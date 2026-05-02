Alonso és Stroll is megkapta a rajtengedélyt a miami sprintversenyre

Az Aston Martin számára borzalmasan kezdődött az új szabálykorszak, és a harmadik nagydíjon már azt is sikerként volt kénytelen elkönyvelni, hogy legalább egy autóval célba tudott érni a versenyen. A hosszú kényszerpihenő után sem javult az egyedüliként fejlesztés nélkül maradó istálló helyzete, sőt, a Miami Nagydíj sprintidőmérőjén nyújtott teljesítmény arra sem volt elegendő, hogy felkerüljenek a hivatalos eredménylistára. Lance Stroll a korai kicsúszása után mért kör nélkül maradt, míg csapattársa, Fernando Alonso ugyan feliratkozott az időlistára, ám köre több mint 13 másodperccel elmaradt a legjobbtól az első szakaszban.

A kétszeres világbajnok értelemszerűen a 107 százalékos szabály szerint meghatározott köridőtől is elmaradt több mint 6 szekundummal, így a sportfelügyelők döntésén múlt, hogy ő és márkatársa egyáltalán rajthoz állhat-e a közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődő sprintversenyen. Az ítélethozók végül úgy határoztak, az egyetlen pénteki szabadedzésen Alonso és Stroll elégséges tempót mutatott ahhoz, hogy részt vehessen a 100 kilométeres minifutamon. A spanyol pilóta a huszonegyedik, míg a kanadai a huszonkettedik, vagyis az utolsó rajtkockából várhatja a piros lámpák kialvását.