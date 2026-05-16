Férfi kosár NB I: továbbra is szenved a Pécs és a Körmend

A körmendiek egymást követő ötödik mérkőzésüket is idegenben játszották, és az újabb eredménytelenség (77–81) következtében már csak a harmadik helyen állnak, mert legyőzőjük, a Kecskemét megelőzte. A hazaiak 81 pontjából 49-et két légiós szerzett, a szerb Djuro Dautovics 26, míg a montenegrói Bojan Tomasevic 23 pontot dobott.

A listavezető NKA Pécs a tabella utolsó három helyezettjétől kapott ki az elmúlt napokban, szombaton hazai pályán az SZTE-Szedeáktól 77–69-re.

A következő fordulót szerdán, az utolsót pedig jövő héten szombaton rendezik, az utolsó helyezett kiesik az élvonalból.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–EGIS KÖRMEND 81–77 (17–25, 23–14, 20–14, 21–24)

Kecskemét, 500 néző. V: Makrai, Jakab, Gombos.

KECSKEMÉT: TÓTH B. 8/3, Ivkovics 4, DAUTOVICS 26/12, TOMASEVICS 23/9, Schöll 6. Csere: Karahodzsics 7, Asztalos 3, Kertli 2, Kelenföldi 2. Edző: Ivkovics Sztojan

KÖRMEND: Williams 13/3, Bartik 8/6, POWELL 15, Durázi 14, IVOSEV 19. Csere: Ferencz 8/6, Kóbor, Dékány, Nagy P., Farkas L. Edző: Kocsis Tamás

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–5. 7. p.: 8–14. 10. p.: 14–23. 14. p.: 22–29. 19. p.: 38–37. 24. p.: 46–45. 29. p.: 54–52. 34. p.: 62–57. 38. p.: 72–71

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – Mindkét csapatban voltak hiányzó láncszemek. Nálunk sérülések miatt nem akartunk kockáztatni. Szerintem a körülményekhez képest egy jó meccs volt. Szegeden kőkemény meccset vívtunk pár napja, és most sokkal többet kaptam a csapattól, mint gondoltam. A fiatalok jól teljesítettek, lehet rájuk építeni a jövőben.

Kocsis Tamás: – Jó mérkőzést játszottunk, mindkét oldalon sok lehetőséget kaptak a fiatalok. Sok büntetőt kihagytunk, és volt sok eladott labda is. Ezek okozták a vesztünket. Két hazai meccsel zárjuk a szezont, mindent megteszünk majd azért, hogy nyerjünk.

ZALAKERÁMIA ZTE KK–MVM OSE LIONS 91–89 (23–26, 30–30, 17–21, 21–12)

Zalaegerszeg, 1000 néző. V: Kapitány, Minár, Horváth B.

ZTE: Bibbs 8/6, Scherer 4, HUNTER 17/3, VARENCE 21/6, Tóth Á. 9. Csere: Gatling 6/3, Takács Milán 3/3, KUCSORA 17/9, Glatz, Mokánszki 2, Brozovic 4. Edző: Baki Gergely

OROSZLÁNY: RANDOLPH 18/9, Balsay 5/3, R. WILLIAMS 17/6, Sejfic 2, CSUTI 17/9. Csere: Peringer 4, Sertovics 12/6, Sövegjártó, Takács Zs. 11/3, Major B. 3. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–4. 6. p.: 11–13. 8. p.: 15–20. 14. p.: 37–32. 18. p.: 47–46. 23. p.: 59–60. 27. p.: 64–72. 33. p.: 76–79. 38. p.: 85–85

MESTERMÉRLEG

Baki Gergely: – Egy kicsit fellélegezhettünk, de még folytatódik az óriási csata. Szerdán Körmenden nyernünk kell, mert az utolsó körben Szegedre utazunk. Nagyot küzdöttünk

Forray Gábor: – Egyenlő feltételek mellett ma nyernünk kellett volna. Sajnos voltak olyan ítéletek, amelyek szinte ez az egyben hasonlítottak egymásra, ugyanakkor nem egyforma döntés született. végig éles meccs volt.

NKA UNIVERSITAS PÉCS–SZTE-SZEDEÁK 69–77 (18–19, 21–23, 21–16, 9–19)

Pécs, 400 néző. V: Benczur, Kovács N., Németh P.

PÉCS: Csarapics 2, Bor 5/3, DURMO 21, MELEG 18/3, Marinkovic 8. Csere: Lukácsi 11/3, Rátgéber T. 3, Mezőfi 1. Edző: Sebastjan Krasovec

SZEGED: KERPEL-FRONIUS G. 7/3, MOSS 18/3, Cseh 2, Zsíros 3/3, RECORDS 26. Csere: DRENOVAC 15/3, Neuwirth 6/6. Edző: Andjelko Mandics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–7. 8. p.: 16–13. 12. p.: 18–24. 18. p.: 33–37. 23. p.: 42–47. 29. p.: 58–56. 33. p.: 64–62. 37. p.: 68–72

MESTERMÉRLEG

Sebastjan Krasovec: – Küzdöttünk, de sajnos túlságosan sokat hibáztunk. Amikor a szegediek előnyhöz jutottak, fordítottak, már nem voltunk képesek utolérni őket.

Andjelko Mandics: – A pécsiek nagyon megnehezítették a dolgunkat. Néha erőlködtünk, már-már szenvedtünk, de negyven percig küzdöttünk a sikerért, amivel azt értük el, hogy saját kezünkbe került a sorsunk.