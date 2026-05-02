Borut Mackovsek: A Magdeburg megbüntetett a hibáinkért

A MÁSODIK FÉLIDŐBEN KIJÖTT a két csapat közötti tudásbeli különbség a Szeged és a Magdeburg között – az utóbbi javára. A német sztárcsapat, amelyik úton van a világ legerősebb kézilabda-bajnoksága, a Bundesliga megnyerése felé, szerdán 35–28-ra győzött a Pick Arénában. Bennet Wiegert együttese ezzel nagy lépést a címvédés felé a BL-ben.

A szegediek az első félidőben még óriási küzdőszellemüket megcsillogtatva visszajöttek mínusz ötről, de a második játékrészben, annak is a második felében már nem tudtak mit kezdeni a Magdeburg lehengerlő támadójátékával. A hétgólos vereségben a temérdek kihagyott helyzet – közte öt hétméteres – is benne volt, az amúgy is jó formában lévő Sergey Hernándezt naggyá tették a szegediek.

„Az első félidő elég jól sikerült, védekezésben kőkemények voltunk, szépen lezártuk a pálya középső részét. Talán ez az egyetlen hatékony módja annak, hogy a rengeteg egy egyezésre építő játékost semlegesítsük. Jól jöttek a besegítések, de nagyon nehéz hatvan percen át tartani olyan egyéniségeket, mint amilyen Gísli Kristjánsson, Felix Claar és Ómar Ingi Magnússon. Nagyon sok energiába kerül a védekezés ellenük” – mondta lapunknak Borut Mackovsek a meccs után.

A szlovén játékos szokás szerint a védekezés motorja volt, emellett támadásban is nagyobb szerepet kapott Bodó Richárd és Lazar Kukics sérülése miatt. Az idényben először dobott hét gólt, ezek közül a legemlékezetesebb az európai szövetségnél a hét legszebb találata lett. A Janus Smárasontól kapott labdával előbb Elvar Örn Jónssonról fordult le, majd egy második piruettel a kapunak háttal dobta be a labdát a hálóba.

„Rengeteg hétméterest és tiszta helyzetet kihagytunk, a Magdeburg pedig megbüntetett a hibáinkért. Ezeken a meccseken nem lehet ennyi lehetőséget elpuskázni, mindegy, hogyan, de gólt kell szerezni a helyzetekből. Ha a visszavágón bedobjuk őket, lehet esélyünk a győzelemre idegenben” – tekintett előre Mackovsek.

Az általa is említett Kristjánsson, Claar, Magnússon trió 18 gólt szerzett, ahogyan az egész BL-mezőny talán legjobb „nyolcadik embere”, Albin Lager­gren is kitett magáért, a svéd jobbátlövő hétszer volt eredményes. Amikor ennyire megy a belső poszton játszó cselkirályoknak, akkor a szélsőket sem kell használniuk. Nagy kérdés, hogy csütörtökön mennyivel lenne több esélye a Szegednek győzelemmel búcsúzni, ha sikerülne a szélekre terelni a magdeburgi befejezéseket.

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK

Negyeddöntő. 1. mérkőzések:

OTP BANK-PICK SZEGED–SC Magdeburg (német) 28–35 (14–15),

Sporting CP (portugál)–Aalborg Handbold (dán) 31–31 (16–16),

HBC Nantes (francia)–Barca (spanyol) 30–32 (18–19)