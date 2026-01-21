Kifizeti a jegyek árát a Manchester City a szurkolóinak, akik a helyszínen látták a BL-blamát

A mérkőzésre 374 manchesteri drukker látogatott el. A jegyek körülbelül 25 fontba (11 ezer forint) kerültek, a visszafizetés összesen 9357 fontot (4.2 millió forint) jelentett. Manchester és Bodö között a távolság légvonalban közel 1800 kilóméter.

A City részéről Bernando Silva, Rúben Dias, Rodri és Erling Haaland kommentálta az akciót.

„A szurkolónk jelentenek nekünk mindent. Tisztában vagyunk azzal, hogy mekkora áldozatot hoznak, amikor keresztülutazzák a világot, hogy minket támogassanak otthon vagy idegenben, és ezt sohasem vesszük magától értetődőnek. Ők a legjobb szurkolók a világon. Azt is tudjuk, hogy rengeteg időt töltöttek utazással, hogy a fagyos időben egész végig drukkoljanak nekünk játékosoknak a pályán. Hogy a jegyárakat visszafizetjük nekik, a legkevesebb, amit megtehetünk.”

Szurkolói szempontból Bodö nem a legkellemesebb hely, a hőmérséklet gyakran nulla fok alatti. A keddi meccs idején az átlag mínusz 4 fok volt.