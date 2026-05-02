Férfi kézilabda NB I: a Veszprém hét góllal nyert a Komló ellen

Az idény végén távozó Gasper Marguc nyolc góllal járult hozzá a már biztosan bajnoki döntős bakonyiak sikeréhez. A baranyaiaknál a horvát Srecko Jerkovic hétszer talált be, Ágoston Áronnak pedig tíz védése volt.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

ONE VESZPRÉM HC–CARBONEX-KOMLÓ 41–34 (25–18)

Veszprém, 455 néző. V: Juhász D., Rontó

VESZPRÉM: Corrales – GASPER MARGUC 8, Martinovic 3, EL-DERA 5, Adel 2, Ali Zein 5, ELÍSSON 5. Csere: Appelgren (kapus), Thiagus Petrus, Cindric 2, Dodics, Pesmalbek 2, Ligetvári, Dopjera 3, MOLNÁR R. 5, Gáncs-Pető 1 (1). Edző: Xavier Pascual

KOMLÓ: Ágoston Á. – Urbán 2, VÁCZI M. 5, Borsos, Szöllősi O., JERKOVIC 7, Menyhárt 1. Csere: Farkas B. (kapus), Ács P. 1, Gulyás G. 3, Pejovics 3, Kovacsevics 4, Zennadi 1, Balogh N., Ág B. 5 (3), Varga Sz. 2. Edző: Péter Szabó Dávid

Az eredmény alakulása. 8. perc: 8–8. 13. p.: 13–8. 18. p.: 16–10. 26. p.: 23–16. 35. p.: 27–19. 42. p.: 32–23. 50. p.: 36–28. 57. p.: 39–33

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – A Komló ellen mindenkinek lehetőséget akartam adni, ez sikerült is, és nagyon örülök a hozzáállásunk miatt, úgy érzem, megtiszteltük az ellenfelünket. Mi nem akarunk beleszólni más csapatok más célokért való küzdelmébe, most is, a későbbiekben is a fair-playt tartjuk szem előtt.

Péter Szabó Dávid: – A két csapat más-más célokért küzd, mi részfeladatokat jelöltünk ki, amelyeket sikerült is végrehajtanunk. Szerintem mindkét együttes számára az volt a legfontosabb, hogy senki se sérüljön meg.

Tabella később…

