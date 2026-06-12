O Hjon Gju elárulta: lázasan lőtte a győztes gólt

„Pocsékul éreztem magam a mérkőzés előtt. Felment a lázam 38 fok fölé, azt hittem, hogy nem fogok játszani, de szerencsére csapatorvos és a segítőinek köszönhetően pályára léphettem és gólt is szerezhettem. A világbajnokságon játszani elképesztően megindító és megható, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. Ahogy azért is hálás vagyok, hogy az edzőnek, hogy végül lehetőséget és és még gólt is szerezhettem” – fogalmazott Hjon a meccs után, s kitért a Mexikó elleni második meccsre.

„Bízom benne, hogy a mai formámat át tudom menteni a következő mérkőzésre. Szerényen és alázattal felkészülünk a legjobb tudásunk szerint, és ehhez hozzátartozik az is, hogy alaposan kielemezzük majd őket. Muszáj, mert ők a házigazdák, s hazai pályán nyilván élvezik a közönség támogatását is.”

A szövetségi kapitány Hong Mjung Bo játékosként 1990 és 2002 között négy világbajnokságon járt Dél-Korea válogatottjával, amelyben 136 mérkőzésen szerepelt, szövetségi kapitányként pedig első alkalommal irányítja a világ legnagyobb sporteseményén hazája nemzeti csapatát.

„Az első meccs mindig nehéz és ez most is így volt. A győzelemnek persze nagyon örülök, és ami még inkább örömteli, hogy a fiúk vesztetett állásból álltak fel, nem adták fel egy pillanatig sem. Tudtam, hogy képesek vagyunk a győzelemre, mondtam is 1–1-es állásnál a fiúknak, hogy ha így játszanak tovább, megnyerik a meccset. Most következik Mexikó, egy másik nagyon fontos mérkőzés, amire a jövő héten megfelelően fel tudunk majd készülni” – mondta Hong.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

DÉL-KOREA–CSEHORSZÁG 2–1 (0–0)

Guadalajara, Guadalajara Stadion, 44 985 néző. Vezette: Amin Omar (egyiptomi)

DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – I Han Bom, Kim Min Dzse, I Ki Hjuk – Szol Jung Vu, Hvang In Bom (Kim Dzsin Gju, 84.), Pek Szung Ho (Pak Dzsin Szop, 84.), I Te Szok (Om Dzsi Szung, 69.) – I Kang In, I Dzse Szung (Hvang Hi Csan, 62.) – Szon Hung Min (O Hjon Gju, 69.). Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo

CSEHORSZÁG: Kovár – Chaloupek, Hranác, Krejcí – Coufal, Soucek, Sojka (Chytil, 84.), Zeleny – Sulc (Hlozek, 64.), Provod (Sadílek, 64.) – Schick (Chory, 64.). Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

Gólszerző: Hvang In Bom (67.), O Hjon Gju (80.), ill. Krejcí (59.)

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