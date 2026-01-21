Nemzeti Sportrádió

Kifizeti a jegyek árát a Manchester City a szurkolóinak, akik a helyszínen látták a BL-blamát

2026.01.21. 17:08
Fotó: Getty Images
A Manchester City kifizeti a jegyek árát azon szurkolóinak, akik a helyszínen látták a Bodö/Glimt elleni vereséget a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A norvégok kedden nagy meglepetésre 3–1-re legyőzték Pep Guardiola csapatát.

 

A mérkőzésre 374 manchesteri drukker látogatott el. A jegyek körülbelül 25 fontba (11 ezer forint) kerültek, a visszafizetés összesen 9357 fontot (4.2 millió forint) jelentett. Manchester és Bodö között a távolság légvonalban közel 1800 kilóméter.

A City részéről Bernando Silva, Rúben Dias, Rodri és Erling Haaland kommentálta az akciót.

„A szurkolónk jelentenek nekünk mindent. Tisztában vagyunk azzal, hogy mekkora áldozatot hoznak, amikor keresztülutazzák a világot, hogy minket támogassanak otthon vagy idegenben, és ezt sohasem vesszük magától értetődőnek. Ők a legjobb szurkolók a világon. Azt is tudjuk, hogy rengeteg időt töltöttek utazással, hogy a fagyos időben egész végig drukkoljanak nekünk játékosoknak a pályán. Hogy a jegyárakat visszafizetjük nekik, a legkevesebb, amit megtehetünk.”

Szurkolói szempontból Bodö nem a legkellemesebb hely, a hőmérséklet gyakran nulla fok alatti. A keddi meccs idején az átlag mínusz 4 fok volt.

