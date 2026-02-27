Nemzeti Sportrádió

„Nem az én dolgom tanácsokat adni Artetának” – Guardiola nem kívánt fogadatlan prókátor lenni

L. Á. B.L. Á. B.
2026.02.27. 19:45
Guardiola nem akart beleszólni korábbi tanítványa dolgába (Fotó: Getty Images)
Címkék
Pep Guardiola Arsenal Mikel Arteta Premier League Manchester City
A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola lényegre törő választ adott egy riporter kérdésére a Leeds United elleni Premier League-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.

 

A Leeds elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón Pep Guardiolát, a Manchester City mesterét kérdezték arról, hogy korábbi tapasztalatokból kiindulva hogyan kell kezelni azt a fajta nyomást, ami a bajnoki címért való küzdelemkor telepszik rá egy első PL-elsőségére hajtó, bajnokesélyes vezetőedzőre – jelen esetben Mikel Artetára.

A spanyol tréner egyszerűen annyit válaszolt: „Nem emlékszem. Nem az én dolgom tanácsokat adni Mikelnek.”

A hétvégi forduló előtt a Manchester Citynek ötpontos hátránya van az Arsenal mögött, de Guardiola csapata egy meccsel kevesebbet játszott. A manchesteri együttes így továbbra is méltó kihívója marad a londoni „ágyúsoknak”, akikre városi derbi vár vasárnap a Chelsea ellen.

ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
Péntek
21.00: Wolverhampton Wanderers–Aston Villa (Tv: Match4)
Szombat
13.30: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Brentford
16.00: Liverpool–West Ham United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Everton
18.30: Leeds United–Manchester City (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest
15.00: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
15.00: Manchester United–Crystal Palace  (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)

 

Pep Guardiola Arsenal Mikel Arteta Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

Az Arsenal után az Aston Villát is meglepte otthon a Wolves – már két győzelme van a sereghajtónak

Angol labdarúgás
4 órája

Korszakváltó bejelentés: saját streamingszolgáltatást indít a Premier League

Angol labdarúgás
8 órája

Rekordbevételt ért el a Liverpool a bajnoki címet hozó idényben

Angol labdarúgás
9 órája

Fájdalmas összeg: 79 millió eurót költött menesztett vezetőedzőire a Man. United

Angol labdarúgás
12 órája

Magyar alapokra épülhet az új Liverpool?

Angol labdarúgás
20 órája

Tinédzser miatt kerülhet a padra Mohamed Szalah

Angol labdarúgás
2026.02.26. 11:42

Megszenvedett az Evertonnal, de Carrickkel tovább szárnyal a Manchester United

Angol labdarúgás
2026.02.23. 23:01

A Spurs új edzője szerint szembejött a valóság az Arsenal ellen; a szakértők Gyökerest dicsérték

Angol labdarúgás
2026.02.23. 09:29
Ezek is érdekelhetik