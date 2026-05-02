Alonso és Stroll is megkapta a rajtengedélyt a miami sprintversenyre

H. L.
2026.05.02. 12:43
Az Aston Martin vesszőfutása Miamiban is folytatódni látszik (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Aston Martin versenyzői, Fernando Alonso és Lance Stroll is megkapta a rajtengedélyt a közép-európai idő szerint 18 órakor rajtoló miami sprintversenyre.

Az Aston Martin számára borzalmasan kezdődött az új szabálykorszak, és a harmadik nagydíjon már azt is sikerként volt kénytelen elkönyvelni, hogy legalább egy autóval célba tudott érni a versenyen. A hosszú kényszerpihenő után sem javult az egyedüliként fejlesztés nélkül maradó istálló helyzete, sőt, a Miami Nagydíj sprintidőmérőjén nyújtott teljesítmény arra sem volt elegendő, hogy felkerüljenek a hivatalos eredménylistára. Lance Stroll a korai kicsúszása után mért kör nélkül maradt, míg csapattársa, Fernando Alonso ugyan feliratkozott az időlistára, ám köre több mint 13 másodperccel elmaradt a legjobbtól az első szakaszban. 

A kétszeres világbajnok értelemszerűen a 107 százalékos szabály szerint meghatározott köridőtől is elmaradt több mint 6 szekundummal, így a sportfelügyelők döntésén múlt, hogy ő és márkatársa egyáltalán rajthoz állhat-e a közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődő sprintversenyen. Az ítélethozók végül úgy határoztak, az egyetlen pénteki szabadedzésen Alonso és Stroll elégséges tempót mutatott ahhoz, hogy részt vehessen a 100 kilométeres minifutamon. A spanyol pilóta a huszonegyedik, míg a kanadai a huszonkettedik, vagyis az utolsó rajtkockából várhatja a piros lámpák kialvását. 

MIAMI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE

1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
2.Kimi AntonelliolaszMercedes
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
4.Charles LeclercmonacóiFerrari
5.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
6.George RussellbritMercedes
7.Lewis HamiltonbritFerrari
8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
9.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
11.Gabriel BortoletobrazilAudi
12.Nico HülkenbergnémetAudi
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
14.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
15.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
16.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
18.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
19.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
21.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda
5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

