Alonso és Stroll is megkapta a rajtengedélyt a miami sprintversenyre
Az Aston Martin számára borzalmasan kezdődött az új szabálykorszak, és a harmadik nagydíjon már azt is sikerként volt kénytelen elkönyvelni, hogy legalább egy autóval célba tudott érni a versenyen. A hosszú kényszerpihenő után sem javult az egyedüliként fejlesztés nélkül maradó istálló helyzete, sőt, a Miami Nagydíj sprintidőmérőjén nyújtott teljesítmény arra sem volt elegendő, hogy felkerüljenek a hivatalos eredménylistára. Lance Stroll a korai kicsúszása után mért kör nélkül maradt, míg csapattársa, Fernando Alonso ugyan feliratkozott az időlistára, ám köre több mint 13 másodperccel elmaradt a legjobbtól az első szakaszban.
A kétszeres világbajnok értelemszerűen a 107 százalékos szabály szerint meghatározott köridőtől is elmaradt több mint 6 szekundummal, így a sportfelügyelők döntésén múlt, hogy ő és márkatársa egyáltalán rajthoz állhat-e a közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődő sprintversenyen. Az ítélethozók végül úgy határoztak, az egyetlen pénteki szabadedzésen Alonso és Stroll elégséges tempót mutatott ahhoz, hogy részt vehessen a 100 kilométeres minifutamon. A spanyol pilóta a huszonegyedik, míg a kanadai a huszonkettedik, vagyis az utolsó rajtkockából várhatja a piros lámpák kialvását.
MIAMI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|5.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|6.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|7.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|8.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|9.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|14.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|15.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|16.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|18.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|19.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|22.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|18.00–19.00
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja
|22.00
