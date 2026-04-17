A Real Madrid legendája a Barcelonának és az Atlético Madridnak is odaszúrt

„Nem veszíthetnének mindketten? Mivel tíz évet töltöttem Madridban, nem szeretném, ha bármelyikük is nyerne, de ha egyet kellene választanom, akkor inkább az Atlético, mert jövőre már nem lesz ilyen esélyük a győzelemre. Egyiküket sem gyűlölöm, de a Real Madrid iránti szeretetem miatt jobban örülök annak, ha egyikük sem nyer” – fogalmazott a Luppen Tv YouTube-műsorának elején Toni Kroos.

A világbajnok német labdarúgó biztos benne, hogy továbbjutása ellenére az Atlético Madrid nem nyeri meg a Bajnokok Ligáját: „Ez csak személyes vélemény, de szerintem az Atlético Madrid nem fogja megnyerni a Bajnokok Ligáját. Vannak a sorozatban olyan csapatok, amelyek jobbak náluk.”

A madridi visszavágón történteket elemezve Kroos úgy gondolja, hogy a Barcelona volt a jobbik csapat: „Szerintem a Barcelona volt a jobb csapat, de amikor ennyi időt töltesz emberhátrányban, az nagyon nehéz. Az Atlético mindig is remekül tudta óvni az eredményt, és az első mérkőzés, valamint a kiállítás miatt nagy előnyben voltak, hogy bejussanak az elődöntőbe.”

A műsor végén Kroos a Barcelona taktikáját illetően fogalmazott meg kritikus véleményt: „Ha így védekezel és ennyi területet hagysz magad mögött, akkor az ilyen dolgok megtörténhetnek; beleértve a kiállításokat is, hogy elkerüld az egy egy elleni helyzeteket a kapussal. A Barcelona védelme nagyon kiszolgáltatott, tavaly az Inter ellen történt meg velük, az idén az Atleti ellen. Ahogy már mondtam, ha nem változtatnak a játékmódjukon, nem nyernek Bajnokok Ligáját.”