Madrid előtt hétpontos az előnye, a „matracosok” pedig 19 pont lemaradásban a tabella negyedik helyén állnak.
A Bajnokok Ligájában azonban továbbra is érdekelt mindkét csapat, sőt a sorsolás szeszélyének köszönhetően keresztezik is egymás útját a sorozat negyeddöntőjében, idénybeli ötödik összecsapásukra szerdán, a Camp Nouban kerül sor. Az AC Milan színeiben a BL-t 1994-ben elhódító, az Atlético szerelésében 2002–2003-ban futballozó, a Barcelonában pedig 2005-ben légióskodó Demetrio Albertini véleménye szerint a szórakoztató küzdelemből a Barca Lamine Yamal vezérletével jön ki győztesként, de a szívós fővárosi együttes nem adja könnyen a bőrét.
„Mindkét csapat nagyon kedves számomra, hiszen Olaszországon kívül csak e két együttes színeiben játszottam – idézi a Mundo Deportivo az 54 esztendős korábbi középpályás szavait. – Mindkét csapatnak nagyszerűen megy mostanság, főleg a Barca játszik parádésan az idényben, de Diego Simeone biztos nagyon felpörgeti majd az Atletit. Ugyanakkor a Barca a favorit. Antoine Griezmann rutinja és nyugodtsága fontos lehet az Atlético számára, a túloldalt Lamine Yamal lehet a nyerőember, óriási áldás a Barcelonának, hogy ilyen tehetség játszik a csapatban.”
Lesz magyar vonatkozása is a mérkőzésnek, hiszen Kovács István vezeti a találkozót. A bíráskodás pikantériáját az adja, hogy az Atlético Madrid vezetőedzője, Diego Simeone tavaly nyáron élesen bírálta a nagykárolyi játékvezetőt, miután csapata 4–0-s vereséget szenvedett a PSG-től a klubvilágbajnokságon.
Noni Madueke mosolyt csalna az Arsenal-szurkolók arcára
Az idény legfontosabb mérkőzése előtt áll a BL-ben a hanyatló formában lévő Arsenal – az együttes jobbszélsője, Noni Madueke továbbra is magabiztos, s reméli, hogy a Sporting ellen kedden végre minden jóra fordul.
Félresiklik a végére az Arsenal parádésnak ígérkező évada? Kiváló idényt produkált sokáig a londoni klub a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt, hol kisebb, hol nagyobb különbséggel vezette a Premier League tabelláját (most is kilenc pont az előnye az eggyel kevesebb mérkőzést játszó Manchester City előtt), miközben a Bajnokok Ligája alapszakaszát százszázalékos teljesítménnyel zárta, a Bayern Leverkusen ellen pedig 3–1-es összesítéssel jutott a negyeddöntőbe.
Azonban az utóbbi időben becsúsztak vereségek, köztük néhány kellemetlen is. Március 22-én az angol Ligakupa döntőjében a City elleni vereséggel (0–2) még csak az dőlt el, hogy nem futhat tökéletes idényt a csapat, a hétvégén azonban már nagy meglepetést okozott, hogy a másodosztályú Southampton is legyőzte (1–2) és kiejtette az FA-kupa negyeddöntőjében.
Ennek ellenére természetesen még mindig jó esélye van az Arsenalnak arra, hogy 2004 óta először megnyerje a bajnokságot, ahogy az első BL-győzelme is benne van a pakliban, azonban a botlások aggodalomra adnak okot – ám a csapat jobbszélsője, Noni Madueke nem ideges.
„A világ legjobb sportolói gyakorta önámítóak, mielőtt elérnek egy célt, először a fejükben játsszák le a képsorokat – mondta a Sporting elleni keddi odavágó előtti sajtótájékoztatón a 24 éves angol támadó. – Ha azt hiszed, hogy te vagy a legjobb, ha nem is így van, legalább adsz egy esélyt magadnak. Amikor kifutsz a pályára, abban a tudatban kell, hogy legyen bárki az ellenfél, bármilyen sorozatban, el tudod dönteni a meccset. Szeretek az embereknek örömet szerezni, legyenek a családtagjaim, a barátaim, a csapattársaim vagy a szurkolóim. Nehéz szavakba önteni, hogy a rajongók milyen energiákat adnak, ezúttal is ezt az érzést üldözöm.”
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
KEDD
21.00: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
SZERDA
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!