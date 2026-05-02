Curling vegyespáros-vb: Kanada a bronzérmes

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.05.02. 13:04
curling Kanada vegyes páros curling-vb
A kanadai páros szerezte meg a bronzérmet a genfi curling vegyespáros-világbajnokságon.

A szombat délelőtti helyosztón a tengerentúliak magabiztos teljesítménnyel 11–3-ra győzték le a címvédőként indult olaszokat.

A 14 órakor kezdődő döntőben az ausztrálok és a svédek játszanak az aranyéremért.

Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc magyar duó 3/6-os győzelem/vereség mutatóval a nyolcadik helyen végzett a B-csoportban, ezért a bennmaradásért meg kellett mérkőznie pénteken az A-csoportban kilencedik franciákkal, és 9–1-es sikerével kiharcolta az élvonalban maradást.

A két csoportból az elsők elődöntőbe jutottak, a 2-3. helyezettek keresztbe játszottak a négy közé kerülésért. Az utolsók kiestek, míg a 8-9. helyezettek a bennmaradásért vívtak egy-egy mérkőzést. Utóbbi párharcok vesztesei szintén búcsúztak.
 

 

