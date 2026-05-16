Vízilabda ob I: fej fej mellett a Szentes és a Kaposvár az alsóházban

2026.05.16. 21:33
Kun Gergő három góllal debütált az ob I-ben szombaton (Fotó: Facebook/szentesivizilabdaklub)
vízilabda ob I Szentes vízilabda Kaposvár vízilabda
A Szentes hazai pályán, a Kaposvár idegenben nyert a férfi vízilabda ob I rájátszásának szombati játéknapján, és pontegyenlőséggel állnak az alsóházi tabella első két helyén.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
Alsóház. 11. forduló
Metalcom-Szentes–ELTE-BEAC 21–9 (4–0, 6–2, 4–2, 7–5)
G: Hajdu A. 5, Bozó, Kun G. 3-3, Asanin, Horváth Ákos 2-2, Kürti-Szabó, Papp P., Pellei F., Szatmári, Tóth Gy., Varga M., ill. Bárd Á. 3, Herczeg, Lakatos M. 2-2, Horváth A., Kecskeméti

Pécsi VSK-Mecsek Füszért–Kaposvári VK 16–19 (5–5, 5–4, 4–4, 2–6)
G: Holl, Sipos Balázs 3-3, Mészáros B., Tóth A. 2-2, Aranyi A., Cseh A., Doma, Kókai Sz., Matesz, Schlapp-Molnár, ill. Berta 4, Baj, Hárai 3-3, Juhász-Szelei, Szabó Gergő, Vindisch 2-2, Bede, Dőry, Gaszt

Az állás: 1. Szentes 25 (11 mérkőzés), 2. Kaposvár 25 (11), 3. Debrecen 24 (11), 4. UVSE 18 (10), 5, Miskolc 17 (11), 6. KSI 10 (10), 7. Pécs 5 (11), 8. BEAC 5 (11)

 

