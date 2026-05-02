Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus 1–1

Koltai Tamás: Az ETO játékosainak bízniuk kell nagyszerű futballjukban

MOHAI DOMINIK
2026.05.02. 13:11
null
Koltai Tamás szerint a győri fejekben is megfordul, hogy a hétvégén akár véget is érhet a bajnoki versenyfutás (Fotó: gyor.hu)
Címkék
NB I ETO ETO FC labdarúgó NB I Koltai Tamás
Az ETO 21. századi történetének egyik legsikeresebb játékosa testközelből figyeli a zöld-fehéreknél zajló szakmai munkát, ez alapján nincs kétsége afelől, hogy mindkét hátralévő meccsét megnyeri a listavezető.

– Amikor legutóbb bajnok lett az ETO, mesterhármast ért el a Diósgyőr ellen, igaz, idegenben. Ezúttal is szüksége lesz a győri csapatnak ilyen kiemelkedő egyéni teljesítményre?
– Ilyesmire mindig szükség van – mondta lapunk megkeresésére a 39. életévét április 30-án betöltő, jelenleg a vármegye I. osztályban szereplő Gyirmót II-nél vezetőedzőként dolgozó Koltai Tamás, aki a Győri ETO FC színeiben magyar bajnok, Szuperkupa-győztes, egyszeres bajnoki ezüst-, háromszoros bronzérmes és kétszeres kupaezüstérmes volt. – Ugyanakkor az ETO egész idényét végignézve erős csapategységet látok, támadásban és védekezésben remek az összhang. Mindig akad, aki húzza magával a többieket, ez akkor a legfontosabb, ha gyengébb az összteljesítmény – így ezen mindenki átlendül. Vitális Milán debreceni gólja kiváló példa erre, hiszen egymaga alakította ki a lehetőséget, és ki is használta, pedig mindenki tudta, mekkora a tét: előzetesen úgy számoltunk, hogy egy döntetlen becsúszhat, s erre alighanem Debrecenben van a legnagyobb esély. 

– Korábbi győri csapattársát, Lang Ádámot azért megtalálták, amiért Vitális Milán így lefordult róla?
– Nem akartam Langi orra alá dörgölni… De ha már szóba került: kitűnően semlegesítette Nadir Benbualit.

– Milyen lelkiállapotban készül egy játékos az ilyen stresszes, aranyéremről döntő mérkőzésekre?
– Én mindig arra törekedtem, hogy a bevált szokásokat tartsam, és nyugodt, türelmes legyek. Ez persze nagyon nehéz. Az ETO játékosai tudják, előnyben vannak, de a nyomás ellenére ugyanazt a játékot kell mutatniuk a pályán, amit eddig, mert nagyszerű futballra képes ez a csapat. Az A-licenchez szükséges klublátogatásomat az ETO-nál töltöttem, három nap alatt megnéztem, hogyan zajlanak az edzések, a háttérmunka, és mondhatom, egyáltalán nem véletlen a jelenlegi helyzet. Persze kellettek a jó átigazolások is, de az is része annak a kőkemény munkának, amit Győrben végeznek.

– Csapdahelyzet, hogy a DVTK gyakorlatilag B-csapattal, fiatalokkal és megbízott edzővel készül a kiesése óta?
– Becsapós lehet, mert a fiatal játékosok meg akarják mutatni, hogy az NB II-ben vagy más NB I-es csapatban van jövőjük, főleg, ha megfelelnek a fiatalszabálynak. Pozitív lehet a miskolciaknak, hogy felszabadultan futballozhatnak, hiszen legutóbb is győztek, viszont ha az ETO hamar vezetést szerez, mindez a visszájára fordulhat. Ha a kiesés ellen harcolna a DVTK, akkor sem lenne könnyű a hazaiaknak, viszont egyfajta görcsösséggel is járna a nagy tét mellett.

– Képes arra az ETO, hogy mindkét hátralévő bajnokiját megnyerje győzelmi kényszerben?
– Szerintem igen. A múlt vasárnapot megelőző hét napban a Fradi ellen kilencven, majd százhúsz, utána a Loki ellen újabb kilencven, tehát körülbelül háromszáz percet töltöttek a pályán néhányan, és még így is sikeresnek lehet mondani a hetet. Ne feledjük, két utazással és ekkora terheléssel csak tizenegyesekkel esett ki a csapat a kupából, és a Debrecen elleni döntetlennel sem került lépéshátrányba. Volt egy hete a stábnak kezelni, frissíteni a játékosokat, a hazai pálya pedig nagy segítséget jelent. Ismétlem, szerintem nem jelent problémát a hat pont megszerzése, ellenben a Fradinak igencsak nehéz meccse lehet Újpesten. A Fradi az persze a Fradi, de valahogy azt érzem, a győri fejekben is megfordul, hogy a hétvégén akár véget is érhet a versenyfutás.

– Milyen nyomással jár a bajnoki címért zajló küzdelem egy olyan városban és klubnál, amely, bár fantasztikus sikereket élt át története során, az ötödik aranyérmét próbálja megszerezni, nem a harminchetediket, mint az FTC?
– Köztudott, hogy Verebes József vezetőedzői időszakában ragyogó futballt játszott a Rába ETO, azóta a győriek nagyon szeretik és igénylik a sokgólos, látványos győzelmeket. Bár a mi csapatunkat sem szabad lebecsülni 2013-ból, a győriek ki vannak éhezve a sikerre. A Ferencváros nehéz helyzetben van, mert folyamatosan elvárják tőle a címvédést, de tizenhárom év után újra elsőnek lenni talán nehezebb, mint megnyerni nyolcadszor egymás után. Miközben nem tudom hangsúlyozni, mennyire nehéz az is. Nem hiszem, hogy a mostani csapat ezzel foglalkozna, és nyomná a vállát az azóta eltelt idő. Ahogy elnézem a stáb munkáját, és az alapján, amiket hallok Lipták Zoltán másodedzőtől, egyáltalán nem félek, azt gondolom, mindenki maximálisan arra koncentrál, hogy letaszítsa a trónról a Fradit. A Kisvárda elleni mérkőzés lesz a keményebb a kettő közül, s nagyon sok függ az egyéni teljesítményektől is.

Vitális Milán (27) pontos passzaira és lövéseire a hátralévő két fordulóban is szüksége lesz az ETO-nak (Fotó: Czinege Melinda)

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Május 1., péntek
ZTE FC–Puskás Akadémia 1–3
Május 2., szombat
13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Május 3., vasárnap
13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

31

18

9

4

60–30

+30 

63 

  2. Ferencvárosi TC

31

19

5

7

59–31

+28 

62 

  3. Debreceni VSC

31

13

11

7

47–35

+12 

50 

  4. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  5. Paksi FC

31

13

8

10

55–43

+12 

47 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

31

11

7

13

35–46

–11 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

31

10

8

13

44–54

–10 

38 

10. MTK Budapest

31

9

9

13

52–59

–7 

36 

11. Diósgyőri VTK

31

6

10

15

38–58

–20 

28 

12. Kazincbarcika

31

5

3

23

27–67

–40 

18 

 

 

