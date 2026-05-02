Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus 1–1

Borut Mackovsek: A Magdeburg megbüntetett a hibáinkért

SZENDREI ZOLTÁN
2026.05.02. 13:17
Borut Mackovsek az idényben először jutott el hét gólig, ám így is nagyon elverték a Szegedet (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
kézilabda férfi kézi BL Borut Mackovsek
Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatától csoda kellene, hogy jövő héten megfordítsa a címvédő Magdeburg otthonában BL-negyeddöntős párharcát.
Kézilabda
2026.04.29. 20:23

A második félidőben sok volt a hiba, kevés esélye maradt a Szegednek a negyeddöntő visszavágójára

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában címvédő Magdeburg ellen nem fért bele az öt kimaradt hétméteres, valamint a kihagyott ziccerek.

A MÁSODIK FÉLIDŐBEN KIJÖTT a két csapat közötti tudásbeli különbség a Szeged és a Magdeburg között – az utóbbi javára. A német sztárcsapat, amelyik úton van a világ legerősebb kézilabda-bajnoksága, a Bundesliga megnyerése felé, szerdán 35–28-ra győzött a Pick Arénában. Bennet Wiegert együttese ezzel nagy lépést a címvédés felé a BL-ben.

A szegediek az első félidőben még óriási küzdőszellemüket megcsillogtatva visszajöttek mínusz ötről, de a második játékrészben, annak is a második felében már nem tudtak mit kezdeni a Magdeburg lehengerlő támadójátékával. A hétgólos vereségben a temérdek kihagyott helyzet – közte öt hétméteres – is benne volt, az amúgy is jó formában lévő Sergey Hernándezt naggyá tették a szegediek.

Az első félidő elég jól sikerült, védekezésben kőkemények voltunk, szépen lezártuk a pálya középső részét. Talán ez az egyetlen hatékony módja annak, hogy a rengeteg egy egyezésre építő játékost semlegesítsük. Jól jöttek a besegítések, de nagyon nehéz hatvan percen át tartani olyan egyéniségeket, mint amilyen Gísli Kristjánsson, Felix Claar és Ómar Ingi Magnússon. Nagyon sok energiába kerül a védekezés ellenük” – mondta lapunknak Borut Mackovsek a meccs után.

A szlovén játékos szokás szerint a védekezés motorja volt, emellett támadásban is nagyobb szerepet kapott Bodó Richárd és Lazar Kukics sérülése miatt. Az idényben először dobott hét gólt, ezek közül a legemlékezetesebb az európai szövetségnél a hét legszebb találata lett. A Janus Smárasontól kapott labdával előbb Elvar Örn Jónssonról fordult le, majd egy második piruettel a kapunak háttal dobta be a labdát a hálóba.

 „Rengeteg hétméterest és tiszta helyzetet kihagytunk, a Magdeburg pedig megbüntetett a hibáinkért. Ezeken a meccseken nem lehet ennyi lehetőséget elpuskázni, mindegy, hogyan, de gólt kell szerezni a helyzetekből. Ha a visszavágón bedobjuk őket, lehet esélyünk a győzelemre idegenben” – tekintett előre Mackovsek.

Az általa is említett Kristjánsson, Claar, Magnússon trió 18 gólt szerzett, ahogyan az egész BL-mezőny talán legjobb „nyolcadik embere”, Albin Lager­gren is kitett magáért, a svéd jobbátlövő hétszer volt eredményes. Amikor ennyire megy a belső poszton játszó cselkirályoknak, akkor a szélsőket sem kell használniuk. Nagy kérdés, hogy csütörtökön mennyivel lenne több esélye a Szegednek győzelemmel búcsúzni, ha sikerülne a szélekre terelni a magdeburgi befejezéseket.

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK
Negyeddöntő. 1. mérkőzések: 
OTP BANK-PICK SZEGED–SC Magdeburg (német) 28–35 (14–15), 
Sporting CP (portugál)–Aalborg Handbold (dán) 31–31 (16–16), 
HBC Nantes (francia)–Barca (spanyol) 30–32 (18–19)

kézilabda férfi kézi BL Borut Mackovsek
Legfrissebb hírek

Férfi kézilabda: Ónodi-Jánoskúti öt gólt lőtt és hat gólpasszt adott

Kézilabda
5 órája

Európai kézilabdaligák: Hanusz Egon volt a Cesson-Rennes nyerőembere

Kézilabda
2026.04.30. 22:45

A Veszprém heroikus küzdelemben egygólos előnyt szerzett a Füchse Berlin ellen

Kézilabda
2026.04.30. 20:19

A vb-selejtező előtt rendezik a veszprémi kézilabdázás napját

Kézilabda
2026.04.30. 15:24

Remili nélkül játszik a Veszprém a Füchse Berlin ellen

Kézilabda
2026.04.30. 12:48

Ha a Füchse Berlinnel elbír, akkor bármire képes lehet a Veszprém

Kézilabda
2026.04.30. 07:28

Mikler Roland: Csodák vannak, de ahhoz nem így kell játszanunk

Kézilabda
2026.04.29. 21:54

Tóth Edmond: Időben reagáltunk és keményen beleálltunk

Kézilabda
2026.04.28. 11:47
Ezek is érdekelhetik