A Vinícius Júnior-incidens miatt részleges szektorbezárással büntették a Benficát

Mint ismert, a Real Madrid a Benficát legyőzve jutott a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közé. A párharc odavágóját rasszista incidens miatt a második félidőben félbe is kellett szakítani. A mérkőzésén Vinícius az 50. percben szerzett gólja után ment oda Francois Letexier játékvezetőhöz, mondván, Prestianni részéről rasszista inzultus érte. Míg a brazil szélső szerint az argentin „majomnak” (mono – a szerk.) nevezte őt – Kylian Mbappé elmondása szerint ötször –, addig Prestianni tagadja a vádakat. Eközben nemzetközi sajtóinformációk szerint Prestianni bemutatott bizonyítékokat az UEFA-nak, miszerint az argentin valóban diszkriminatív megjegyzést tett Vinícius felé, de a majmot jelentő „mono” szó helyett a „maricón” (szabad fordításban „b.zi” – a szerk.) kifejezést használta – ezt később a játékos ügynöke, Gastón Fernández cáfolta. A Benfica hiába fellebbezett, Gianluca Prestianni nem léphetett pályára a visszavágón.

Az UEFA közleménye szerint a Benficát szurkolói rasszista és/vagy diszkriminatív magatartása miatt 40 ezer eurós pénzbírsággal, továbbá részleges stadionbezárással büntették. Utóbbi értelmében a következői európai klubmérkőzésén a 10. vagy a 11. szektorban 500 ülőhely szabadon marad. A stadion bezárását egyéves próbaidőre felfüggesztik. A portugál klubot továbbá nyolcezer euróra büntetik lézer használata miatt, továbbá 25 ezer eurót kell fizetnie tárgyak dobálása miatt. A Benfica másodedzőjét, Pedro Luis Ferreira Machadót sportszerűtlen magatartás miatt egy mérkőzéses eltiltást kapott.