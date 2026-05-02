Koltai Tamás: Az ETO játékosainak bízniuk kell nagyszerű futballjukban

– Amikor legutóbb bajnok lett az ETO, mesterhármast ért el a Diósgyőr ellen, igaz, idegenben. Ezúttal is szüksége lesz a győri csapatnak ilyen kiemelkedő egyéni teljesítményre?

– Ilyesmire mindig szükség van – mondta lapunk megkeresésére a 39. életévét április 30-án betöltő, jelenleg a vármegye I. osztályban szereplő Gyirmót II-nél vezetőedzőként dolgozó Koltai Tamás, aki a Győri ETO FC színeiben magyar bajnok, Szuperkupa-győztes, egyszeres bajnoki ezüst-, háromszoros bronzérmes és kétszeres kupaezüstérmes volt. – Ugyanakkor az ETO egész idényét végignézve erős csapategységet látok, támadásban és védekezésben remek az összhang. Mindig akad, aki húzza magával a többieket, ez akkor a legfontosabb, ha gyengébb az összteljesítmény – így ezen mindenki átlendül. Vitális Milán debreceni gólja kiváló példa erre, hiszen egymaga alakította ki a lehetőséget, és ki is használta, pedig mindenki tudta, mekkora a tét: előzetesen úgy számoltunk, hogy egy döntetlen becsúszhat, s erre alighanem Debrecenben van a legnagyobb esély.

– Korábbi győri csapattársát, Lang Ádámot azért megtalálták, amiért Vitális Milán így lefordult róla?

– Nem akartam Langi orra alá dörgölni… De ha már szóba került: kitűnően semlegesítette Nadir Benbualit.

– Milyen lelkiállapotban készül egy játékos az ilyen stresszes, aranyéremről döntő mérkőzésekre?

– Én mindig arra törekedtem, hogy a bevált szokásokat tartsam, és nyugodt, türelmes legyek. Ez persze nagyon nehéz. Az ETO játékosai tudják, előnyben vannak, de a nyomás ellenére ugyanazt a játékot kell mutatniuk a pályán, amit eddig, mert nagyszerű futballra képes ez a csapat. Az A-licenchez szükséges klublátogatásomat az ETO-nál töltöttem, három nap alatt megnéztem, hogyan zajlanak az edzések, a háttérmunka, és mondhatom, egyáltalán nem véletlen a jelenlegi helyzet. Persze kellettek a jó átigazolások is, de az is része annak a kőkemény munkának, amit Győrben végeznek.

– Csapdahelyzet, hogy a DVTK gyakorlatilag B-csapattal, fiatalokkal és megbízott edzővel készül a kiesése óta?

– Becsapós lehet, mert a fiatal játékosok meg akarják mutatni, hogy az NB II-ben vagy más NB I-es csapatban van jövőjük, főleg, ha megfelelnek a fiatalszabálynak. Pozitív lehet a miskolciaknak, hogy felszabadultan futballozhatnak, hiszen legutóbb is győztek, viszont ha az ETO hamar vezetést szerez, mindez a visszájára fordulhat. Ha a kiesés ellen harcolna a DVTK, akkor sem lenne könnyű a hazaiaknak, viszont egyfajta görcsösséggel is járna a nagy tét mellett.

– Képes arra az ETO, hogy mindkét hátralévő bajnokiját megnyerje győzelmi kényszerben?

– Szerintem igen. A múlt vasárnapot megelőző hét napban a Fradi ellen kilencven, majd százhúsz, utána a Loki ellen újabb kilencven, tehát körülbelül háromszáz percet töltöttek a pályán néhányan, és még így is sikeresnek lehet mondani a hetet. Ne feledjük, két utazással és ekkora terheléssel csak tizenegyesekkel esett ki a csapat a kupából, és a Debrecen elleni döntetlennel sem került lépéshátrányba. Volt egy hete a stábnak kezelni, frissíteni a játékosokat, a hazai pálya pedig nagy segítséget jelent. Ismétlem, szerintem nem jelent problémát a hat pont megszerzése, ellenben a Fradinak igencsak nehéz meccse lehet Újpesten. A Fradi az persze a Fradi, de valahogy azt érzem, a győri fejekben is megfordul, hogy a hétvégén akár véget is érhet a versenyfutás.

– Milyen nyomással jár a bajnoki címért zajló küzdelem egy olyan városban és klubnál, amely, bár fantasztikus sikereket élt át története során, az ötödik aranyérmét próbálja megszerezni, nem a harminchetediket, mint az FTC?

– Köztudott, hogy Verebes József vezetőedzői időszakában ragyogó futballt játszott a Rába ETO, azóta a győriek nagyon szeretik és igénylik a sokgólos, látványos győzelmeket. Bár a mi csapatunkat sem szabad lebecsülni 2013-ból, a győriek ki vannak éhezve a sikerre. A Ferencváros nehéz helyzetben van, mert folyamatosan elvárják tőle a címvédést, de tizenhárom év után újra elsőnek lenni talán nehezebb, mint megnyerni nyolcadszor egymás után. Miközben nem tudom hangsúlyozni, mennyire nehéz az is. Nem hiszem, hogy a mostani csapat ezzel foglalkozna, és nyomná a vállát az azóta eltelt idő. Ahogy elnézem a stáb munkáját, és az alapján, amiket hallok Lipták Zoltán másodedzőtől, egyáltalán nem félek, azt gondolom, mindenki maximálisan arra koncentrál, hogy letaszítsa a trónról a Fradit. A Kisvárda elleni mérkőzés lesz a keményebb a kettő közül, s nagyon sok függ az egyéni teljesítményektől is.

Vitális Milán (27) pontos passzaira és lövéseire a hátralévő két fordulóban is szüksége lesz az ETO-nak (Fotó: Czinege Melinda)

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Május 1., péntek

ZTE FC–Puskás Akadémia 1–3

Május 2., szombat

13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Május 3., vasárnap

13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)