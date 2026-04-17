A Real Madrid legendája a Barcelonának és az Atlético Madridnak is odaszúrt

2026.04.17. 13:57
Toni Kroosra elemző szerepben is érdemes odafigyelni (Fotó: Getty Images)
Toni Kroos a Real Madrid német legendája a testvérével közösen a Luppen Tv-ben elemezte az FC Barcelona és az Atlético Madrid Bajnokok Ligája-párharcát. A korábbi kiváló labdarúgó úgy fogalmazott: a legjobban annak örült volna, ha mindkét csapat kiesik, és szerinte az Atlético nem nyeri majd meg a sorozatot.

„Nem veszíthetnének mindketten? Mivel tíz évet töltöttem Madridban, nem szeretném, ha bármelyikük is nyerne, de ha egyet kellene választanom, akkor inkább az Atlético, mert jövőre már nem lesz ilyen esélyük a győzelemre. Egyiküket sem gyűlölöm, de a Real Madrid iránti szeretetem miatt jobban örülök annak, ha egyikük sem nyer” – fogalmazott a Luppen Tv YouTube-műsorának elején Toni Kroos.

A világbajnok német labdarúgó biztos benne, hogy továbbjutása ellenére az Atlético Madrid nem nyeri meg a Bajnokok Ligáját: „Ez csak személyes vélemény, de szerintem az Atlético Madrid nem fogja megnyerni a Bajnokok Ligáját. Vannak a sorozatban olyan csapatok, amelyek jobbak náluk.”

A madridi visszavágón történteket elemezve Kroos úgy gondolja, hogy a Barcelona volt a jobbik csapat: „Szerintem a Barcelona volt a jobb csapat, de amikor ennyi időt töltesz emberhátrányban, az nagyon nehéz. Az Atlético mindig is remekül tudta óvni az eredményt, és az első mérkőzés, valamint a kiállítás miatt nagy előnyben voltak, hogy bejussanak az elődöntőbe.”

A műsor végén Kroos a Barcelona taktikáját illetően fogalmazott meg kritikus véleményt: „Ha így védekezel és ennyi területet hagysz magad mögött, akkor az ilyen dolgok megtörténhetnek; beleértve a kiállításokat is, hogy elkerüld az egy egy elleni helyzeteket a kapussal. A Barcelona védelme nagyon kiszolgáltatott, tavaly az Inter ellen történt meg velük, az idén az Atleti ellen. Ahogy már mondtam, ha nem változtatnak a játékmódjukon, nem nyernek Bajnokok Ligáját.”

 

