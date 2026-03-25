Nemzeti Sportrádió

A Vinícius Júnior-incidens miatt részleges szektorbezárással büntették a Benficát

B. A. P.B. A. P.
2026.03.25. 22:47
Gianluca Prestianni és Vinícius Júnior esete miatt félbeszakadt a Benfica és a Real Madrid közötti februári mérkőzés (Fotó: Getty Images)
Real Madrid Gianluca Prestianni Benfica UEFA Bajnokok Ligája
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a februári Bajnokok Ligája-rájátszás első mérkőzésén történt rasszista megnyilvánulások miatt pénzbüntetéssel és felfüggesztett szektorbezárással sújtotta a Benficát.

Mint ismert, a Real Madrid a Benficát legyőzve jutott a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közé. A párharc odavágóját rasszista incidens miatt a második félidőben félbe is kellett szakítani. A mérkőzésén Vinícius az 50. percben szerzett gólja után ment oda Francois Letexier játékvezetőhöz, mondván, Prestianni részéről rasszista inzultus érte. Míg a brazil szélső szerint az argentin „majomnak” (mono – a szerk.) nevezte őt – Kylian Mbappé elmondása szerint ötször –, addig Prestianni tagadja a vádakat. Eközben nemzetközi sajtóinformációk szerint Prestianni bemutatott bizonyítékokat az UEFA-nak, miszerint az argentin valóban diszkriminatív megjegyzést tett Vinícius felé, de a majmot jelentő „mono” szó helyett a „maricón” (szabad fordításban „b.zi” – a szerk.) kifejezést használta – ezt később a játékos ügynöke, Gastón Fernández cáfolta. A Benfica hiába fellebbezett, Gianluca Prestianni nem léphetett pályára a visszavágón.

Az UEFA közleménye szerint a Benficát szurkolói rasszista és/vagy diszkriminatív magatartása miatt 40 ezer eurós pénzbírsággal, továbbá részleges stadionbezárással büntették. Utóbbi értelmében a következői európai klubmérkőzésén a 10. vagy a 11. szektorban 500 ülőhely szabadon marad.  A stadion bezárását egyéves próbaidőre felfüggesztik. A portugál klubot továbbá nyolcezer euróra büntetik lézer használata miatt, továbbá 25 ezer eurót kell fizetnie tárgyak dobálása miatt. A Benfica másodedzőjét, Pedro Luis Ferreira Machadót sportszerűtlen magatartás miatt egy mérkőzéses eltiltást kapott.

Kapcsolódó tartalom

Balhés meccset nyert meg a Real Madrid a Benfica otthonában

Vinícius Júnior gólja után közel tíz percig állt a játék, a lisszaboni csapat ezúttal nem tudta megismételni január végi teljesítményét. José Mourinho piros lapot kapott.

Nem csitul a Vinícius körüli balhé: a rasszizmussal megvádolt játékos elmondta, miért takarta el az arcát

Az UEFA kivizsgálja az esetet, de a folyamat várhatóan hetekig elhúzódik.

Kylian Mbappé: A 25-ös játékos ötször is lemajmozta Vinícius Júniort

Vinícius Júnior és Gianluca Prestianni is reagált a történtekre a mérkőzést követően.

A Real Madrid benyújtotta bizonyítékait az UEFA-nak Vinícius ügyében

A klub a történteket elfogadhatatlannak nevezte, „nincs helye rasszizmusnak sem a pályán, sem azon kívül”.

 

