A Barca után a GOG is győzött Szegeden a férfi kézilabda BL-ben

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

13. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP BANK-PICK SZEGED–GOG (dán) 34–37 (16–15)

Szeged, 4531 néző. V: Eliasson, Pálsson (izlandiak)

SZEGED: THULIN 1 – Szilágyi B. 3 (3), Garciandia 4, Toto 3, Mackovsek 1, Jelinic 3, Kukics 2. Csere: Mikler R. (kapus), SMÁRASON 7, Bánhidi 1, Sostaric 4 (1), Gottfridsson, Nikolics 3, Kalaras 1, Bodó 1. Edző: Michael Apelgren

GOG: BOUTAF – Vilhelmsen 3, LYKKE 6, MITTÚN 7, K. Pedersen, Tönnesen 4, BJERRE 12 (7). Csere: Johannesson (kapus), Balstad 3, F. Pedersen 1, Jespersen 1, O. Rasmussen. Edző: Kasper Christensen

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–0. 8. p.: 5–1. 12. p.: 7–3. 18. p.: 8–10. 22. p.: 11–12. 26. p.: 13–13. 28. p.: 14–15. 32. p.: 17–16. 38. p.: 20–22. 44. p.: 25–27. 47. p.: 27–29. 52. p.: 30–30. 53. p.: 30–31. 57. p.: 32–35

Kiállítások: –, ill. 6 perc

Hétméteresek: 7/4, ill. 7/7

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Úgy kaptunk harminchét gólt, hogy Tobias Thulin jól védett. Azért vesztettünk, mert a dánok gyors támadásai ellen nem volt ellenszerünk, azon kívül sok technikai hibát követtünk el.

Kasper Christensen: – Fiatal csapatunk az elejétől beleállt a meccsbe, különösen a második félidőben játszott jól. Ha így kézilabdázunk, minden csapat ellen van esélyünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

A negyedik helyért még versenyben lévő két együttes találkozott a Pick Arénában a BL csütörtöki játéknapján. Az ezt a pozíciót sok fordulón keresztül sikeresen őrző Szegedet szerdai döntetlenjével a francia PSG megelőzte, így a magyar csapatnak a dán GOG-vel szemben mindenképp nyernie kellett a saját szurkolói előtt.

A felső szektorokra ezúttal nem volt szükség, de amelyik székekre lehetett jegyet venni, azoknak a nagy részén helyet is foglalt valaki. Szokás szerint nagy taps fogadta a játékosokat a bemutatásnál, csupán a balszélső Sebastian Frimmel és a jobbátlövő Magnus Röd nem tudott sérülés miatt befutni a pályára.

Nélkülük is meggyőzően kezdett a Szeged, az első négy gólt egyaránt a Tisza-partiak szerezték. Michael Apelgrennek sikerült meglepnie a riválist a kétirányítós játékkal, Lazar Kukics és Janus Smárason egyszerre volt a pályán támadásban. A svéd vezetőedző két cserével próbált operálni, Jérémy Toto helyére Bánhidi Bence jött, míg Borut Mackovseket Smárason váltotta.

Az első félidő közepén a GOG nagyjából két perc alatt 5–8-ról 10–8-ra fordított, a Szeged támadásban rendre hibázott, a visszarendeződése rossz volt. Pedig a 20 éves feröeri tehetség, Óli Mittún csak a 23. percben szerezte meg az első gólját… Tobias Thulin a szünet előtt ismét elkezdte kivédeni a lövéseket, a kispadról Jovica Nikolics hozott lendületet, így a második játékrészt mégis a Szeged kezdhette meg előnyből (16–15).

Bodó Richárd rögtön az első megmozdulásából gólt szerzett, azonban nem sokkal később már ismét a GOG vezetett. Az előnye hosszú időre állandósult, Mittún is egyre többször fogott ritmust a védőkön, amivel tovább nehezítette a Szeged helyzetét. Az utolsó tíz percet a vendégek kezdhették meg kétgólos előnyből.

Szilágyi Benjámin rövid időn belül két hetest is dobhatott, az elsőt kegyetlenül belőtte a felső sarokba, amivel 31–31-re egyenlített. A másodikat sajnos kihagyta, majd Smárason is elrontott egy ziccert – pontosabban Peter Johannesson avatkozott jól közbe. Egy szempillantás alatt meglépett hárommal a GOG, s innen már nem volt visszaút, a Szeged 37–34-re kikapott. A magyar csapat jövő hét szerdán a lengyel Wisla Plock otthonában zárja a csoportkört.

A meccs utáni sajtótájékoztatón Michael Apelgren szegedi vezetőedző úgy vélekedett, remekül játszottak a dánok, csapatának nem sikerült megállítania őket.

„Harminchét gólt kaptunk úgy, hogy közben Tobias Thulin részéről kiváló kapusteljesítményt láthattunk. A védelmi hibáink mellett különösen fájó, hogy a nagy pillanatokban nem tudtuk a magunk javára fordítani a mérkőzést” – nyilatkozta.

Michael Apelgren (Fotó: Pick Szeged)

Hozzátette, az első félidőben megvolt az esélyük, hogy irányítsák a játékot, mégis egyenlített a GOG, végül pedig meg is nyerte a találkozót.

„Nem engedhetünk meg magunknak kilenc technikai hibát egyetlen félidő alatt. Az idény során sok sérültünk volt, mostanra visszatértek, de még nincsenek csúcsformában. A következő hetekben viszont végre teljes kerettel tudunk készülni” – mondta a svéd szakvezető. (MTI)

A CSOPORT TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Magdeburg (német)–Barca (spanyol) 29–36 (16–16)

Szerdán játszották

Aalborg (dán)–Füchse Berlin (német) 31–35 (15–16)

Industria Kielce (lengyel)–Sporting CP (portugál) 39–33 (20–16)